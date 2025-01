سيلينا جوميز تثير الجدل بمقطع فيديو ينتقد ترحيل المهاجرين

نشرت مؤخرًا المغنية الأمريكية سيلينا جوميز، صاحبة أغنية The Heart Wants What It Wants، مقطع فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تنهار بسبب موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصارم تجاه المهاجرين غير الشرعيين (في حال كنت تعيش تحت صخرة، فهو يريد ترحيلهم ولا يخشى من القمع). وبينما أبدى معجبوها استياءهم من مقطع الفيديو، أبدت نجمة بوب أخرى استياءها من رد فعلها.