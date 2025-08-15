"شولاي""فيلم الألفية".. رحلة غيّرت وجه بوليوود

أصابت الرصاصة بطن جاي الأيمن. يجر نفسه نحو غطاء من الصخور الضخمة، محاولًا التخفي بينما يتجول رجال غبار. سرعان ما يعود فيرو، صديقه المفضل، بمزيد من الذخيرة كما كانا قد اتفقا، عازمًا على استئناف قتالهما ضد غبار سينغ (زعيم قطاع الطرق)، لكن جاي، أو جايديف، يستسلم لإصاباته. وبينما يفصل الموت بينهما، يهمس جاي بندم بأنه لن يتمكن من الوفاء بوعده بسرد قصص مغامراتهما لأطفال فيرو الذين لم يولدوا بعد، ويصر بدلاً من ذلك على أن يواصل فيرو سرد حكايات صداقتهما التي لا تضاهى. تتوقف المحادثة، وتنسحب الكاميرا من لقطة مقربة إلى لقطة متوسطة بينما يرقد جسد جاي بلا حراك ويبكي فيرو بصوت عالٍ. تعزف الموسيقى الخلفية لحن الصداقة، "يه دوستي" (بمعنى: يا صداقتنا)، بإيقاع بطيء ومتقطع.
بمجرد أن تأقلمت حواسي مع هذه اللحظة على الشاشة، انهمرت دموعي بلا توقف، بينما أكملت مشاهدة "شولاي" مرة أخرى! وكان ذلك الأسبوع الماضي فقط. تساءلت عما جعلني عاطفية بهذا الشكل تجاه مشهد أعرفه عن ظهر قلب، فجيلي (الجيل العاشر) نشأ على مشاهدة "شولاي". لقد انتظرنا البث السنوي الوحيد لـ "شولاي" على قناة "دوادارشين" (التلفزيون الحكومي)، مساء يوم أحد، غالبًا خلال أشهر الشتاء. ثم جاءت مقاطع الفيديو المنزلية (1990)، وشاهدنا "شولاي" مرة أخرى، ثم جاء يوتيوب. حتى إنني أتذكر البحث عن "شولاي" على يوتيوب في أشهرها الأولى.
ومع ذلك، استولت عليّ عاطفة لا يمكن تفسيرها طوال الفيلم الذي تزيد مدته عن ثلاث ساعات. هذا الارتباط المطلق بـ "شولاي" يفوق المنطق، ربما هو ارتباط عاطفي، حالة ذهنية تتجاوز مجرد الإعجاب العادي. من المؤكد أن "شولاي" هو حالة ذهنية جماعية تمثل الهوية "الهندية" (Desi) بشكل لا مثيل له. ففي تاريخ صناعة السينما الهندية الذي يزيد عن قرن، لم يولد سوى عدد قليل من الأفلام هذه الهستيريا والجنون التي تتجاوز الأجيال.
لذلك، فإن "شولاي" هو أمر شخصي و"جماعي" في آن واحد.
صدر فيلم "شولاي" في 15 أغسطس 1975، وهو عام أثبت أهميته للسينما الهندية، حيث تميز بالسرد المتنوع والدقة التقنية المتزايدة.
نظرة سريعة على قائمة الأفلام التي صدرت في ذلك العام تكشف عن قائمة طويلة من العناوين الثقيلة التي لا تُنسى، بما في ذلك "ديفار" (Deewar) للمخرج ياش تشوبرا، و"آندهي" (Andhi)، و"خوشبو" (Khushboo)، و"موسام" (Mausam) للمخرج غولزار، و"تشوبكي تشوبكي" (Chupke Chupke)، و"ميلي" (Mili) للمخرج هريشيكيش موخيرجي، وأفلام الإثارة "فارار" (Farar)، و"زاخمي" (Zakhmee)، وفيلم "نيشانت" (Nishant) ذو الطابع الاجتماعي، و"جاي سانتوشي ما" (Jai Santoshi Ma) الذي يمدح أحد الآلهة، وفيلم "ضمير" (Zameer) غير التقليدي، والمزيد. لكن "شولاي" ليس مجرد فيلم ثقيل أو لا يُنسى، بل هو أيقونة، عمل فني أثر في بوليوود بشكل لا مثيل له. يأتي "ديفار" في المرتبة التالية مباشرة.
الأمر المثير للاهتمام هو أن "شولاي" واجه بداية صعبة. كانت عروضه الأولية في سينما "مينيرفا" (التي تتسع لـ 1,500 مقعد) في بومباي محيرة. كان العرض الأول في اليوم مقررًا الساعة 9:30 صباحًا، بينما كان الأخير مقررًا الساعة 2 صباحًا. على الرغم من العروض المتعددة، ظل الجمهور غير مبالٍ في ردود فعله، فلا تصفيق ولا صيحات! ومما زاد الطين بلة، كانت المراجعات قاسية. لم يجد أحد أي سمة من سمات "التحفة الفنية" التي يحملها الفيلم اليوم. كانت صحيفة "إنديان إكسبريس" بعنوان "فيلم دكويت آخر بلمسة هوليوودية"، بينما أشارت مجلة القراء "إلستريتد ويكلي" (31 أغسطس 1975) إلى: "أدخل راميش سيبي شعورًا بالحيوية وبعض المشاهد الحركية مثيرة، ولكن بمجرد خروجك من المسرح تختفي..." حتى أن المراجعة قللت من شأن سيناريو سليم جافيد المذهل.
مع ازدياد التوتر، أدت الكلمة الشفوية سحرها، وانتشر الفيلم، والباقي، كما يقول المثل، أصبح تاريخًا.
استمر عرض "شولاي" في سينما "مينيرفا" لمدة خمس سنوات تالية وفي "بلازا" في دلهي لمدة عامين، محققًا العديد من الأرقام القياسية مثل اليوبيل البلاتيني (75 أسبوعًا في سينما واحدة). ومع نجاح الفيلم، أصدرت شركة "بوليدور" ألبومًا لموسيقى الفيلم، يتضمن الحوارات، والذي أصبح ناجحًا لدرجة أنه دفع الشركة إلى إصدار قرص فينيل ثانٍ. هذه المرة كان للحوارات فقط! كتب على غلاف قرص الفينيل، "أعظم تسجيل على الإطلاق" و"أول قرص بلاتيني في تاريخ صناعة التسجيلات الغراموفونية الهندية". إضافة إلى شعبيته المتزايدة، كانت مكبرات الصوت تذيع الأغاني والحوارات "karari" (كلمة تُستخدم كثيرًا في الفيلم، وتعني "قوية") مثل "كم عدد الرجال كانوا؟" خلال المهرجانات.
صُنع "شولاي" في عصر لم يكن فيه "المحتوى" مقبولًا أو مُعلنًا على أنه أهم شيء في العرض، على عكس اليوم. ومع ذلك، فإن شعبية "شولاي" التي لا تُسبر أغوارها متجذرة في قصته الأساسية.
يتمثل جوهر الفيلم في القصة، والطريقة التي كتبها بها الثنائي الأسطوري سليم-جافيد (سليم خان وجافيد أختار)، اللذين استلهما عملهما من أفلام الغرب الأمريكي مثل "الفرسان السبعة الرائعون"، و"جيش من خمسة رجال"، و"حدث ذات مرة في الغرب" (لسيرجيو ليون)، و"الحدود الشمالية الغربية" (إنتاج بريطاني). وكالكاتبين، وجد المخرج راميش سيبي، الذي كان في العشرينات من عمره، إلهامه في هوليوود، ومشاهد الحركة المصممة بدقة، والتحكم العام. وما لا يعرفه الكثيرون، أن سيبي استأجر متخصصَي الحركة والأعمال الخطرة البريطانيين جيم ألين وجيري كرامبتون لرفع مستوى مشاهد الحركة في المشروع. كان ألين قد عمل بالفعل مع سيرجيو ليون، صانع فيلم "حدث ذات مرة في الغرب"، بينما أصبح كرامبتون لاحقًا عضوًا رئيسيًا في فريق الحركة في فيلم "غاندي" لريتشارد أتينبورو.
مع انضمام سليم-جافيد، كان التناغم مثاليًا، مما أدى إلى فيلم حركة متطور استحوذ على المشاعر "الهندية": الصراع بين الخير والشر، جوهر الترابط الإنساني بين الأصدقاء والشركاء الرومانسيين، والديناميكية بين الحاكم والمواطنين (ثاكور بالديف سينغ وقرويين رامغاره).
على مر السنين، في العديد من المقابلات، شارك خان وأختر كيف أنهما في عام 1973، سردوا فكرتين لـ عائلة سيبي: سيناريو كامل بعنوان "ماجبور" (Majboor) وفكرة من أربعة أسطر بعنوان "شولاي"، وفي النهاية اختاروا الأخيرة. على مدى الأشهر القليلة التالية، أسفرت عبقريتهما عن سيناريو "شولاي"، حيث كانا يعملان بشكل روتيني من مكتب صغير في منطقة "خار" ببومباي. كما كشف خان أن عناصر من "شولاي" كانت مرتبطة بشكل مباشر بحياته الشخصية بما في ذلك أسماء الأبطال جاي وفيرو (المبنية على أسماء صديقيه في الكلية)، بينما تم إنشاء عالم الشرطة والسجن من تجارب والده كضابط شرطة رفيع المستوى.
يكمن تألق سليم-جافيد في تحويل كل ما هو "شخصي" إلى شيء عالمي.
بحلول منتصف الثمانينيات، اكتسب "شولاي" مكانته "الأسطورية"، وتغلغل في الأساطير الحضرية في الهند؛ عمل إبداعي كان أكبر بكثير من الحياة. استمر المعجبون في الاستماع إلى ألبوم الموسيقى الخاص به الذي كان قد مر عليه عشر سنوات على أشرطة الكاسيت أو أقراص الفينيل. وبمجرد اختفاء الفينيل، بحثوا عن مقاطع الفيديو المنزلية. كان كل صالون فيديو في الثمانينيات والتسعينيات، يستحق اسمه، يمتلك "شولاي" في مجموعته. لا زلت أتذكر مواجهة غضب أمي بسبب هوسي بتشغيل الأغنية الرئيسية للفيلم بشكل متكرر على القرص الدوار القديم لدينا من طراز HMV الذي كان يسمى "سييستا".
بصراحة، لقد أسرتني الأغنية الرئيسية للفيلم، وما زالت تفعل، وهي لحن خالد من تأليف أحد أعظم الموسيقيين في بوليوود على الإطلاق، آر. دي. بورمان. لقد سُحر بها الملايين أيضًا. بعد أربعة عقود، عند اقتنائي هاتفًا ذكيًا، قمت بالبحث في الإنترنت عن نفس الأغنية الرئيسية وجعلتها نغمة هاتفي.
أما بالنسبة للحوارات، فإن تلك التي تحظى بشعبية كبيرة في ثقافة الميم اليوم، وتظهر بانتظام كفيروسات، كانت في الغالب تُنطق من قبل شخصية الشرير الرئيسي، زعيم قطاع الطرق غبار سينغ في الفيلم، إلى جانب الحوارات الفكاهية لحارس السجن (أسراني) وسورما بوبالي (جغديب). على قائمة الشعبية، يظل غبار بلا شك في القمة، حتى مع بلوغ "شولاي" 50 عامًا. في الواقع، بعد عام أو عامين من نجاح الفيلم، جاء إعلان لبسكويت "بريتانيا غلوكوز-دي" مع شعار "اختيار غبار الحقيقي". تم عرض الفيلم الإعلاني كجزء من الحملة في دور السينما في جميع أنحاء البلاد. في الواقع، كان خان مترددًا في القيام بالإعلان لأن غبار يمثل "الشر"، ولذلك تبرع بمكافأته الضخمة البالغة 40,000 روبية للجمعيات الخيرية. لكن الشعار لا يزال حيًا.
خارج الشاشة، كان أمجد خان رجلاً طيب القلب، وظهر كممثل ثمين لتصوير الأدوار الشريرة، بينما حصل نوع "الشاب الغاضب" لأميتاب باتشان على زخمه النهائي مع "شولاي". شهدت الأحياء صالونات حلاقة للرجال تتزين بلوحات فنية لجاي وفيرو (تصفيفات الشعر)، وقد سُمي العديد منها بـ "صالون بومباي". وعلى صعيد آخر، أصبح "أفضل الأصدقاء إلى الأبد" له اسم جديد: جاي-فيرو.
لم يكن هناك عودة إلى الوراء.
دخلت المقتنيات التي تحمل طابع "شولاي" إلى السوق، مما فتح إمكانيات جديدة للقطع الفنية التي تُخلّد بوليوود. إلى جانب ذلك، ظهرت فئة كاملة من جامعي مقتنيات بوليوود. وجدت ملصقات الأفلام المخزنة في المحلات الصغيرة في "شورو بازار" ببومباي طريقها إلى غرف المعيشة، حيث تم إنتاج المزيد من إعادة طبع ملصقات "شولاي" و"ديفار" للسوق الشامل. ما زلت أحيانًا أفكر في تبرعي غير المقصود بمفكرة (دفتر) مصممة بلقطات من الإنتاج من السينما الهندية إلى ابن عم أصغر سناً، أحد الأشهر كان يضم لقطة من تسلسل أغنية "يه دوستي".
في مطلع الألفية، وصفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في الهند "شولاي" بأنه "فيلم الألفية"، وبعد ثلاث سنوات، أدرجه معهد الفيلم البريطاني (BFI) ضمن "أفضل عشرة أفلام هندية" عبر استطلاع أجراه المعهد. هذه بعض من الأوسمة العديدة التي حصل عليها الفيلم عالميًا على مر السنين.
اليوم، يبلغ "شولاي" 50 عامًا. لم يولد أي فيلم هندي آخر هذا القدر الهائل من الهوس والمحادثات في المجال العام، فمن الأحاديث العادية في صالونات الحلاقة المحلية في البلدات الصغيرة عبر شبه القارة الهندية إلى الدراسات الأكاديمية اللامتناهية حول العالم، كان "شولاي" معنا وداخلنا. لو كان إنسانًا، لكان صديقًا، لا ينفصل، مثل جاي وفيرو!