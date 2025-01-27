"شاروخ خان" يبهر 80 ألف معجب بأداء استثنائي في القرية العالمية
ساد الهرج والمرج في القرية العالمية عندما صعد ملك بوليوود، "شاروخ خان"، إلى المسرح أمام حشد متحمس يضم أكثر من 80 ألف معجب. كانت ليلة مليئة بالضحك، والمفاجآت، واللحظات الاستثنائية حيث تفاعل "شاروخ خان" مع جمهوره بطريقة لا يستطيع أحد غيره القيام بها.
وامتلأ المكان بجمهور من الهند وباكستان وبنجلاديش، وهم يهتفون باسمه ويرقصون على أنغام خطواته المميزة أثناء دخول النجم الكبير.
ولإضفاء لمسة شخصية على الحدث، دعا "شاروخ خان" معجبين محظوظين تم اختيارهم من قبل إذاعة "سيتي 101.6"، إلى المسرح لالتقاط الصور معه. حتى أنه دعا شبيهه الشهير "دورجيش" للانضمام إليه، مازحاً: "إذا أرادت القرية العالمية حدثاً ثانياً غداً، يرجى الاتصال بـ"دورجيش"!" وانفجر الجمهور بالضحك عندما قام "دورجيش" بتقليده الشهير لـ"شاروخ خان".
صفق الجمهور بحماس عندما قدمت بكل إتقان أحد الحوارات الشهيرة من فيلم "موهاباتين" - "إك لادكي ثي ديواني سو..."
وأعربت معجبة أخرى عن حبها لـ"شاروخ خان" نيابة عن باكستان، بينما أهدى معجب آخر حركات رقصه للنجم الكبير على أنغام "تشايا تشايا" بينما كان يحرك ساقه معه على المسرح.
كان الحدث مشهداً مذهلاً، حيث أضاءت الألعاب النارية السماء، ممّا خلق خلفية سحرية لوداع "شاروخ خان" المؤثر. ولم يدخر "شاروخ خان" جهداً في إطلاق القمصان على الحشود باستخدام مدفع، لضمان شعور المعجبين بحبه.
وفي كلمته الختامية، شكر "شاروخ خان" الحضور ومنظمي القرية العالمية، قائلاً: "شكراً لكم على لطفكم. وشكراً لمنحي فرصة التفاعل مع أكثر من 80 ألفاً منكم. بارك الله فيكم جميعاً، وأتمنى أن يمنحكم أعظم وأجمل الأشياء في الحياة".
لمدّة تزيد عن ساعة، رقص أيقونة بوليوود وضحك وتواصل مع معجبيه، ليثبت مرة أخرى سبب بقائه أحد أكثر النجوم المحبوبين في العالم. ومع انتهاء الليلة، ترك سحر حضور "شاروخ خان" ذكريات لا تُنسى في أذهان الجميع.