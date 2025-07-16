"سونو نيجام" بدبي لإحياء حفل ساحر في ديسمبر المقبل

استعدوا يا دبي. يعود مغني بوليوود الشهير سونو نيجام إلى قاعة كوكاكولا أرينا في 27 ديسمبر، ليقدم ليلة موسيقية لا تُنسى مليئة بالحنين إلى الماضي.
بعد أدائه المميز في حفل آشا بهوسل وسونو نيجام التراثي العام الماضي، يعود المغني الشهير، وهذه المرة، منفردًا. يُنظم هذا الحدث شركة بي إم إي إنترتينمنت بدعم من تقويم دبي، وسيقدم مزيجًا ساحرًا من أغاني سونو الخالدة، وأغانيه العاطفية، وأغانيه النابضة بالحياة التي تصدرت قوائم الأغاني، والتي شكّلت أجيالًا من عشاق الموسيقى الهندية.
من الأغاني الرومانسية إلى أرقام بوليوود المبهجة، يمكن للمعجبين أن يتوقعوا ليلة مليئة بالسحر الخالص والتألق الموسيقي.
التذاكر متوفرة الآن على موقعي coca-cola-arena.com و PlatinumList.net . إليكم لمحة سريعة عن الأسعار، التي تبدأ من 95 درهمًا إماراتيًا وتصل إلى 3000 درهم إماراتي.
مع إقبال الجماهير على حجز أفضل المقاعد، هذا حفلٌ لا يُفوّت إذا كنت من مُحبي بوليوود. استعد للغناء من كل قلبك مع أحد أشهر الأصوات الهندية.