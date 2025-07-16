"سونو نيجام" بدبي لإحياء حفل ساحر في ديسمبر المقبل

بعد أدائه المميز في حفل آشا بهوسل وسونو نيجام التراثي العام الماضي، يعود المغني الشهير، وهذه المرة، منفردًا. يُنظم هذا الحدث شركة بي إم إي إنترتينمنت بدعم من تقويم دبي، وسيقدم مزيجًا ساحرًا من أغاني سونو الخالدة، وأغانيه العاطفية، وأغانيه النابضة بالحياة التي تصدرت قوائم الأغاني، والتي شكّلت أجيالًا من عشاق الموسيقى الهندية.