شاندريكا تاندون: من أروقة "ماكينزي" إلى منصة الـ "غرامي" في سن السبعين

أنا لا أصنع الموسيقى لأتباهى ببراعتي، أو بالحركات المعقدة التي يمكنني إنشاؤها، أو بمدى تدريبي الجيد. لقد كان لدي أروع الأساتذة على مدى السنوات العديدة الماضية، وكنت ممتنة جدًا جدًا للهدايا التي قدموها لي. ولكن في نهاية المطاف، يعود الأمر حقًا إلى السؤال: ما هو الغرض مما أحاول فعله هنا؟ إنه بالتأكيد ليس استحسانًا شخصيًا. أريد أن يستمع الناس، حتى يحرك ذلك شيئًا عميقًا بداخلهم، ويسمح لهم بالعثور على موسيقاهم الخاصة. والطريقة الوحيدة التي يمكنني بها فعل ذلك هي الحفاظ على سهولة الوصول إليها. الوصول والاتصال جزء مهم جدًا من رحلتي في الشفاء بالموسيقى.