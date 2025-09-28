"سيلينا جوميز" و"بلانكو" يتزوجان في حفل زفاف حالم

كان حفل الزفاف، الذي أُقيم في سانتا باربرا، كاليفورنيا، حفلاً حافلاً بالنجوم، جمع نخبة من ألمع الأسماء في عالم الموسيقى وهوليوود. وكان من بين الضيوف تايلور سويفت، ومارتن شورت، وإد شيران، وباريس هيلتون، وقد أثار وصول تايلور، وهي تحمل مظلة، ضجة إعلامية واسعة.