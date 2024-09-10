"سيلينا غوميز" ..صعوبات الإنجاب والتفكير في التبني

كشفت "سيلينا غوميز" عن حقيقة صادمة خلال مقابلتها مع مجلة "فانيتي فير". حيث أوضحت النجمة البالغة من العمر 32 عاماً أنها غير قادرة على إنجاب الأطفال. وأضافت: "لدي الكثير من المشاكل الصحية التي قد تعرض حياتي وحياة الطفل للخطر. وقد حزنت على هذا الأمر لفترة من الزمن."