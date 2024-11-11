"شاكيل أونيل" مغني راب على جزيرة ياس

في مقطع الفيديو الخاص بحملة "ما الذي لا يمكننا فعله" (What Can’t We Do)، قدم "شاكيل أونيل" أداءً مبهراً، حيث لم يقتصر دوره على الظهور فقط، بل انغمس بشكل كامل في مجموعة التجارب المثيرة التي تقدمها جزيرة ياس. ويتبعه الفيديو من معلم سياحي إلى آخر، ليُظهره ليس كمجرد زائر، بل كشخص مغامر يتطلع إلى خوض جميع التحديات واستكشاف كل ما تقدمه الجزيرة. ويظهر "شاكيل" وهو يعزف الموسيقى بحماس، ويرمي كرة الجولف بقوة هائلة، ويستكشف مختلف المعالم بدءاً من الألعاب السريعة في عالم فيراري وصولاً إلى غرفة القفز الحر الداخلي الضخمة في كلايمب. وتُذكرنا حركات "شاكيل" خلال هذه المغامرات بالحماس والطاقة التي كان يُبديها في الملاعب، ولكن هذه المرة، ينصب تركيزه على الاستمتاع بالتجربة وخوض المغامرة بعيداً عن المنافسة.