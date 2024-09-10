"سيلينا غوميز" ..صعوبات الإنجاب والتفكير في التبني
كشفت "سيلينا غوميز" عن حقيقة صادمة خلال مقابلتها مع مجلة "فانيتي فير". حيث أوضحت النجمة البالغة من العمر 32 عاماً أنها غير قادرة على إنجاب الأطفال. وأضافت: "لدي الكثير من المشاكل الصحية التي قد تعرض حياتي وحياة الطفل للخطر. وقد حزنت على هذا الأمر لفترة من الزمن."
تعاني نجمة مسلسل "جرائم القتل في المبنى فقط" (Only Murders in the Building) من مرض الذئبة، وهو اضطراب في الجهاز المناعي، بالإضافة إلى الاضطراب الثنائي القطب.
وخلال المقابلة، قالت غوميز إنها لم تفقد الأمل في أن تصبح أماً، حيث تفكر في اللجوء إلى تأجير الرحم أو التبني.
يُذكر أن والدتها، "ماندي تيفي"، تم تبنيها أيضاً.
,تحدثت سيلينا عن مشاعرها قائلة: "لم يكن الأمر بالضرورة كما تخيلته، كنت أعتقد أنه سيحدث بالطريقة التي يحدث بها للجميع".
وتابعت: "أنا في وضع أفضل بكثير الآن. من حسن الحظ أن هناك أشخاصاً رائعين على استعداد للقيام بتأجير الرحم أو التبني، وكلاهما خياران محتملان بالنسبة لي."
وأضافت: "أشعر بالامتنان للفرص المتاحة لأولئك الذين يتوقون ليصبحوا أمهات، وأنا واحدة من هؤلاء الأشخاص."
واختتمت بالقول: "أنا متحمسة لما ستبدو عليه هذه الرحلة، حتى لو كانت مختلفة قليلاً. في نهاية المطاف، لا يهمني الأمر. سيكون طفلي وسيكون لي".