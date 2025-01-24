شائعات طلاق"سيواج" و"آرتي"بعد عقدين من الزواج
بعد عقدين من الزواج، أفادت تقارير أن لاعب الكريكيت الهندي "فيريندرا سيواج" وزوجته "آرتي أهلاوات" بصدد الانفصال.
وقد توقف الزوجان عن متابعة بعضهما البعض على إنستغرام، ممّا أثار شائعات حول احتمال الطلاق. "سيواج" و"أهلاوات" متزوجان منذ عام 2004، وعقدا قرانهما في حفل أقيم في مقر إقامة وزير القانون الاتحادي آنذاك "أرون جيتلي" في دلهي.
كما نقلت وسائل إعلام هندية عن مصادر مقربة من العائلة قولها إن الزوجين يعيشان منفصلين منذ عدّة أشهر، مضيفة أن الطلاق قد يكون مطروحاً للزوجين.
في الآونة الأخيرة، لم تظهر زوجته في منشورات "سيواج" على إنستغرام، لكن بعض المنشورات التي نشرها على منصة التواصل الاجتماعي تضمنت أفراداً آخرين من عائلته.
وفي منشوره بمناسبة عيد ديوالي، شوهد اللاعب السابق وهو يصلي ويلتقط صوراً منفصلة مع ابنه ووالدته. حتى أنه نشر منشوراً منفصلاً مؤخراً، يهنئ فيه ابنه "آريافير سيواج" على أدائه الرائع.
يعتبر لاعب الكريكيت، المعروف أيضاً باسم "نواب نجفجار"، أحد أقوى الضاربين في تاريخ الكريكيت. وهو معروف شعبياً بأسلوبه الجريء والعدواني في الضرب وبإعادته تعريف تيست كريكيت بأسلوبه الهجومي. اعتزل الضارب رسمياً من جميع أشكال لعبة الكريكيت في أكتوبر 2015.