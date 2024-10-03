شريحة "أم 3 "تجعل "ماك بوك آير"الجديد أسرع وأكثر كفاءة
إنها فئة جديدة من المجموعة القديمة، والعنصر الأساسي فيه هو المعالج، والذي يتمثل في معالج أم 3 الجديد من آبل، والذي ظهر لأول مرة في أحدث إصدار من "ماك بوك آير" في وقت سابق من هذا العام.
يعتبر جهاز ماك بوك آير MacBook Air من أكثر أجهزة الكمبيوتر المحمولة المفضلة في العالم. لذا، وفقاً للإجماع الشائع، فهو جيد، وربما الأفضل، للاستخدامات اليومية في السوق الشامل. إذن، كيف من المفترض أن تجعل الأفضل أفضل؟
"الإجابة: من خلال بعض التعديلات البسيطة، وتعديل رئيسي واحد. التعديل الأبرز الذي يعزز أداء ماك بوك آير هو بلا شك المعالج الجديد أم 3 من آبل. كان ماك بوك آير، الذي يُعد النسخة الخفيفة أو المنزلية من الكمبيوتر المحمول الاحترافي ماك بوك برو، مزوداً سابقاً بمعالج يمكن وصفه بأنه أقل قوة مقارنةً بنظيره من أجهزة برو المستندة إلى معالجات إنتل. ولكن هذا لم يعد الحال الآن."
"مع طرح شريحة أم3، يبدو أن آبل قد حققت تغييراً جذرياً، حيث دفعت حدود الأداء إلى مستويات جديدة بهذه الشريحة المتقدمة. تتميز شريحة أم3 بوحدة معالجة مركزية مكونة من 8 نوى ووحدة معالجة رسومية مكونة من 10 نوى، مما يوفر سرعة وكفاءة ملحوظتين. سواء كنت تعرض رسومات ثلاثية الأبعاد، أو تعدل مقاطع فيديو بدقة 4 كي، أو تتعامل مع تطبيقات متعددة في وقت واحد، فإن شريحة أم 3 قادرة على التعامل مع كل هذه المهام ببراعة."
"قمنا بتشغيل جميع التطبيقات الثقيلة والمتطلبة التي يمكننا العثور عليها على جهاز الاختبار الخاص بنا، مثل تحرير ملفات الفيديو والصور الكبيرة، ووجدنا أن جهاز ماك بوك آير جهاز قوي بالفعل. يتعامل بسلاسة مع جميع المهام، بسرعة ملحوظة، مع الحفاظ على عمر بطارية مثير للإعجاب. القفزة في الأداء ملحوظة بشكل خاص عند تشغيل التطبيقات ذات الاستخدام الكثيف للموارد؛ حيث يبدو وكأنك تمتلك جهاز كمبيوتر مكتبي في شكل كمبيوتر محمول أنيق."
يصبح أداء سطح المكتب هذا أكثر واقعية عندما تفكر في أنه يمكنك الآن توصيل ما يصل إلى شاشتين خارجيتين عندما يكون غطاء الكمبيوتر المحمول مغلقاً - وهو أمر مثالي للمستخدم المهني، أو أي شخص يتطلب عمله عدة شاشات للقيام بمهام متعددة عبر التطبيقات أو نشر المستندات في نفس الوقت.
"سوف يسعد المستخدمون المهنيون، وحتى المستخدمون المنزليون، بالطريقة التي يتعامل بها جهاز ماك بوك آير الجديد مع التطبيقات اليومية مثل معالجات الكلمات وجداول البيانات. تزعم شركة آبل أن أداء برنامج إكسل، على سبيل المثال، أسرع بنسبة 35% مقارنةً بجهاز ماك بوك آير السابق المزود بشريحة أم1. ورغم أننا لم نمتلك الأدوات المتطورة اللازمة لإجراء قياسات دقيقة، فإن الزيادة في السرعة كانت واضحة للمستخدم العادي مثلي عند استخدام برنامجي بور بوينت , وورد ، بالإضافة إلى إكسل فقد تم تشغيل البرامج وحفظها في لمح البصر، واستجابت بشكل عام بسرعة ملحوظة ودائمة."
"تشير شركة آبل إلى أن جهاز ماك بوك آير الجديد يوفر أداءً أسرع بنسبة 2x، وتصفحاً أسرع للويب بنسبة 50%، وعمر بطارية أطول بنسبة 40% مقارنة بجهاز كمبيوتر محمول يعمل بنظام التشغيل ويندز. وكنا قد استخدمنا أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام ويندز لفترة طويلة، ونتفق عموماً مع هذه الادعاءات، خصوصاً فيما يتعلق بسرعة تصفح الويب وعمر البطارية. لم نشهد أي تأخير في تحميل مقاطع فيديو يوتيوب، وعندما يتعلق الأمر بعمر البطارية، فإن هذا الجهاز الجديد هو من النوع الذي يمكنك شحنه ونسيانه."
وتضيف شركة آبل أن عمر البطارية يصل إلى 18 ساعة، وفي استخدامي اليومي ــ البث المباشر وتصفح الإنترنت وتشغيل تطبيقات الإنتاجية ــ تمكنت من اجتياز يوم عمل كامل دون الحاجة إلى استخدام الشاحن. وتقول شركة آبل إنه يمكنك ترك الشاحن في المنزل عند اصطحاب هذا الكمبيوتر المحمول إلى المكتب في يوم العمل، ونحن مقتنعون بذلك.
"لا يؤثر عمر البطارية الطويل على جودة الشاشة، التي تعد واحدة من أكثر الأجزاء استهلاكاً للطاقة في الكمبيوتر المحمول. بدلاً من ذلك، تتميز الشاشة الرائعة بلوحة ليكود ريتينا بدقة 2560 × 1664، وهي مذهلة بكل المقاييس. الألوان نابضة بالحياة، واللون الأسود عميق، بينما تُحسّن تقنية ترو تون التجربة المرئية الشاملة من خلال ضبط درجة حرارة الشاشة بناءً على بيئتك."
"تمنحك الشاشة ألواناً نابضة بالحياة وتفاصيل واضحة، مما يجعلها مثالية لتحرير الصور أو البث أو الاستمتاع بمسلسلك المفضل على نيتفليكس. بالإضافة إلى ذلك، تضمن درجة السطوع التي تبلغ 400 شمعة إمكانية استخدامها بشكل مريح حتى في ضوء الشمس الساطع، وهو ما يمثل ميزة أساسية لأولئك الذين يحبون العمل في الهواء الطلق أو في المقاهي."
"بالانتقال من الأداء، دعنا نتحدث عن الجماليات. يحتفظ جهاز ماك بوك آير مقاس 13 بوصة المزود بشريحة أم 3 بلغة التصميم الكلاسيكية التي نتوقعها من آبل، مع بعض التعديلات الحديثة التي تعزز من جاذبيته. تمكنت آبل من دمج جميع المزايا في هيكل نحيف وقوي بآنٍ معاً، مما يجعله خياراً موثوقاً للمستخدمين أثناء التنقل."
في الواقع، يبلغ سمك الهيكل المعدني بالكامل أقل من بوصة واحدة، حتى عند إغلاقه مع طي الشاشة. وبوزن أقل من 2 كجم، يرقى جهاز ماك بوك أير إلى مستوى "الهواء" الذي يحمله. ويجعله وزنه الخفيف بشكل لا يصدق وهو رفيق السفر المثالي، سواء كنت تتنقل إلى العمل أو تتجه إلى الصف أو تسافر في عطلة نهاية الأسبوع.
"على الرغم من قوة جهاز ماك بوك آير أم 3 ، إلا أنه ليس خالياً من العيوب، وإن كانت قليلة. أحد الجوانب التي يتم الحديث عنها كثيراً في أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة هو خيارات المنافذ، ولا يعد ماك بوك آير أم 3 استثناءً. مع وجود منفذي ثاندريبولت 4 فقط ومأخذ سماعة رأس، قد يجد المستخدمون أنفسهم في مأزق إذا أرادوا توصيل أجهزة طرفية متعددة في وقت واحد. بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على أجهزة يو أس بي أيه أو الشاشات الخارجية أو موصلات أخرى، قد يكون من الضروري الاستثمار في محولات أو قاعدة توصيل. على الرغم من أن التحول إلى USB-C أمر مفهوم، إلا أنه قد يبدو مقيداً بعض الشيء مقارنةً ببعض المنافسين الذين يقدمون مجموعة أوسع من المنافذ."
"بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من كونه جهازاً رائعاً بلا شك، إلا أن سعر ماك بوك آير ام 3 الجديد قد يثني بعض المشترين المحتملين. يبدأ سعره من 4599 درهماً إماراتياً لإصدار أس أس دي بسعة تخزين 256 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، ويصل إلى 6279 درهماً إماراتياً لإصدار أس أس دي بسعة 512 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت، والذي نوصي بشرائه. وإذا كنت من محبي الإصدار مقاس 15 بوصة، فتوقع أن تدفع مبلغاً أكبر بكثير مقابل جميع المتغيرات مقارنةً بالإصدار مقاس 13 بوصة."
"إذا كنت طالباً أو شخصاً محدود الميزانية، فقد تجد نفسك تفكر في الاستثمار في أجهزة كمبيوتر محمولة أخرى أقل تكلفة والتي لا تزال تقدم أداءً جيداً. ومع ذلك، من الضروري مراعاة طول عمر منتجات آبل وقيمة إعادة بيعها، مما يجعل الاستثمار الأولي يستحق العناء على المدى الطويل."
"ومع ذلك، فإن الجمع بين الأداء المذهل، والشاشة الجميلة، وعمر البطارية المثير للإعجاب يجعل من ماك بوك آير أم 3 منافساً جديراً في ساحة أجهزة الكمبيوتر المحمولة. وعلى الرغم من وجود بعض القيود، مثل خيارات المنافذ والسعر، فإن إيجابياته تفوق سلبياته بكثير بالنسبة لمعظم المستخدمين."
"بالنسبة للمبدعين والمحترفين وأي شخص يقدر الأداء والتصميم، يعد جهاز ماك بوك آير أم 3 خياراً رائعاً يلبي المتطلبات الحديثة، ويتناسب بشكل مريح في حقيبتك. والأهم من ذلك، إنه جهاز ماك بوك، مما يعني أنك ستتمتع بالتباهي. سواء كنت من محبي آبل أم لا، فهو الكمبيوتر المحمول الذي يجب أن تراه، مع الميزة الإضافية المتمثلة في الأداء الرائع. استمتع بالجهاز!"
ابل ماك بوك آيرأم 3 13انش
الأداء:
- أداء سريع وفعال
- العرض والتصميم
- عمر البطارية
المنافذ :
- عدد قليل جداً من المنافذ
- سعر
السعر: 4,599 – 6,279 درهم
التقييم: 4.5 نجوم