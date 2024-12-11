"سيد سريرام" يكشف عن رحلته الموسيقية وأول ظهو بدبي

ولدت في تشيناي ثم انتقلنا إلى الولايات المتحدة عندما كنت في سنتي الأولى. لذا نشأت في ضواحي كاليفورنيا، وكان المكان هادئاً للغاية. أعتقد أنه بسبب الوقت الفارغ والمساحة الواسعة والملل إلى حد ما، أصبحت الموسيقى بيئة خصبة لي، حيث سمحت لها أن تكون ملاذي أو وسيلة لتحفيز خيالي.

ثم التحقت بكلية بيركلي للموسيقى في بوسطن. كانت تلك نقطة تحول مثيرة لأنني انتقلت من الضواحي إلى المدينة. كان الذهاب إلى بيركلي تجربة رائعة حقاً، حيث كنت محاطاً بالموسيقى طوال الوقت وبأشخاص يؤدون أنواعاً مختلفة من الموسيقى.

لقد زودني ذلك بمجموعة المهارات التي أستخدمها اليوم في ما أفعله. قبل ذلك، كنت أعلم أن لدي صوتاً، لكنني لم أكن أعرف حقاً ماذا سأفعل به. لم أكن أعرف كيف أدمج ثقافتي مع الثقافة المعاصرة. لكن بمجرد وصولي إلى هناك، بدأت أفهم حقاً الطريقة التي أريد أن أصنع بها الموسيقى، وما يتطلبه الأمر للقيام بذلك، بما في ذلك التفاصيل الفنية المتعلقة بالإنتاج والبرمجيات والميكروفونات وكل شيء آخر.

كنت أعلم دائماً أنه إذا كنت سأصنع موسيقاي الخاصة، فأريدها أن تكون فريدة من نوعها ولا تشبه أي شيء موجود بالفعل، وأن تكون حقاً تعبيراً عن تربيتي. لذلك، أعتقد أن السنوات الأربع التي قضيتها في بيركلي كانت الفرصة التي أتيحت لي للتجريب وبدء اكتشاف ذلك، وتجربة أشياء لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح.

كيف كانت رحلتك في الغناء؟ لقد استغرق الأمر بعض الوقت حتى تم ملاحظة موهبتك.