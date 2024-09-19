"شيراز حسن"يعيد تشكيل صناعة الترفيه بالذكاء الاصطناعي
تثير فعالية "توكن 2049" في سنغافورة اهتماماً كبيراً، حيث يبرز "شيراز حسن"، المعروف بلقب "ملك الشهرة"، بتقديم رؤيته الثورية لصناعة الترفيه، وتعمل منصتيه "هوليوود دوت ايه آي" (Hollywood.ai) و"بوليوود دوت ايه آي" (Bollywood.ai) على إعادة تعريف كيفية ظهور أكبر العلامات التجارية والمشاهير والمؤثرين في عالم الترفيه.
وتتجاوز هذه التقنيات حدود تحويل النصوص إلى فيديو، حيث تتعمق في مجالات متقدمة تشمل الأفلام، والبرامج التلفزيونية، وكتابة السيناريو، والرسوم المتحركة، ومقاطع الفيديو الموسيقية، والإعلانات التجارية، والعديد من الوظائف الأخرى.
وأعرب بعض من أبرز الأسماء في مجال التمويل والتكنولوجيا، بما في ذلك الملياردير الأمريكي وأسطورة العملات المشفرة "بروك بيرس"، و"فيتاليك بوتيرين" المؤسس الشريك لـ "إيثريوم"، عن اهتمامهم الكبير بمنصتي"هوليوود دوت ايه آي" (Hollywood.ai) و"بوليوود دوت ايه آي" (Bollywood.ai)، مشيدين بتجاوزهما لجميع قدرات الذكاء الاصطناعي المتوقعة.
لقد شوهد "شيراز" و"بروك" معاً خلال الحدث، مما يدل على أنه عندما يلتقي اثنان من أفضل العقول، يتم إنتاج نتائج استثنائية ورائعة! علاوة على ذلك، يتسابق عدد كبير من عمالقة الصناعة بشغف للتعاون مع "ملك الشهرة" نفسه، معترفين بالقدرة المذهلة لهاتين المنصتين في إعادة تشكيل وتحوير تصورات الجميع حول الترفيه.
في حين يلتزم الآخرون بتطويرات الذكاء الاصطناعي على نطاق صغير وتدريجي، يتخطى "شيراز" هذا الاتجاه، حيث تقود أدواته إنتاج الموجة القادمة من المشاهير العالميين. لقد ساهم في تعزيز مسيرات العديد من النجوم مثل "كيم كارداشيان" و"باريس هيلتون" و"جنيفر لوبيز" و"زندايا" و"بريانكا تشوبرا" و"لوغان بول" و"جيك بول" وغيرهم العديد.
من خلال "هوليوود دوت ايه آي" (Hollywood.ai) و"بوليوود دوت ايه آي" (Bollywood.ai)، يهدف "شيراز" إلى إنشاء مشاهير رقميين، حيث يمكنه التأثير بشكل كبير على صناعة الترفيه من خلال صعود النجوم الذين يولدهم الذكاء الاصطناعي. تسعى المنصتان إلى إقامة تعاونات صناعية رفيعة المستوى لتعزيز تأثير الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم وإشعال المزيد من الإبداع والابتكار في المجال.
لقد حقق "شيراز"نجاحاً كبيراً في فعالية "توكن 2049" في دبي، ويواصل تحقيق نفس التأثير في سنغافورة. إن امتلاك أدوات قوية مثل "هوليوود دوت ايه آي" (Hollywood.ai) و"بوليوود دوت ايه آي" (Bollywood.ai) يحظى بدعم كامل من عالم التمويل وقادة التكنولوجيا، بما في ذلك بورصات العملات المشفرة الكبيرة مثل "بايبيت" (Bybit) و"باينانس" (Binance) و"او كي اكس" (OKX).