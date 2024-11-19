"شاه روخان"يشارك رؤاه التجارية في قمة الشحن العالمية بدبي

وقد سُحر المعجبون بشكل خاص عندما غنى شاه روخان أغنية (تيجهي ديكها توا جانا سانام) "Tujhe Dekha Toh Yeh Jaana Sanam" من فيلمه الشهير (ديل والي دولهانا لي جاينجي) Dilwale Dulhania Le Jayenge (DDLJ) ، وهو الفيلم الذي رسمَ الرومانسية لأجيال، ويظل الفيلم الأطول عمراً في تاريخ السينما الهندية، وقد تركت تلك اللحظة الحميمية الجمهور يهتف، حيث أعاد شاه روخان بسهولة خلق سحر راج، الشخصية التي جعلت منه نجماً عالمياً.

التالي في دائرة الضوء هو نجم هوليوود "رايان رينولدز"، الذي سيعتلي المسرح في الساعة الثانية ظهراً اليوم، يُعرف رينولدز بذكائه السريع ودوره المميز في فيلم (ديدبول) Deadpool ، وسيناقش "اللعب في البطولات الكبرى، من السينما، المسرح إلى تغيير قواعد اللعبة في عالم الأعمال"، وهي جلسة من المقرر أن تجذب عدداً كبيراً من الحضور.

وبالإضافة إلى تشكيلة النجوم المشاركين، سيتألق أسطورة الكريكيت "ساشين تيندولكار"، المعروف باسم "ماستر بلاستر"، على المسرح في اليوم الثالث. بصفته سفيراً لشركة موانئ دبي العالمية وواحداً من أكثر الشخصيات الرياضية احتراماً في التاريخ، سيشارك تيندولكار رحلته من الملعب إلى مشاريعه خارج الملعب، حيث يلهم الحضور بقصص الانضباط والإرث والتأثير.