"سيد سريرام" يكشف عن رحلته الموسيقية وأول ظهو بدبي
نشأ "سيدهارث سريرام " في ضواحي كاليفورنيا، حيث كانت طفولته هادئة ومليئة بالموسيقى. بدأ تعلم الموسيقى الكارناتيكية في سن الثالثة مع والدته، وكان يغني بانتظام في التجمعات العائلية. ومع ذلك، لم يدرك أنه يرغب في أن يصبح محترفاً في الموسيقى إلا بعد تخرجه من كلية بيركلي للموسيقى.
خلال مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من عقد، قدم سيد سريرام أغاني رائعة وأحيا عروضاً على مسرح كوتشيلا المرموق، بالإضافة إلى مواصلته العمل على موسيقاه الخاصة. وفي نهاية هذا الأسبوع، سيشارك المغني في حفل (سول دبي)، ليكون هذا أول عرض له على الإطلاق في الإمارات العربية المتحدة.
سيتصدر سيد المسرح الثاني لمهرجان (سول دبي) يوم الأحد 15 ديسمبر، وهو من أبرز الإضافات المثيرة للمهرجان. وفي حديثه مع صحيفة خليج تايمز عبر مكالمة زووم، كشف ما يمكن أن يتوقعه المعجبون منه، وكيفية تطور موسيقاه، ومن هم أكبر منتقديه. إليكم مقتطفات من المقابلة
هل سبق لك أن زرت دبي من قبل؟ ما الذي يمكن لجمهورك أن يتوقعه منك في سول دبي ؟
لقد زرت دبي عدة مرات لحضور حفل توزيع جوائز وأثناء السفر. ولكن لم يسبق لي أن قدمت عرضاً في دبي من قبل، لذا فأنا أتطلع إلى ذلك حقاً.
العرض الذي سأقدمه، هناك مصطلح ابتكرناه في العام الماضي، يُسمى "الهجين". وهو يلخص مجموعة واسعة من كل ما أفعله.
سيؤثر العرض بشكل كبير على ألبومي الأخير باللغة الإنجليزية، الذي صدر في أغسطس 2023. سيشكل هذا الألبوم غالبية مجموعتي، لكنه سيتضمن أيضاً بعض الموسيقى الجديدة. وستستمد المجموعة أيضاً من خلفيتي الكارناتيكية، وربما تتضمن بعض الأغاني التي غنيتها في الأفلام الهندية.
في كل مرة أصعد فيها على المسرح، أقدم للناس جزءاً من شخصيتي، لأن الأغاني التي أكتبها هي في الحقيقة تعبير عن شخصيتي في شكل أغنية. هذا أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لي، ولا أعتقد أنني أعرف طريقة أخرى للأداء. لا يمكنني أن أكون غير صادق على المسرح. لذلك، أتطلع إلى جمهور منفتح ومستعد للذهاب معي إلى أي مكان أخذهم إليه خلال هذه المجموعة. ولا أستطيع الانتظار.
أخبرنا عن نشأتك في كاليفورنيا.
ولدت في تشيناي ثم انتقلنا إلى الولايات المتحدة عندما كنت في سنتي الأولى. لذا نشأت في ضواحي كاليفورنيا، وكان المكان هادئاً للغاية. أعتقد أنه بسبب الوقت الفارغ والمساحة الواسعة والملل إلى حد ما، أصبحت الموسيقى بيئة خصبة لي، حيث سمحت لها أن تكون ملاذي أو وسيلة لتحفيز خيالي.
ثم التحقت بكلية بيركلي للموسيقى في بوسطن. كانت تلك نقطة تحول مثيرة لأنني انتقلت من الضواحي إلى المدينة. كان الذهاب إلى بيركلي تجربة رائعة حقاً، حيث كنت محاطاً بالموسيقى طوال الوقت وبأشخاص يؤدون أنواعاً مختلفة من الموسيقى.
لقد زودني ذلك بمجموعة المهارات التي أستخدمها اليوم في ما أفعله. قبل ذلك، كنت أعلم أن لدي صوتاً، لكنني لم أكن أعرف حقاً ماذا سأفعل به. لم أكن أعرف كيف أدمج ثقافتي مع الثقافة المعاصرة. لكن بمجرد وصولي إلى هناك، بدأت أفهم حقاً الطريقة التي أريد أن أصنع بها الموسيقى، وما يتطلبه الأمر للقيام بذلك، بما في ذلك التفاصيل الفنية المتعلقة بالإنتاج والبرمجيات والميكروفونات وكل شيء آخر.
كنت أعلم دائماً أنه إذا كنت سأصنع موسيقاي الخاصة، فأريدها أن تكون فريدة من نوعها ولا تشبه أي شيء موجود بالفعل، وأن تكون حقاً تعبيراً عن تربيتي. لذلك، أعتقد أن السنوات الأربع التي قضيتها في بيركلي كانت الفرصة التي أتيحت لي للتجريب وبدء اكتشاف ذلك، وتجربة أشياء لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح.
كيف كانت رحلتك في الغناء؟ لقد استغرق الأمر بعض الوقت حتى تم ملاحظة موهبتك.
قدمت أول أغنية لي في عام 2012، لكن مسيرتي المهنية انطلقت تقريباً في عام 2016. كنت في الخامسة والعشرين من عمري آنذاك، وكنت في مرحلة احتجت فيها حقاً إلى شيء يحقق لي نجاحاً في حياتي المهنية. لذا، قبل أن أشعر بالإثارة، كان هناك شعور بالارتياح لأنني بدأت أرى أن الرحلة كانت تستحق العناء وأنني بدأت أرى عوائدها.
أعتقد أن غروري كان في البداية يشعرني بالسعادة حقاً، كما يحدث عندما تحظى بالتقدير، ثم يتلاشى ويصبح جزءاً طبيعياً من حياتك. أعتقد أن العلاقة مع الشهرة والنجومية هي الجانب الإيجابي للاعتراف بالعمل الذي تقوم به. لكن هناك أيضاً الجانب الآخر حيث تفقد جزءاً صغيراً من نفسك، لأنه نوع مختلف من الواقع. لذا كان هناك صعود وهبوط.
لقد تغيرت حياتي المهنية على مدار 12 عاماً قضيتها في هذه الصناعة. فقد اتسعت اهتماماتي، وعلى مر السنين، بدأت أفكر في الكيفية التي أريد بها أن تتداخل هذه الأشياء مع المساعي الإبداعية الأخرى التي أقوم بها.
أنت تغني بالعديد من اللغات، هل هذا يشكل تحدياً؟
كان التحدي في الواقع يتلخص في فهم واستيعاب الفروق الدقيقة لكل لغة، من الناحية الصوتية على وجه التحديد. ولكن هذا أيضاً هو الجانب الممتع في الأمر، وهو النمو مع اللغات.
أخبرنا عن علاقة العمل التي تربطك بأختك، هل هي أكبر منتقد لك؟
إنها أستاذة في كلية كولورادو وتأتي من عالم الحركة والرقص.
نحن نتعاون كثيراً، فهي بمثابة مستشار لعديد من مساعيي الإبداعية. لقد توصلنا إلى نوع من التوازن التكافلي بين أفكارنا. إنها بالتأكيد واقعية معي.
لكن أكبر منتقد لي هو أنا، وعائلتي أيضاً. نحن جميعاً في هذا معاً. والدي يعطيني الملاحظات، وما زالت والدتي تعلمني وتكون معلمتي في موسيقى الكارناتيك. أعتقد أنهم جميعاً يساعدونني في البقاء متواضعاً. إنهم صادقون ومباشرون، لكنهم أيضاً يشجعونني بقوة.
كيف كانت تجربتك في كوتشيلا؟
كانت هذه قائمة طويلة من الأشياء التي أردت تحقيقها. لكن هذا الأداء جعلني أدرك أن الشيء الوحيد الذي يهم حقاً هو أن أكون حاضراً بالكامل في كل مساعيي. هذا ما أريد أن يدركه الناس، لا يمكنك أن تضعني في هذا الصندوق أو ذاك. الأمر أشبه بأنني موجود بطرق مختلفة، وأنا دائماً متغير موسيقياً.
أنهيت تلك المجموعة بـ "تاميل ثيروبوجاي"، وهي قطعة كارناتيكية تمجد الإله الهندوسي موروجا. يمكنك ملاحظة أن معظم الحضور لم يكونوا من الهند أو جنوب آسيا، لذا لم يكن لديهم الكثير من الاهتمام بهذا النوع من الموسيقى. لكن في اللحظة التي بدأت فيها تلك القطعة، ساد نوع من الصمت بين الحضور. كان ذلك حقاً مميزاً.