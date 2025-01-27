"شاروخ خان" يبهر 80 ألف معجب بأداء استثنائي في القرية العالمية

ساد الهرج والمرج في القرية العالمية عندما صعد ملك بوليوود، "شاروخ خان"، إلى المسرح أمام حشد متحمس يضم أكثر من 80 ألف معجب. كانت ليلة مليئة بالضحك، والمفاجآت، واللحظات الاستثنائية حيث تفاعل "شاروخ خان" مع جمهوره بطريقة لا يستطيع أحد غيره القيام بها.