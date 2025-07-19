"سي بي إس" تلغي برنامج "ذا ليت شو" بعد 3 عقود

في قرار صدم صناعة الترفيه وعالم الكوميديا، أعلنت شبكة "سي بي إس" في 17 يوليو/تموز أنها ألغت البرنامج الأكثر مشاهدة في وقت متأخر من الليل، "ذا ليت شو ويذ ستيفن كولبير"، لتنهي بذلك امتيازا استمر لأكثر من ثلاثة عقود.
وسوف ينتهي برنامج كولبير - وبرنامج "العرض المتأخر" نفسه - في مايو/أيار بعد انتهاء عقده.
وقال مسؤولون تنفيذيون في شبكة سي بي إس في بيان إن الإلغاء كان "قرارًا ماليًا بحتًا في ظل خلفية صعبة في وقت متأخر من الليل".
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قال المسؤولون التنفيذيون، ومن بينهم جورج تشيكس، رئيس شبكة سي بي إس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة باراماونت، الشركة الأم لشبكة سي بي إس: "لا علاقة للأمر بأي شكل من الأشكال بأداء البرنامج أو محتواه أو أي أمور أخرى تجري في باراماونت". وأضافوا: "إن إعجابنا ومحبتنا واحترامنا لمواهب ستيفن كولبير وفريقه الرائع جعل هذا القرار المؤلم أكثر صعوبة".
تُجري شركة باراماونت مفاوضاتٍ لإتمام صفقة اندماج بمليارات الدولارات مع شركة إنتاج الأفلام سكاي دانس، وهي صفقةٌ تتطلب موافقة إدارة ترامب. وقد وافقت باراماونت مؤخرًا على دفع 16 مليون دولار للرئيس دونالد ترامب لتسوية دعوى قضائية بشأن مقابلةٍ له في برنامج "60 دقيقة"، وهي خطوةٌ انتقدها كولبير في برنامجه واصفًا إياها بـ"رشوةٍ كبيرة". ولا يزال الاندماج يتطلب موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية.
صرح كولبير أثناء تسجيل برنامج "ذا ليت شو" في 17 يوليو/تموز أنه أُبلغ بالقرار مساء الأربعاء. وعندما هتف جمهوره في الاستوديو بصيحات استهجان عند سماع الخبر، قال كولبير: "أجل، أشارككم مشاعركم".
وأشاد بعد ذلك بالشبكة، قائلاً إن المسؤولين التنفيذيين في شبكة سي بي إس "كانوا شركاء رائعين".
وقال كولبير، الذي يسجل العرض في مسرح إد سوليفان التاريخي في برودواي: "أنا ممتن للغاية لشبكة تيفاني لأنها منحتني هذا الكرسي وهذا المسرح الجميل لأطلق عليه اسم المنزل".
يُعدّ الإلغاء المفاجئ للمسلسل أحدث حلقة في سلسلة من التغييرات الجذرية التي شهدها عالم برامج التلفزيون المسائية. ويعاني هذا النوع من البرامج مع هجرة غالبية سكان البلاد بأعداد كبيرة إلى الترفيه عبر الإنترنت، مبتعدين عن البث التقليدي والتلفزيون الكابلي. وفي الشهر الماضي، تفوّق البث عبر الإنترنت على البث والكابل كطريقة التوزيع الرئيسية للترفيه المرئي لأول مرة.
انخفض عدد برامج السهر الليلية في السنوات الأخيرة، لدرجة أن جوائز إيمي لم تمنح سوى ثلاثة ترشيحات لجائزة أفضل برنامج حواري في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك لقلة عدد المرشحين. قبل ست سنوات، كان عدد المرشحين لهذه الفئة ضعف هذا العدد.
شهد هذا النوع من البرامج التلفزيونية أيضًا انخفاضًا حادًا في عائدات الإعلانات في السنوات الأخيرة. ففي عام ٢٠١٨، حققت برامج البث التلفزيوني الليلي على الشبكات التلفزيونية ٤٣٩ مليون دولار من عائدات الإعلانات، وفقًا لشركة جايدلاين، وهي شركة متخصصة في بيانات الإعلانات. وبحلول العام الماضي، انخفض هذا الرقم إلى ٢٢٠ مليون دولار، أي بنسبة ٥٠٪ في غضون سبع سنوات فقط.
أثار إلغاء برنامج "ذا ليت شو" تساؤلات فورية حول ما إذا كان مرتبطًا بمراجعة الحكومة لاندماج باراماونت مع سكاي دانس أو التسوية الأخيرة مع ترامب. يُذكر أن كولبير، الذي يُقدم البرنامج منذ عقد من الزمان، كان من أشد منتقدي ترامب.
وقال السيناتور آدم شيف، ديمقراطي من كاليفورنيا، الذي كان ضيفًا في برنامج كولبير يوم الخميس، على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تسجيل البرنامج: "إذا أنهت باراماونت وسي بي إس برنامج "ذا ليت شو" لأسباب سياسية، فإن الجمهور يستحق أن يعرف".
وبالمثل، صرّحت السيناتور إليزابيث وارن، الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس، في بيان: "ألغت قناة سي بي إس برنامج كولبير بعد ثلاثة أيام فقط من انتقاد كولبير لشركة باراماونت، مالكة سي بي إس، لتسويتها البالغة 16 مليون دولار مع ترامب - وهي صفقة تبدو أشبه بالرشوة. من حق أمريكا أن تعرف ما إذا كان إلغاء برنامجه لأسباب سياسية".
تولى كولبير تقديم برنامج "ذا ليت شو" في عام 2015، بعد أن أسسه ديفيد ليترمان في عام 1993 في الفترة الزمنية 11:30 مساءً للتنافس مع الامتياز الطويل الأمد لشبكة إن بي سي، "ذا تونايت شو".
استغرق كولبير بعض الوقت ليُثبت جدارته كمقدم برامج مسائية على شبكة سي بي إس. كان كولبير، المخضرم في برنامجي "ذا ديلي شو" و"ذا كولبير ريبورت"، وكلاهما على قناة كوميدي سنترال، يعاني بشدة في نسب المشاهدة لأكثر من عام، مما أثار قلق مسؤولي سي بي إس.
ثم أصبح كولبير مُركّزًا بشدة على الأخبار العاجلة، وتزايدت انتقاداته اللاذعة لترامب - الذي كان من أوائل ضيوفه عام ٢٠١٥ - مع وصوله إلى البيت الأبيض. ازدادت شعبيته بسرعة، وتجاوز برنامج "ذا ليت شو" برنامج "ذا تونايت شو ستارينغ جيمي فالون" في أوائل عام ٢٠١٧. وظلّ البرنامج في الصدارة لثماني سنوات تالية.
لكن منذ ظهور الوباء، انخفضت نسبة مشاهدة البرامج الموضعية التي تبث في وقت متأخر من الليل.
أعلن مقدمو برامج السهر، مثل تريفور نوح وجيمس كوردن، طواعيةً عن رحيلهم في عام ٢٠٢٢، مؤكدين رغبتهم في استكشاف فرص عمل تتجاوز مجرد الجلوس خلف المكتب وإلقاء النكات كل ليلة. وقد أوحى ذلك للكثيرين في صناعة الترفيه بأن أيام الكوميديين الذين تنافسوا على مقاعد التقديم - واحتفظوا بها لبقية مسيرتهم المهنية - قد بدأت في الزوال.
في مارس/آذار، عندما أعلنت تايلور توملينسون، مقدمة برنامج "بعد منتصف الليل" على قناة سي بي إس، الذي يُبث الساعة ١٢:٣٠ صباحًا، عن مغادرتها البرنامج، ألغت الشبكة البرنامج وأعلنت أنها لم تعد تُخصص وقته لبرنامج حواري كوميدي أصلي. كما أن برامج أخرى تُبث في وقت متأخر من الليل، بما في ذلك برامج سامانثا بي وكونان أوبراين، والتي توقفت عن البث في السنوات الأخيرة، لم تُعوّض أبدًا.
كما عانت برامج الحوار الموضعية التي يتم بثها عبر الإنترنت أيضًا، مما يوفر دليلاً إضافيًا للمسؤولين التنفيذيين في مجال الترفيه على أن النوع الذي يعرفه المشاهدون منذ عقود - مع مونولوج افتتاحي، وضيوف من المشاهير، وفرقة موسيقية، ومساعد - قد يصبح قريبًا شيئًا من الماضي.
قال كولبير في برنامج "ذا ليت شو" مساء الخميس: "اسمحوا لي أن أخبركم، إنها وظيفة رائعة. أتمنى لو كان شخص آخر يتولى هذه الوظيفة".
بعد فترة، غادر كولبير مسرح إد سوليفان برفقة كلبه، وصعد إلى سيارة كانت تنتظره. لم يُجب على أسئلة الصحفيين الواقفين بالقرب منه.
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