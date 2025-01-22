"شاه روخان"في القرية العالمية بدبي خلال الأسبوع

وقبل بضعة أشهر، أقام خان حفلاً في دبي للإعلان عن إطلاق العلامة التجارية لابنه "ديافول" (D'YAVOL). وقد أقيم الحفل الكبير في قاعة "سكاي 2.0" بدبي بحضور نجوم مثل "دي جي بليس"، و"جاك سليمان"، و"دي جي إيه جي"، و"سارتيك". كما قدم مغني الراب والمغني الكندي "تيشر" عرضاً إضافياً، حيث أصدر الأغنية الشهيرة "جاليبي بيبي".