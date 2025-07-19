"سي بي إس" تلغي برنامج "ذا ليت شو" بعد 3 عقود

في قرار صدم صناعة الترفيه وعالم الكوميديا، أعلنت شبكة "سي بي إس" في 17 يوليو/تموز أنها ألغت البرنامج الأكثر مشاهدة في وقت متأخر من الليل، "ذا ليت شو ويذ ستيفن كولبير"، لتنهي بذلك امتيازا استمر لأكثر من ثلاثة عقود.

وسوف ينتهي برنامج كولبير - وبرنامج "العرض المتأخر" نفسه - في مايو/أيار بعد انتهاء عقده.

وقال مسؤولون تنفيذيون في شبكة سي بي إس في بيان إن الإلغاء كان "قرارًا ماليًا بحتًا في ظل خلفية صعبة في وقت متأخر من الليل".

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قال المسؤولون التنفيذيون، ومن بينهم جورج تشيكس، رئيس شبكة سي بي إس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة باراماونت، الشركة الأم لشبكة سي بي إس: "لا علاقة للأمر بأي شكل من الأشكال بأداء البرنامج أو محتواه أو أي أمور أخرى تجري في باراماونت". وأضافوا: "إن إعجابنا ومحبتنا واحترامنا لمواهب ستيفن كولبير وفريقه الرائع جعل هذا القرار المؤلم أكثر صعوبة".

تُجري شركة باراماونت مفاوضاتٍ لإتمام صفقة اندماج بمليارات الدولارات مع شركة إنتاج الأفلام سكاي دانس، وهي صفقةٌ تتطلب موافقة إدارة ترامب. وقد وافقت باراماونت مؤخرًا على دفع 16 مليون دولار للرئيس دونالد ترامب لتسوية دعوى قضائية بشأن مقابلةٍ له في برنامج "60 دقيقة"، وهي خطوةٌ انتقدها كولبير في برنامجه واصفًا إياها بـ"رشوةٍ كبيرة". ولا يزال الاندماج يتطلب موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية.

صرح كولبير أثناء تسجيل برنامج "ذا ليت شو" في 17 يوليو/تموز أنه أُبلغ بالقرار مساء الأربعاء. وعندما هتف جمهوره في الاستوديو بصيحات استهجان عند سماع الخبر، قال كولبير: "أجل، أشارككم مشاعركم".

وأشاد بعد ذلك بالشبكة، قائلاً إن المسؤولين التنفيذيين في شبكة سي بي إس "كانوا شركاء رائعين".

وقال كولبير، الذي يسجل العرض في مسرح إد سوليفان التاريخي في برودواي: "أنا ممتن للغاية لشبكة تيفاني لأنها منحتني هذا الكرسي وهذا المسرح الجميل لأطلق عليه اسم المنزل".

يُعدّ الإلغاء المفاجئ للمسلسل أحدث حلقة في سلسلة من التغييرات الجذرية التي شهدها عالم برامج التلفزيون المسائية. ويعاني هذا النوع من البرامج مع هجرة غالبية سكان البلاد بأعداد كبيرة إلى الترفيه عبر الإنترنت، مبتعدين عن البث التقليدي والتلفزيون الكابلي. وفي الشهر الماضي، تفوّق البث عبر الإنترنت على البث والكابل كطريقة التوزيع الرئيسية للترفيه المرئي لأول مرة.

انخفض عدد برامج السهر الليلية في السنوات الأخيرة، لدرجة أن جوائز إيمي لم تمنح سوى ثلاثة ترشيحات لجائزة أفضل برنامج حواري في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك لقلة عدد المرشحين. قبل ست سنوات، كان عدد المرشحين لهذه الفئة ضعف هذا العدد.