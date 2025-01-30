"شاهيد كابور"يتألق في"ديفا"بشخصية ضابط شرطة معقد

لا يعد "شاهيد كابور" غريباً على الشخصيات المعقدة. من الشدة غير المتوازنة لـ"كابير سينغ" إلى التألق المقيد لحيدر ، فقد أثبت مراراً وتكراراً قدرته على الخوض بعمق في الأدوار المتعددة الطبقات. مع فيلمه القادم"ديفا" Deva ، فيلم الإثارة والحركة من إخراج المخرج المالايالامي "روشان أندروز"، يخطو كابور إلى شخصية أخرى ذات تفاصيل عميقة - ضابط شرطة يتنقل في عالم غامض أخلاقيًا. في محادثة مع City Times ، يكشف عن فلسفته في لعب الشخصيات المعيبة، والتحديات الإبداعية التي تواجه Deva ، ولماذا لا مكان للحكم في مجموعة أدوات الممثل.