سيلينا جوميز تثير الجدل بمقطع فيديو ينتقد ترحيل المهاجرين
عندما يتدخل نجوم البوب في السياسة، فمن المؤكد أن الأمر سيكون فوضويًا.
نشرت مؤخرًا المغنية الأمريكية سيلينا جوميز، صاحبة أغنية The Heart Wants What It Wants، مقطع فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تنهار بسبب موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصارم تجاه المهاجرين غير الشرعيين (في حال كنت تعيش تحت صخرة، فهو يريد ترحيلهم ولا يخشى من القمع). وبينما أبدى معجبوها استياءهم من مقطع الفيديو، أبدت نجمة بوب أخرى استياءها من رد فعلها.
وهاجمت "لانا ديل راي"، صاحبة أغنية Young and Beautiful ، جوميز حتى بعد حذف قصتها على إنستغرام، قائلة: "يجب أن تحزمي حقائبك وتعودي إلى المكسيك. خذي جدتك معك".
وكان ديل راي من المؤيدين المتحمسين للشعار السياسي لترامب "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
في المقطع الذي تم حذفه الآن، قالت جوميز وهي تبكي: "أردت فقط أن أقول إنني آسفة للغاية. كل أفراد عائلتي يتعرضون للهجوم. الأطفال. لا أفهم. أنا آسفة للغاية، أتمنى لو كان بإمكاني فعل شيء ولكنني لا أستطيع. لا أعرف ماذا أفعل. سأحاول كل شيء، أعدك".
وكتبت في الفيديو أيضًا "أنا آسفة" إلى جانب العلم المكسيكي.
وسارع مستخدمو الإنترنت إلى الإشارة إلى أن المهاجرين غير الشرعيين المكسيكيين، بصفتها أمريكية، ليسوا "شعبها".
وتهتم جوميز بشكل خاص بقضية المهاجرين، حيث كشفت في عام 2019 لمجلة تايم أن عائلتها (خالتها وأجدادها) عبرت الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في السبعينيات.
كما أنتجت أيضًا فيلمًا وثائقيًا بعنوان Living Undocumented في عام 2019، والذي يظهر ثماني عائلات غير موثقة في الولايات المتحدة.