شائعات طلاق"سيواج" و"آرتي"بعد عقدين من الزواج

وقد توقف الزوجان عن متابعة بعضهما البعض على إنستغرام، ممّا أثار شائعات حول احتمال الطلاق. "سيواج" و"أهلاوات" متزوجان منذ عام 2004، وعقدا قرانهما في حفل أقيم في مقر إقامة وزير القانون الاتحادي آنذاك "أرون جيتلي" في دلهي.