"سونو نيجام" يتغلب على ألم مبرح ويعود للغناء
أصدر المغني الهندي المفضل في دبي "سونو نيجام" مقطع فيديو ترك معجبيه في حالة من الفزع.
ويظهر في المقطع مغني فرقة أبني وهو يعاني من "ألم شديد" قبل حفل في بوني. ويصرخ المغني وهو ينزل من المسرح محاطًا بفريقه ويدعمه.
ومع ذلك، يثبت نيجام أن روحه لا تقهر عندما يعود إلى المسرح ويبدأ في الغناء والرقص لمحبي موسيقاه.
يقول سونو وهو يتأمل هذه التجربة: "كان هذا أحد أصعب أيام حياتي، ولكنه كان يومًا مُرضيًا للغاية. كنت أفكر في أن نرقص أثناء الغناء، وهذا قد يؤدي أيضًا إلى حدوث التشنج. لكنني تمكنت بطريقة ما من ذلك. لا أريد أبدًا أن أفعل أقل أو أعطي أقل عندما يتوقع الناس الكثير مني. لقد سارت الأمور على ما يرام، أنا سعيد. لقد سارت الأمور على ما يرام".
ويضيف، "لكن الألم كان مبرحًا للغاية. شعرت وكأن إبرة تخترق عمودي الفقري. كنت أتحرك قليلاً وتدخل الإبرة في عمودي الفقري. كان الأمر كذلك. كان الأمر سيئًا حقًا".
وعلق على الصورة، مشيراً إلى إله هندوسي وبجانبه رمز تعبيري للأيدي المطويتين.