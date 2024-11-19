"شاه روخان"يشارك رؤاه التجارية في قمة الشحن العالمية بدبي
تنحَّ جانباً لأن ملوك بوليوود قد زينوا دبي. تلقّى "شاه روخان"، المعروف باسم "الملك خان"، ترحيباً حاراً من الجمهور هذا الصباح عندما صعد على خشبة المسرح في قمة الشحن العالمية في مركز دبي للمعارض، إكسبو سيتي.
انضمّ النجم إلى دردشة جانبية بعنوان "من النجومية في بوليوود إلى النجاح التجاري، الدروس المستفادة على الشاشة وخارجها"، والتي أدارتها رئيسة مكتب يورونيوز في الشرق الأوسط جين ويذرسبون.
مع أكثر من 100 فيلم باسمه، واعتراف مجلة تايم به كواحد من أكثر الأشخاص تأثيراً، فإن شاه روخان ليس غريباً على الإشادة العالمية، ومع ذلك، فإن سحره لا يزال غير متكلف، في تحيته للمعجبين بذكائه المميز، قال مازحاً: "إنه الصباح الباكر جداً بالنسبة لي، لكن أشكر موانئ دبي العالمية وصديقي سلطان لاستضافتي هنا، أشكركم جميعاً لوجودكم هنا في هذا الوقت المبكر".
أثبتت الجلسة أنها كانت بمثابة درس رئيسي مُلهم، حيث شارك شاه روخان رؤاه حول الانضباط والمرونة وراء شهرته، وقال: "يجب أن يقع عبء التوقعات على أكتافك إذا كنت تريد أن تكون علامة تجارية"، مؤكداً على الحاجة إلى المساءلة والعمل الجاد الدؤوب، وأضاف ساخراً: "اعمل على مدار الساعة، ولا تنمْ، ثم تعال إلى DP World في الصباح الباكر. لقد عملت بجد اليوم!".
وقد سُحر المعجبون بشكل خاص عندما غنى شاه روخان أغنية (تيجهي ديكها توا جانا سانام) "Tujhe Dekha Toh Yeh Jaana Sanam" من فيلمه الشهير (ديل والي دولهانا لي جاينجي) Dilwale Dulhania Le Jayenge (DDLJ) ، وهو الفيلم الذي رسمَ الرومانسية لأجيال، ويظل الفيلم الأطول عمراً في تاريخ السينما الهندية، وقد تركت تلك اللحظة الحميمية الجمهور يهتف، حيث أعاد شاه روخان بسهولة خلق سحر راج، الشخصية التي جعلت منه نجماً عالمياً.
التالي في دائرة الضوء هو نجم هوليوود "رايان رينولدز"، الذي سيعتلي المسرح في الساعة الثانية ظهراً اليوم، يُعرف رينولدز بذكائه السريع ودوره المميز في فيلم (ديدبول) Deadpool ، وسيناقش "اللعب في البطولات الكبرى، من السينما، المسرح إلى تغيير قواعد اللعبة في عالم الأعمال"، وهي جلسة من المقرر أن تجذب عدداً كبيراً من الحضور.
وبالإضافة إلى تشكيلة النجوم المشاركين، سيتألق أسطورة الكريكيت "ساشين تيندولكار"، المعروف باسم "ماستر بلاستر"، على المسرح في اليوم الثالث. بصفته سفيراً لشركة موانئ دبي العالمية وواحداً من أكثر الشخصيات الرياضية احتراماً في التاريخ، سيشارك تيندولكار رحلته من الملعب إلى مشاريعه خارج الملعب، حيث يلهم الحضور بقصص الانضباط والإرث والتأثير.