شريحة "أم 3 "تجعل "ماك بوك آير"الجديد أسرع وأكثر كفاءة

"على الرغم من قوة جهاز ماك بوك آير أم 3 ، إلا أنه ليس خالياً من العيوب، وإن كانت قليلة. أحد الجوانب التي يتم الحديث عنها كثيراً في أجهزة الكمبيوتر المحمولة الحديثة هو خيارات المنافذ، ولا يعد ماك بوك آير أم 3 استثناءً. مع وجود منفذي ثاندريبولت 4 فقط ومأخذ سماعة رأس، قد يجد المستخدمون أنفسهم في مأزق إذا أرادوا توصيل أجهزة طرفية متعددة في وقت واحد. بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على أجهزة يو أس بي أيه أو الشاشات الخارجية أو موصلات أخرى، قد يكون من الضروري الاستثمار في محولات أو قاعدة توصيل. على الرغم من أن التحول إلى USB-C أمر مفهوم، إلا أنه قد يبدو مقيداً بعض الشيء مقارنةً ببعض المنافسين الذين يقدمون مجموعة أوسع من المنافذ."