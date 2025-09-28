"سيلينا جوميز" و"بلانكو" يتزوجان في حفل زفاف حالم

وصلتنا للتو صورٌ حالمة من حفل زفاف العام. سيلينا غوميز وبيني بلانكو، اللذان أسرت قصة حبهما قلوب المعجبين حول العالم، تزوجا رسميًا - والنظرة الأولى على حفل زفافهما ساحرةٌ تمامًا كما كان متوقعًا.
نشرت سيلينا على إنستغرام مجموعة من الصور الحميمة مع تعليق "🤍 9.27.25 🤍" . وتألقت المغنية، البالغة من العمر 33 عامًا، بفستان من تصميم رالف لورين بفتحة رقبة عالية، مزين بدانتيل رقيق على حوافه، وفقًا لموقع People.com ، بينما بدت بلانكو، البالغة من العمر 37 عامًا، أنيقة ببدلة سهرة كلاسيكية.
كان حفل الزفاف، الذي أُقيم في سانتا باربرا، كاليفورنيا، حفلاً حافلاً بالنجوم، جمع نخبة من ألمع الأسماء في عالم الموسيقى وهوليوود. وكان من بين الضيوف تايلور سويفت، ومارتن شورت، وإد شيران، وباريس هيلتون، وقد أثار وصول تايلور، وهي تحمل مظلة، ضجة إعلامية واسعة.
بالنسبة للمعجبين، استغرقت هذه اللحظة سنوات طويلة. بعد الإعلان عنها عام ٢٠٢٣ وتأكيد خطوبتهما في ديسمبر ٢٠٢٤، وثّق الزوجان قصتهما في ألبومهما المشترك "قلتُ أحبك أولاً" ، الذي صدر في وقت سابق من هذا العام.
في وقت سابق من هذا العام، جلس الزوجان معًا في بودكاست جاي شيتي، مقدمين لمتابعيهما لمحة نادرة عن جوهر علاقتهما. لم يكن ما لفت الانتباه فقط الراحة التي شعرا بها مع بعضهما البعض والمزاح المرح، بل اليقين التام في طريقة حديث نجمة البوب عن إيجاد شريك يمنحها شعورًا بالأمان والاهتمام.
أعتقد أن أكبر مشكلة يواجهها الناس، وخاصة الرجال، هي عدم قدرتهم على الإنصات، كما اعترف بلانكو خلال المحادثة. «المرأة ستخبرك بما تحتاجه بالضبط. إذا كانت منزعجة من أمر ما، فغالبًا ما أخبرتك أكثر من مرة، وأنت ببساطة لم تكن منتبهًا».
وقد انتشر هذا المقطع، والعديد من اللحظات الأخرى في البودكاست، بسرعة كبيرة، حيث أشاد به مستخدمو الإنترنت باعتباره "أكثر الشخصيات لفتًا للانتباه".
مع دخول الزوجين هذا الفصل الجديد، أصبح إعلان زفافهما على إنستغرام حديث الساعة على الإنترنت. سواءً أكان حفل زفاف المشاهير الأكثر ترقبًا لهذا العام، أم كان ببساطة حفل زفاف فنانين يكتبان قصة حبهما الخاصة، فنحن هنا لمساعدتك!