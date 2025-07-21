سيلينا غوميز تحتفل بعيد ميلادها الـ 33 بأسلوب أنيق

احتفلت سيلينا غوميز بعيد ميلادها الثالث والثلاثين بأسلوبٍ متألق هذا الأسبوع، حيث أقامت احتفالًا بطابعٍ كلاسيكي. وشاركت نجمة فيلم "جرائم القتل في المبنى " معجبيها لمحةً عن الاحتفالات على إنستغرام، حيث شاركت صورًا من حفلها المستوحى من موسيقى الديسكو في السبعينيات، والذي تميّز بحضورٍ جماهيريٍّ أنيقٍ وحضورٍ مميز.
على الرغم من أن عيد ميلادها الحقيقي يصادف يوم 22 يوليو، إلا أن مؤسسة Rare Beauty بدأت الحفل مبكرًا، محاطة بالأصدقاء والعائلة وخطيبها بيني بلانكو، مع عدم حضور أي شخص آخر سوى صديقتها المقربة تايلور سويفت أيضًا.
في صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تألقت غوميز بجمبسوت فضي لامع مزين بالترتر، نسقته مع سترة من الفرو الفاخر، ومجوهرات فضية، وخاتم خطوبتها الماسي المبهر بقطع الماركيز. وظهرت في إحدى الصور المميزة جالسةً وسط بحر من البالونات بجانب سويفت، التي كانت ترتدي فستانًا أسود قصيرًا أنيقًا وأحمر شفاهها الأحمر المميز.
وفي لقطة أخرى، اقتربت جوميز من بلانكو، الذي كان يجسد أجواء الديسكو مرتديًا سترة مخملية فوق قميص بطبعة حيوانية مع ياقة دراماتيكية.
إلى جانب عرض الصور، أخذ جوميز لحظة للتفكير في العام الماضي والعام القادم.
بينما أستعد للاحتفال بعيد ميلادي الثالث والثلاثين، لا يسعني إلا أن أتأمل في الرحلة الرائعة التي أوصلتني إلى هنا. لقد كان العام الماضي بحق أجمل عام في حياتي، وأدين لكم جميعًا بالكثير من ذلك،" كما جاء في التعليق. "شكرًا لكم على حبكم ولطفكم الدائمين. سواءً شجعتموني من مقاعد البدلاء، أو شاركتموني أحزاني، أو حتى استمعتم إليّ، فقد جعلتم هذا العام لا يُنسى. أنا في غاية التواضع وأُقدّر حبكم بجنون.
مع دخولي هذا العام الجديد، يملؤني الحماس والأمل بما هو آت. أتطلع إلى مشاركة المزيد من اللحظات معكم جميعًا، وخلق ذكريات جديدة، ومواصلة هذه الرحلة الجميلة معًا. أحبكم جميعًا بجنون.
يأتي حفل عيد الميلاد في أعقاب الضجة المتزايدة حول زفاف غوميز وبلانكو المرتقب، والمقرر إقامته لاحقًا هذا العام. وقد أعلن الثنائي خطوبتهما في ديسمبر 2024 بعد أكثر من عام من المواعدة، ومن المتوقع أن تكون سويفت ضمن قائمة المدعوين.