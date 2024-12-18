"شوجيت سيركار": الواقع ملهمه في سرد قصصه السينمائية

من وجهة نظري، أعتقد أن كل هذا جاء بفضل خلفيتي في مجال الأفلام الوثائقية. لذا، فأنا عادةً لا أسمي أعمالي "أفلاماً"، بل أسميها "توثيقاً للحياة اليومية". فعندما توثق موقفاً من الحياة بطريقة واقعية للغاية، تكون له مكانته الخاصة وإيقاعه الخاص. ولهذا أنت محق تماماً. ففي مثل هذه المواقف، عندما توثق العلاقات أو عندما تسيطر المشاعر على أحدهم أو يمر بمواقف صعبة، فأنت تستهدف تلك المساحة وذلك الإيقاع. في بعض الأحيان، يتحدث الصمت أكثر من الكلام، وأنا لست في عجلة من أمري.