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"شاه روخان"في القرية العالمية بدبي خلال الأسبوع
قبل بضعة أشهر، أقام "خان" حفلاً في دبي للإعلان عن إطلاق العلامة التجارية لابنه "ديافول"
عشاق بوليوود، أنتم على موعد مع مفاجأة! حيث من المقرر أن يظهر نجم بوليوود، "شاه روخ خان"، في دبي قريباً جداً.
وإذا كنت متجهاً إلى القرية العالمية هذا الأسبوع، فيمكنك مشاهدة الممثل على المسرح الرئيسي، وهذا وفقاً لما أعلنته الوجهة العائلية يوم أمس الثلاثاء.
وسيكون نجم "باثان" هناك في الساعة 8.30 مساءً يوم الأحد 26 يناير.
وقبل بضعة أشهر، أقام خان حفلاً في دبي للإعلان عن إطلاق العلامة التجارية لابنه "ديافول" (D'YAVOL). وقد أقيم الحفل الكبير في قاعة "سكاي 2.0" بدبي بحضور نجوم مثل "دي جي بليس"، و"جاك سليمان"، و"دي جي إيه جي"، و"سارتيك". كما قدم مغني الراب والمغني الكندي "تيشر" عرضاً إضافياً، حيث أصدر الأغنية الشهيرة "جاليبي بيبي".