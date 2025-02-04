"شودري" منتج فيلم "كابالي" ينتحر في شقة مستأجرة
أفادت وسائل الإعلام الهندية يوم أمس الاثنين بوفاة "كي بي شودري"، منتج أفلام التيلجو الذي عمل في فيلم "كابالي" لـ"راجنيكانث" باللغة التيلوجوية.
ونقلت وكالة أنباء "دي إن إيه إنديا" عن الشرطة قولها إنه تم العثور عليه ميتاً في منزل بقرية في شمال جوا.
ويُزعم أنه مات منتحراً.
وقال "أكشات كوشال"، قائد شرطة شمال الهند، للصحفيين، إن جثة الرجل البالغ من العمر 44 عاماً عُثر عليها في شقة مستأجرة في قرية سيوليم. ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى، لكن الضابط سارع إلى طمأنة الناس بأن التحقيق جارٍ وأن "التفاصيل ستُكشف في الوقت المناسب".
وأفادت وسائل إعلام بأن "شودري" اعتُقل في عام 2023 فيما يتعلق بقضية مخدرات. ووفقاً لصحيفة تايمز "أوف إنديا"، فقد صادرت السلطات في ذلك الوقت 90 جراماً من الكوكايين من المنتج بالإضافة إلى هاتفه المحمول، ممّا قادهم إلى آخرين تعاطوا المخدرات أيضاً.