"شاكيل أونيل" مغني راب على جزيرة ياس
شهدت مسيرة "شاكيل أونيل" المهنية تنوعاً مذهلاً، فمن أسطورة في الدوري الأمريكي للمحترفين إلى محلل رياضي وحتى منسق موسيقى. والآن، يضيف لقب "مغني الراب" إلى هذه القائمة المتنوعة! ففي خطوة مفاجئة ومسلية، تعاون "شاكيل" مع مغني الراب البحريني "فلبراتشي" في أغنية تُشيد بالمعالم السياحية في جزيرة ياس وتُبرز شخصية "شاكيل" الفريدة.
في مقطع الفيديو الخاص بحملة "ما الذي لا يمكننا فعله" (What Can’t We Do)، قدم "شاكيل أونيل" أداءً مبهراً، حيث لم يقتصر دوره على الظهور فقط، بل انغمس بشكل كامل في مجموعة التجارب المثيرة التي تقدمها جزيرة ياس. ويتبعه الفيديو من معلم سياحي إلى آخر، ليُظهره ليس كمجرد زائر، بل كشخص مغامر يتطلع إلى خوض جميع التحديات واستكشاف كل ما تقدمه الجزيرة. ويظهر "شاكيل" وهو يعزف الموسيقى بحماس، ويرمي كرة الجولف بقوة هائلة، ويستكشف مختلف المعالم بدءاً من الألعاب السريعة في عالم فيراري وصولاً إلى غرفة القفز الحر الداخلي الضخمة في كلايمب. وتُذكرنا حركات "شاكيل" خلال هذه المغامرات بالحماس والطاقة التي كان يُبديها في الملاعب، ولكن هذه المرة، ينصب تركيزه على الاستمتاع بالتجربة وخوض المغامرة بعيداً عن المنافسة.
تُضفي موسيقى الراب التي يؤديها "فلبراتشي" طابعاً محلياً مثيراً على الفيديو. وتعزز كلماته روح المغامرة والاكتشاف، لتصبح الأغنية بمثابة دعوة لجميع من يتطلعون إلى استكشاف معالم جزيرة ياس وخوض تجاربها المتنوعة. وسواءً كنت من عشاق الإثارة أو تبحث عن تجربة متميزة وفريدة، فإن هذه الأغنية، إلى جانب حضور "شاكيل" الطاغي، ستدفعك للتخطيط لرحلتك على الفور.
شاهد الفيديو كاملاً هنا:
لذا، إذا كنت تتساءل عمّا لا يمكنك فعله في جزيرة ياس، فشاكيل وفلبراتشي يُجيبانك بكل ثقة: "لا شيء!"