"شاروخان" يقيم حفلاً في دبي لإطلاق علامته التجارية الجديدة

من المقرر أن يقيم نجم بوليوود، "شاه روخ خان"، حفلة في دبي هذا الشهر، حيث أعلن الممثل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مشاركة "معاينة حصرية" لجمهوره.