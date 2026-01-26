شاندريكا تاندون: من أروقة "ماكينزي" إلى منصة الـ "غرامي" في سن السبعين

عاشت تشاندريكا تاندون عدة حيوات في حياة واحدة. شريكة سابقة في ماكينزي وقائدة أعمال عالمية، وهي أيضًا مغنية مدربة كلاسيكيًا تتجذر موسيقاها في الروحانية والشفاء والبساطة.
في عام 2025، وفي سن السبعين، فازت تاندون بأول جائزة جرامي لها عن ألبوم تريفيني، وهو ألبوم يمزج التراتيل الفيدية مع الفلوت والتشيلو لخلق مشهد صوتي تأملي. شكل الفوز لحظة حاسمة في رحلة موسيقية تابعتها بهدوء لعقود، إلى جانب مسيرة مهنية متميزة في مجال الأعمال الخيرية.
في حديثها إلى خليج تايمز خلال ظهورها في جلوبال فيوجن بدبي الأسبوع الماضي، تتأمل تاندون في الموسيقى كممارسة روحية، وقوة البساطة، والولادة الإبداعية في أي عمر، وما يعنيه أداء الموسيقى العلاجية في واحدة من أكثر مدن العالم تنوعًا ثقافيًا. مقتطفات محررة من المقابلة:
لقد قدتِ مؤسسات عالمية والآن تصنعين موسيقى متجذرة في الشفاء والوعي. في أي نقطة أصبحت الموسيقى دعوة مركزية في حياتك؟
لطالما كانت الموسيقى جزءًا مهمًا من حياتي. في الواقع، أعتقد أنني غنيت قبل أن أتمكن من الكلام! ولكن قبل حوالي 25 عامًا، قررت أن أدمج الموسيقى عمدًا كجزء من حياتي لأنني مررت بأزمة روحية، وأدركت أن أسعد لحظات حياتي كانت غالبًا مرتبطة بالموسيقى.
ثم بدأت رحلة الغناء والشعور بالموسيقى، ومن خلال الموسيقى، وجدت نفسي. وجدت السكون، ووجدت نفسي أشفى وأكتشف أجزاء أجمل بكثير من نفسي. بينما كنت أتنقل في هذه الرحلة على مدى العقدين الماضيين، انجذبت بشكل متزايد إلى الجوانب العلاجية للموسيقى وأرغب في مشاركة نفس الهدية التي منحتني إياها الموسيقى مع بقية العالم.
يبدو الفوز بأول جائزة جرامي لك في سن السبعين قويًا بشكل خاص. ماذا مثلت تلك اللحظة لك شخصيًا، وماذا تأملين أن تقوله للأشخاص الذين يشعرون أنه 'فات الأوان' للبدء أو العودة إلى مسار إبداعي؟
أنا لا أصنع الموسيقى للفوز بجائزة جرامي. أنا أصنع الموسيقى لأنها جزء مهم من رحلتي الخاصة، وهي جزء مهم مما أريد مشاركته مع العالم. كانت جائزة جرامي لحظة استثنائية، وكنت ممتنة ومقدرة للغاية، خاصة للمنصة التي تتيحها لي، ولتعزيز رسالتي في الموسيقى والشفاء.
لكن تلك الرحلة كانت ستستمر بوجود جائزة جرامي أو بدونها. وأنا ممتنة للغاية لوجود المتعاونين ونظام الدعم الذي تتيحه لي جائزة جرامي الآن بسهولة أكبر – يمكننا جمع المزيد من الناس معًا، لخلق جسور من الحب والوئام والسلام.
لقد قلت إن موسيقاك لا تتعلق بالتعقيد بل بالتجربة الروحية المشتركة. في عالم مهووس بالمظاهر، لماذا البساطة مهمة جدًا بالنسبة لك؟
أنا لا أصنع الموسيقى لأتباهى ببراعتي، أو بالحركات المعقدة التي يمكنني إنشاؤها، أو بمدى تدريبي الجيد. لقد كان لدي أروع الأساتذة على مدى السنوات العديدة الماضية، وكنت ممتنة جدًا جدًا للهدايا التي قدموها لي. ولكن في نهاية المطاف، يعود الأمر حقًا إلى السؤال: ما هو الغرض مما أحاول فعله هنا؟ إنه بالتأكيد ليس استحسانًا شخصيًا. أريد أن يستمع الناس، حتى يحرك ذلك شيئًا عميقًا بداخلهم، ويسمح لهم بالعثور على موسيقاهم الخاصة. والطريقة الوحيدة التي يمكنني بها فعل ذلك هي الحفاظ على سهولة الوصول إليها. الوصول والاتصال جزء مهم جدًا من رحلتي في الشفاء بالموسيقى.
جمعت Global Fusion خمسة فائزين بجوائز جرامي على مسرح واحد. ماذا كان يعني لك الأداء في دبي في هذه المرحلة من رحلتك؟
دبي هي بوتقة انصهار مثالية لثقافات متعددة، وتمثل أيضًا مدينة جديدة وجميلة يرحب فيها الناس بالاندماج ويحتفلون بالاختلافات. لذا، بالنسبة لي، فإن الاجتماع مع موسيقيين رائعين آخرين، وليس فقط الفائزين بجوائز جرامي، يعني أننا يمكننا مشاركة رؤيتنا لما تبدو عليه الموسيقى العلاجية وإلهامهم للمجيء والتعاون معنا. كان هناك الكثير من القواسم المشتركة المثيرة التي رأيناها مع الموسيقي الإماراتي في مجموعتنا والفنانين من جميع أنحاء العالم. دبي هي المكان الأكثر مثالية وترحيبًا لتقديم الاندماج الموسيقي.
غالبًا ما يتم تقديمك على أنك أخت إندرا نويي، لكن إرثك يمتد ليشمل الأعمال الخيرية، والآن مسيرة موسيقية حائزة على جائزة جرامي. كيف ترغبين في أن تُفهم قصتك بشروطها الخاصة؟
أنا أخت إندرا نويي، وأنا فخورة جدًا بها وبكل ما حققته. لكننا سلكنا مسارات مختلفة ومتميزة للغاية، وشققنا طرقنا الخاصة نحو السعادة والنجاح، مهما كان تعريف المرء لمسار الحياة هذا. أنا لا أفكر كثيرًا في أن يتم تذكري أو في الإرث. أفكر كثيرًا في مدى تأثير وقتي خلال وجودي على الأرض. أريد ببساطة أن يكون لكل يوم قيمة، وأن أفعل أفضل ما بوسعي لتمكين الناس، اقتصاديًا وعاطفيًا: التمكين الاقتصادي من خلال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والتعليم، والتمكين العاطفي من خلال الموسيقى.