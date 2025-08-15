"شولاي""فيلم الألفية".. رحلة غيّرت وجه بوليوود

في عام 1975: عندما وُلد "شولاي"

صدر فيلم "شولاي" في 15 أغسطس 1975، وهو عام أثبت أهميته للسينما الهندية، حيث تميز بالسرد المتنوع والدقة التقنية المتزايدة.

نظرة سريعة على قائمة الأفلام التي صدرت في ذلك العام تكشف عن قائمة طويلة من العناوين الثقيلة التي لا تُنسى، بما في ذلك "ديفار" (Deewar) للمخرج ياش تشوبرا، و"آندهي" (Andhi)، و"خوشبو" (Khushboo)، و"موسام" (Mausam) للمخرج غولزار، و"تشوبكي تشوبكي" (Chupke Chupke)، و"ميلي" (Mili) للمخرج هريشيكيش موخيرجي، وأفلام الإثارة "فارار" (Farar)، و"زاخمي" (Zakhmee)، وفيلم "نيشانت" (Nishant) ذو الطابع الاجتماعي، و"جاي سانتوشي ما" (Jai Santoshi Ma) الذي يمدح أحد الآلهة، وفيلم "ضمير" (Zameer) غير التقليدي، والمزيد. لكن "شولاي" ليس مجرد فيلم ثقيل أو لا يُنسى، بل هو أيقونة، عمل فني أثر في بوليوود بشكل لا مثيل له. يأتي "ديفار" في المرتبة التالية مباشرة.

الأمر المثير للاهتمام هو أن "شولاي" واجه بداية صعبة. كانت عروضه الأولية في سينما "مينيرفا" (التي تتسع لـ 1,500 مقعد) في بومباي محيرة. كان العرض الأول في اليوم مقررًا الساعة 9:30 صباحًا، بينما كان الأخير مقررًا الساعة 2 صباحًا. على الرغم من العروض المتعددة، ظل الجمهور غير مبالٍ في ردود فعله، فلا تصفيق ولا صيحات! ومما زاد الطين بلة، كانت المراجعات قاسية. لم يجد أحد أي سمة من سمات "التحفة الفنية" التي يحملها الفيلم اليوم. كانت صحيفة "إنديان إكسبريس" بعنوان "فيلم دكويت آخر بلمسة هوليوودية"، بينما أشارت مجلة القراء "إلستريتد ويكلي" (31 أغسطس 1975) إلى: "أدخل راميش سيبي شعورًا بالحيوية وبعض المشاهد الحركية مثيرة، ولكن بمجرد خروجك من المسرح تختفي..." حتى أن المراجعة قللت من شأن سيناريو سليم جافيد المذهل.

مع ازدياد التوتر، أدت الكلمة الشفوية سحرها، وانتشر الفيلم، والباقي، كما يقول المثل، أصبح تاريخًا.

استمر عرض "شولاي" في سينما "مينيرفا" لمدة خمس سنوات تالية وفي "بلازا" في دلهي لمدة عامين، محققًا العديد من الأرقام القياسية مثل اليوبيل البلاتيني (75 أسبوعًا في سينما واحدة). ومع نجاح الفيلم، أصدرت شركة "بوليدور" ألبومًا لموسيقى الفيلم، يتضمن الحوارات، والذي أصبح ناجحًا لدرجة أنه دفع الشركة إلى إصدار قرص فينيل ثانٍ. هذه المرة كان للحوارات فقط! كتب على غلاف قرص الفينيل، "أعظم تسجيل على الإطلاق" و"أول قرص بلاتيني في تاريخ صناعة التسجيلات الغراموفونية الهندية". إضافة إلى شعبيته المتزايدة، كانت مكبرات الصوت تذيع الأغاني والحوارات "karari" (كلمة تُستخدم كثيرًا في الفيلم، وتعني "قوية") مثل "كم عدد الرجال كانوا؟" خلال المهرجانات.

اللحن الصحيح

صُنع "شولاي" في عصر لم يكن فيه "المحتوى" مقبولًا أو مُعلنًا على أنه أهم شيء في العرض، على عكس اليوم. ومع ذلك، فإن شعبية "شولاي" التي لا تُسبر أغوارها متجذرة في قصته الأساسية.

يتمثل جوهر الفيلم في القصة، والطريقة التي كتبها بها الثنائي الأسطوري سليم-جافيد (سليم خان وجافيد أختار)، اللذين استلهما عملهما من أفلام الغرب الأمريكي مثل "الفرسان السبعة الرائعون"، و"جيش من خمسة رجال"، و"حدث ذات مرة في الغرب" (لسيرجيو ليون)، و"الحدود الشمالية الغربية" (إنتاج بريطاني). وكالكاتبين، وجد المخرج راميش سيبي، الذي كان في العشرينات من عمره، إلهامه في هوليوود، ومشاهد الحركة المصممة بدقة، والتحكم العام. وما لا يعرفه الكثيرون، أن سيبي استأجر متخصصَي الحركة والأعمال الخطرة البريطانيين جيم ألين وجيري كرامبتون لرفع مستوى مشاهد الحركة في المشروع. كان ألين قد عمل بالفعل مع سيرجيو ليون، صانع فيلم "حدث ذات مرة في الغرب"، بينما أصبح كرامبتون لاحقًا عضوًا رئيسيًا في فريق الحركة في فيلم "غاندي" لريتشارد أتينبورو.

مع انضمام سليم-جافيد، كان التناغم مثاليًا، مما أدى إلى فيلم حركة متطور استحوذ على المشاعر "الهندية": الصراع بين الخير والشر، جوهر الترابط الإنساني بين الأصدقاء والشركاء الرومانسيين، والديناميكية بين الحاكم والمواطنين (ثاكور بالديف سينغ وقرويين رامغاره).

على مر السنين، في العديد من المقابلات، شارك خان وأختر كيف أنهما في عام 1973، سردوا فكرتين لـ عائلة سيبي: سيناريو كامل بعنوان "ماجبور" (Majboor) وفكرة من أربعة أسطر بعنوان "شولاي"، وفي النهاية اختاروا الأخيرة. على مدى الأشهر القليلة التالية، أسفرت عبقريتهما عن سيناريو "شولاي"، حيث كانا يعملان بشكل روتيني من مكتب صغير في منطقة "خار" ببومباي. كما كشف خان أن عناصر من "شولاي" كانت مرتبطة بشكل مباشر بحياته الشخصية بما في ذلك أسماء الأبطال جاي وفيرو (المبنية على أسماء صديقيه في الكلية)، بينما تم إنشاء عالم الشرطة والسجن من تجارب والده كضابط شرطة رفيع المستوى.