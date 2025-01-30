"شاهيد كابور"يتألق في"ديفا"بشخصية ضابط شرطة معقد
لا يعد "شاهيد كابور" غريباً على الشخصيات المعقدة. من الشدة غير المتوازنة لـ"كابير سينغ" إلى التألق المقيد لحيدر ، فقد أثبت مراراً وتكراراً قدرته على الخوض بعمق في الأدوار المتعددة الطبقات. مع فيلمه القادم"ديفا" Deva ، فيلم الإثارة والحركة من إخراج المخرج المالايالامي "روشان أندروز"، يخطو كابور إلى شخصية أخرى ذات تفاصيل عميقة - ضابط شرطة يتنقل في عالم غامض أخلاقيًا. في محادثة مع City Times ، يكشف عن فلسفته في لعب الشخصيات المعيبة، والتحديات الإبداعية التي تواجه Deva ، ولماذا لا مكان للحكم في مجموعة أدوات الممثل.
بالانتقال مباشرة إلى فيلم Deva، لا يكشف المقطع الدعائي سوى القليل عن الفيلم أو شخصية كابور. وعندما سُئل عن ذلك، أجاب بابتسامة واعية.
"لا نريدك أن تعرف المزيد يا صديقي. إنه فيلم مثير. نريدك أن تتعرف على أحداث الفيلم، لكننا لا نريد أن نكشف لك الحبكة. لذا فهذا أمر متعمد للغاية شعر به صانع الفيلم بقوة"، يشاركنا كابور.
الفيلم، الذي يعد غزوة أندروز لبوليوود، متجذر في نوع أفلام الإثارة البوليسية، وهو المجال الذي استكشفه المخرج بنجاح لمدة تقرب من عقدين من الزمان في السينما المالايالامية. ويوضح كابور أن فيلم Deva مبني على التشويق، وأن الكشف عن الكثير من التفاصيل من شأنه أن يقلل من قيمة التجربة.
"إنه واضح جدًا في أنه لا يريد أن يعرف الناس الكثير عن الحبكة لأن متعة هذا النوع تكمن في اكتشاف الفيلم أثناء تطوره. لذا، نعم، هذا متعمد للغاية. هذا فيلم سيخبرك بالضبط بما يدور حوله في دور العرض."
"هذا ليس ما يدور حوله التمثيل"
ما نراه في المقطع الدعائي هو رجل (كابور) يتصرف بظلال رمادية، مما يثير تساؤلات حول دوافعه. ولكن بالنسبة لكابور، فإن أداء الأدوار المعقدة أخلاقياً لا يتعلق بتقييم حقوقهم وأخطائهم - بل يتعلق بفهمها.
يقول كابور: "دائمًا ما أجد الأمر مضحكًا عندما يسألني الناس عما إذا كنت أحكم على شخصياتي. لا ينبغي للممثلين أن يلعبوا شخصيات مثالية، لأن هذا غير موجود في الحياة الواقعية. الحياة موجودة بدرجات مختلفة من اللون الرمادي - بعض الأشياء بيضاء تقريبًا، وبعضها أسود تقريبًا".
إن أسلوبه بسيط ولكنه عميق: فبدلاً من الجلوس في الحكم الأخلاقي، يركز على تجسيد حقيقة الشخصية. "التمثيل يتعلق بفهم الشخصية - دوافعها، وتربيتها، وتعقيداتها، ومحفزاتها العاطفية، وكيف تتطور من خلال القصة. أنا لا أحاول أبدًا الحكم عليها. هذا ليس جوهر التمثيل على الإطلاق".
تسمح هذه العقلية لكابور بالانغماس بشكل كامل في أدواره، وتقديم صور إنسانية خام للجمهور بدلاً من نسخ معقمة من البطولة. لقد بنى سمعة باعتباره أحد أكثر ممثلي بوليوود تنوعًا.
تحدي الإبداع
بالنسبة لكابور، كان التحدي الذي فرضه عليه فيلم ديفا مزدوجًا: جسديًا وعاطفيًا. ومع احتواء الفيلم على مشاهد أكشن عالية الكثافة، كان على كابور أن يدفع بجسده إلى أقصى حد. لكن المتطلبات لم تتوقف عند الجانب الجسدي فقط.
"كان هذا الفيلم تحديًا كبيرًا"، كما يعترف. "هناك الكثير من الحركة، وهذا النوع من الجسد يتطلب الكثير من الجهد. ولكن إلى جانب ذلك، قمنا بالتصوير في مواقع حقيقية. لم يكن هناك ديكور - كان كل شيء حقيقيًا وخامًا ووعرا. هذا النوع من البيئة يدفعك بطريقة صعبة وممتعة إبداعيًا في نفس الوقت."
يصف كابور فيلم Deva بأنه فيلم يمزج بين العدوانية والانغماس في الأحداث. "إن معالجة الفيلم عدوانية للغاية في أجزاء، ولكنها أيضًا متقلبة ومفعمة بالحيوية في أجزاء أخرى. إنه مزيج جديد. الشخصية نفسها مكثفة - فهي تتمتع بقوس عاطفي قوي، ومعيبة للغاية، وتحمل الكثير من الثقل العاطفي".
ولكن بدلاً من الخجل من التحدي، يزدهر كابور فيه. "هذا ما يجعلني أستعد في الصباح. إذا كان الدور يبدو سهلاً للغاية، فهو ليس مثيرًا. كانت ديفا صعبة، وأحببت كل ذرة من هذه الصعوبة".
إن شغف كابور بفيلم ديفا واضح ليس فقط في الطريقة التي يتحدث بها عن شخصيته، بل وأيضًا في الطريقة التي يتذكر بها تجربة تصوير الفيلم. "كان الفريق الذي عملت معه -روسشان، وأميت روي أمام الكاميرا، والبقية- محترفين أقوياء. كان المزاج في موقع التصوير مكثفًا وعاطفيًا. هذا شيء سأتذكره دائمًا".
وعندما طُلب منه وصف ديفا بكلمة واحدة فقط، توقف للحظة قبل أن يقرر الإجابة: "مذهل".
ومن المقرر أن يتم عرض فيلم "ديفا"، الذي تشارك فيه أيضًا الممثلة بوجا هيغدي، في دور السينما بالإمارات العربية المتحدة في 31 يناير.