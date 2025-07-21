سيلينا غوميز تحتفل بعيد ميلادها الـ 33 بأسلوب أنيق

بينما أستعد للاحتفال بعيد ميلادي الثالث والثلاثين، لا يسعني إلا أن أتأمل في الرحلة الرائعة التي أوصلتني إلى هنا. لقد كان العام الماضي بحق أجمل عام في حياتي، وأدين لكم جميعًا بالكثير من ذلك،" كما جاء في التعليق. "شكرًا لكم على حبكم ولطفكم الدائمين. سواءً شجعتموني من مقاعد البدلاء، أو شاركتموني أحزاني، أو حتى استمعتم إليّ، فقد جعلتم هذا العام لا يُنسى. أنا في غاية التواضع وأُقدّر حبكم بجنون.