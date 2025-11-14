صدمة "أريانا غراندي" بعد عناق اجباري لمعجب

واجهت "أريانا غراندي" لحظة مرعبة على السجادة الصفراء في العرض الأول لفيلم Wicked: For Good في سنغافورة في 13 نوفمبر، عندما قفز رجل فجأة فوق الحاجز واندفع نحوها، مما ترك الطاقم والممثلين في حالة ذهول.
كانت غراندي، التي تلعب دور غليندا في الفيلم المنتظر بشدة، تقف بجانب ميشيل يوه، سينثيا إيريفو، جيف غولدبلوم والمخرج جون إم. تشو عندما اندفع الرجل المجهول الهوية إلى السجادة ولف ذراعيه حولها.
تفاعل الأمن في غضون ثوانٍ، لكن إيريفو كانت أول من تحرك — حيث دفعت المتسلل بعيدًا قبل أن تسحب غراندي إلى عناق وقائي بينما اقتربت يوه من الجانب الآخر. في غضون لحظات، شكل الطاقم درعًا بشريًا حول المغنية والممثلة المصدومة.
تظهر مقاطع الفيديو للحادثة، التي تنتشر الآن على نطاق واسع عبر الإنترنت، الرجل — المعروف رقميًا باسم 'رجل البيجاما' — وهو يخترق الأمن ويندفع مباشرة نحو غراندي. بعد ساعات، أعاد نشر اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب: “عزيزتي أريانا غراندي، شكرًا لك على السماح لي بالقفز على السجادة الصفراء معك.”
ما بدا في البداية كاقتحام صادم لمرة واحدة أثار الآن غضبًا عالميًا، بعد أن تبين أن رجل البيجاما هو متسلل مسرحي ومشاهير متسلسل. لقد اقتحم سابقًا حفلات موسيقية وأحداث عامة تضم كاتي بيري، ذا ويكند، ذا تشينسموكرز وحتى قفز إلى الملعب خلال نهائي كأس العالم بين الهند وأستراليا ليعانق فيرات كوهلي — مرتين.
منذ ذلك الحين، احتجزته شرطة سنغافورة، وقد زاد الحادث من حدة النقاشات حول سلامة المشاهير، وأمن الأحداث والاتجاه المقلق لتجاوز الحدود بدافع المحتوى.