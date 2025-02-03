"سونو نيجام" يتغلب على ألم مبرح ويعود للغناء

يقول سونو وهو يتأمل هذه التجربة: "كان هذا أحد أصعب أيام حياتي، ولكنه كان يومًا مُرضيًا للغاية. كنت أفكر في أن نرقص أثناء الغناء، وهذا قد يؤدي أيضًا إلى حدوث التشنج. لكنني تمكنت بطريقة ما من ذلك. لا أريد أبدًا أن أفعل أقل أو أعطي أقل عندما يتوقع الناس الكثير مني. لقد سارت الأمور على ما يرام، أنا سعيد. لقد سارت الأمور على ما يرام".