شادو تكشف عن تأثير دبي على إلهامها الموسيقي

شاركت في برنامج "Holos Krainy" الموسيقي، وهو جزء من سلسلة البرنامج الدولي "ذا فويس: أحلى صوت" (The Voice)، وفازت بالمسابقة الموسيقية الأوكرانية لنجم الشعب "Narodna Zirka". وفي سبتمبر 2022، أصدرت أول أسطوانة مطولة لها "جرافيتي" (Gravity) التي احتوت على خمسة أغنيات بما في ذلك (Gravity) و (Take Me Away) و (Au Au) ومن ذلك، وصلت إلى قوائم أفضل موسيقى الموجة الرجعية في جميع أنحاء العالم.