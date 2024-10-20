"شاروخان" يقيم حفلاً في دبي لإطلاق علامته التجارية الجديدة
من المقرر أن يقيم نجم بوليوود، "شاه روخ خان"، حفلة في دبي هذا الشهر، حيث أعلن الممثل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مشاركة "معاينة حصرية" لجمهوره.
سيستضيف خان حفل "AfterDark+" في 27 أكتوبر لإطلاق علامته التجارية لأزياء الشارع "D'YAVOL" في دبي، والتي شارك في تأسيسها ابنه أريان خان.
وسيقام الحفل الكبير في قاعة SKY 2.0 بدبي بمشاركة نجوم مثل DJ Bliss وJack Sleiman وDJ AJ وSartek الذين سيستمتعون بأغانيهم. كما سيشارك مغني الراب والمغني الكندي Tesher في الحفل.
الحدث مفتوح فقط لمن هم أكبر من 21 عامًا.
تذاكر الحدث هي كما يلي:
بالنسبة لحجز الطاولات، يبلغ سعر التذاكر 8000 درهم إماراتي فصاعدًا.
بالنسبة لحجوزات قائمة الضيوف، يبلغ سعر التذاكر 2000 درهم (للزوجين)
تبدأ رسوم الدخول من 500 درهم للزوجين (ستكون متاحة على أساس أسبقية الحضور مع أسعار الحجز المبكر حتى منتصف الليل).
للتأكيد على الحضور، يجب على الضيوف إرسال رسالة عبر WhatsApp فقط على الرقم: 0507370362.
تكون طلبات الدفع وتأكيدات الحجز صالحة فقط إذا تم استلامها عبر البريد الإلكتروني على afterdark@dyavol.com.
ونشر النجم مقاطع من حفل الإطلاق عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، حيث قال: "دبي، هل أنتِ مستعدة؟ لأنني كذلك".