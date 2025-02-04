"شودري" منتج فيلم "كابالي" ينتحر في شقة مستأجرة

وقال "أكشات كوشال"، قائد شرطة شمال الهند، للصحفيين، إن جثة الرجل البالغ من العمر 44 عاماً عُثر عليها في شقة مستأجرة في قرية سيوليم. ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى، لكن الضابط سارع إلى طمأنة الناس بأن التحقيق جارٍ وأن "التفاصيل ستُكشف في الوقت المناسب".