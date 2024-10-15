شادو تكشف عن تأثير دبي على إلهامها الموسيقي

يقال إن الفنان وحده هو القادر على تحويل المعاناة والألم إلى فن رفيع. وتضيف: "أنا شخص مبدع للغاية، لذا فإن أي أحداث درامية في حياتي أثرت دائماً على فني. غالباً ما كانت هذه أحداثاً أو تجارب سلبية بالنسبة لي، وكما تعلمون، كانت هذه الأوقات هي التي ولدت فيها ألحان جديدة. بمرور الوقت، تعلمت كيفية إعادة ضبط نفسي والكتابة ليس فقط عندما أشعر بالاستياء، ولكن أيضاً عندما أشعر بالرضا". فكيف تحمي مساحتك الداخلية؟ "يتعين على الفنانين الموازنة بين العالمين الداخلي والخارجي. من المهم الحفاظ على لمستك الفريدة مع الحفاظ على اهتمامك بجمهورك. يساعدني المشي بمفردي في الطبيعة كثيراً، أجد الإلهام في أشكالها وأصواتها وروائحها".