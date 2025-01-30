"سونام كابور" سفيرة عالمية لـ"ديور" في جنوب آسيا
على عكس والدها، اختارت "سونام كابور" مساراً مختلفاً في الحياة. بدلاً من السعي وراء الشهرة في صناعة الأفلام فقط، كرست وقتها لتصبح فردًا متكاملًا، وتشارك في أنشطة من شأنها أن ترتقي بحياتها الشخصية والمهنية. لقد وفرت لها نشأتها في عائلة مستقرة في مجال السينما مزايا، ومع ذلك استوعبت سونام بجد كل كتاب وتجربة ثقافية متاحة، ووضعت نفسها كأيقونة أزياء غيرت قواعد اللعبة في صناعة الأفلام في مومباي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وظهرت لأول مرة في فيلم Saawariya للمخرج "سانجاي ليلا بهنسالي" عام 2007، وحققت نجاحاً واسع النطاق في أفلام الكوميديا الرومانسية مثل I Hate Luv Storys والأفلام الرائجة مثل Khoobsurat .
في أواخر عام 2024، وقعت سونام عقد سفيرة عالمية مع دار الأزياء الراقية "ديور"، وهي الشراكة التي لاقت صدى واسعًا عبر منصات الإعلام الدولية باعتبارها شراكة طال انتظارها. وقد حقق ظهورها في عرض الأزياء الجاهزة لديور في سبتمبر 2024 قيمة تأثير إعلامي (MIV) بلغت 2.7 مليون دولار (9.9 مليون درهم)، وفقًا لـ Launchmetrics، مع هيمنة ديور على أسبوع الموضة في باريس بقيمة تأثير إعلامي (MIV) بلغت 82.7 مليون دولار.
وشهد سوق السلع الفاخرة في الهند، الأسرع نمواً في آسيا، حرص العلامات التجارية على التعاقد مع وجوه هندية شهيرة: بولغاري مع بريانكا تشوبرا، ولويس فيتون مع ديبيكا بادوكوني، وتيفاني آند كو مع رانفير سينغ.
إن صناعة الأزياء والجمهور على حد سواء متحمسون لكيفية تطور هذه الشراكة، خاصة وأن سونام لديها تاريخ في إضفاء لمسة هندية على الأزياء الغربية. وعلى عكس العديد من المشاهير الذين يعرضون تراثهم الثقافي فقط في المناسبات الخاصة، تتحدث سونام عن جذورها الهندية بفخر طبيعي وأصالة. ويدعم هذا النهج الأصيل شقيقتها، ريا كابور، التي أثرت بشكل كبير على رحلة سونام في عالم الموضة.
كانت سونام صريحة دائمًا، وخاصةً عند تناول مناقشات المحسوبية. قبل وقت طويل من أن يصبح مصطلح "طفلة المحسوبية" مصطلحًا مهينًا شائعًا على الإنترنت، اعترفت علنًا في المقابلات، "أنا ابنة أنيل كابور، ولدي كل ما أريده. لقد ولدت وفي فمي ملعقة من فضة"، دون خوف من استخدام امتيازها لتعزيز الوعي. بعد تعيين سونام في الدور الجديد، ورد أن ديور قالت في بيان: "تتمتع الممثلة والمنتجة وأيقونة الموضة بشخصية متعددة المواهب، وتجسد من الآن فصاعدًا الجرأة والنعمة والأناقة لأسلوب ديور، والأنوثة التي يتم إعادة اختراعها باستمرار. أكثر من أي وقت مضى، يحتفل هذا التحالف الفريد بالروابط الثقافية القوية التي وحدت ديور والهند منذ بداية الدار".
مقتطفات من المقابلة:
متى وقعت في حب مجموعة ديور لأول مرة؟
يعود حبي لديور إلى سنوات مراهقتي. كانت المرة الأولى التي وقعت فيها في حب مجموعة ديور عندما رأيت تصاميم جون جاليانو في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كان إحساسهم بالدراما والأناقة والبراعة آسرًا لدرجة أنني لم أستطع أن أرفع عيني عنها. تتمتع ديور بسحر لا يتأثر بمرور الزمن - إنها ليست مجرد أزياء؛ إنها تحكي القصص من خلال الأزياء الراقية. تعمق شغفي بالعلامة التجارية عندما ارتديت أول فستان لديور في حدث على السجادة الحمراء؛ شعرت وكأنني أسير في حلم.
ما هو أسلوبك الشخصي؟ هل يشبه إلى حد كبير إطلالات ديور التي شاهدناها في عام 2010 في فيلمك الناجح Aisha ؟
لطالما كان أسلوبي الشخصي يحقق التوازن الصحيح بين الكلاسيكية والتجريبية، والخالد والمتطلع إلى المستقبل. وفي حين عكست شخصيتي عائشة أجواءً مرحة ومصقولة، مستوحاة من ديور، فقد تطور أسلوبي ليشمل قصات أكثر تنظيماً وقطعاً متعددة الاستخدامات. أميل إلى الخطوط المميزة والرقي السهل، وهو ما تجسده ديور. لكن الجوهر يظل كما هو: أسلوب يشعرك بالأصالة والتمكين.
كانت رحلتك مع ديور أيقونية، والآن أصبح ارتباطك بالعلامة التجارية محل احتفال عالمي. هل يمكنك أن تشاركينا قصة لقائك الأول مع ماريا جرازيا كيوري؟
إن هذه الشراكة هي تتويج طبيعي جدًا للعلاقة التي تربطني بديور منذ أن كان عمري 23 عامًا. ومع ذلك، ارتفع تعاوني مع ديور إلى المستوى التالي بعد أن التقيت بماري جرازيا كيوري. إنها ليست مجرد صاحبة رؤية إبداعية ولكنها أيضًا شخص يقدر بشدة الحرفية والتراث. أتذكر أنني تأثرت بدفئها والتزامها بتمكين المرأة من خلال الموضة. لقد تردد صدى وجهة نظرها حول مزج إرث ديور مع الحساسيات الحديثة بعمق في نفسي، وقد حددت نغمة ما كان ارتباطًا ذا مغزى بالعلامة التجارية.
لقد حظي تعاونك مع أختك ريا كابور بإشادة واسعة النطاق. هل يمكنك أن تتأملي تأثيرها في تشكيل تطور أسلوبك على مر السنين؟ بالإضافة إلى ذلك، هل يمكنك مشاركة قصة عن إطلالة لا تُنسى صممتها؟
لقد لعبت ريا دورًا فعالًا في تشكيل تطور أسلوبي. فهي تتمتع بحس بديهي للموضة وتفهم كيفية ابتكار إطلالات جريئة ومتطورة. وكان أحد تعاوناتي المفضلة هو Lehenga من Anamika Khanna. قررت ريا إقرانه بقميص أبيض. كان زيًا خاصًا تم إعداده لمهرجان كان وكانت لحظة لا تُنسى! مشيت على السجادة الحمراء وفي غضون وقت قصير، كان هاتفي يرن. انتشر الفيروس بشكل أسرع مما كنت أتخيل. لقد أظهر حقًا اندماج التقليدي والمعاصر. تتحدىني ريا للخروج من منطقة الراحة الخاصة بي، وأعتقد أن هذا ما يجعلها مصممة أزياء رائعة.
بعد تعيينك مع ديور سفيرة للعلامة التجارية، ما هي رؤيتك للدار العريقة وكيف تخططين للمساهمة في نجاحها؟
تتمثل رؤيتي لديور في الاحتفال بتراثها مع تبني الشمولية والتنوع الآسيويين. أريد تعزيز رواية ديور للقصص على مستوى العالم، وخاصة في جنوب آسيا. أريد العمل على تسليط الضوء على حرفيتها وفنونها. من خلال هذا التعاون، آمل أن ألهم الشابات لرؤية الموضة كوسيلة للتعبير عن الذات وتمكين المرأة. يتعلق الأمر بخلق حوار بين التقاليد والحداثة، وهو ما فعلته ديور دائمًا بشكل جميل.
في هذه المرحلة من مسيرتك المهنية، ماذا يعني لك شخصياً تعيينك سفيرة عالمية للعلامة التجارية ديور؟
إن الارتباط بعلامة تجارية عريقة مثل ديور هو شرف ولحظة فخر كبير. إن تمثيل دار أزياء شهيرة مثل ديور يعني أكثر من مجرد الموضة؛ إنه يتعلق بكونك جزءًا من إرث يحتفي بالفردية والإبداع. شخصيًا، أشعر أن هذا تتويج جميل لرحلتي في السينما والموضة وبصفتي ممثلًا عالميًا للثقافة في جنوب آسيا. إنه لأمر مجزٍ للغاية أن أمثل جذوري على مثل هذه المنصة المرموقة.
إن هذه الشراكة تمثل لحظة تاريخية بالنسبة لجنوب آسيا. هل تشعري أن هذا الاعتراف والتمثيل كانا مستحقين منذ فترة طويلة؟
لطالما حظيت الموضة والثقافة الهندية باعتراف عالمي، ولكن اليوم، نرى هذا يرتفع إلى مستويات جديدة مع تعاون العلامات التجارية العالمية مع وجوه جنوب آسيا والهند. إنه وقت مثير للموضة والعلامات التجارية العالمية في آسيا، وخاصة في الهند. لطالما كانت جنوب آسيا كنزًا للمواهب والثقافة والفنون. هذه الشراكة هي شهادة على الاعتراف العالمي بتأثيرنا وإبداعنا. إنها خطوة رائعة نحو الاحتفال بالتنوع وضمان تمثيل أصوات جنوب آسيا في مجال الرفاهية العالمي. أنا متأكد من أن هذا التعاون هو مجرد بداية للعديد من مثل هذه التعاونات.
إذا أتيحت لك الفرصة لتصميم مجموعة ديور لربيع وصيف 2026 المخصصة للسوق الآسيوية العالمية، فمن هم المصممون أو الحرفيون أو المتعاونون الذين ستختارين العمل معهم؟
تتمتع آسيا بثروة هائلة من مصممي الأزياء والإلهام. وأود أن أعمل مع مجموعة متنوعة من المصممين الذين يتحدثون لغات مختلفة في عالم الموضة. ومع ذلك، في أعلى رأسي الآن، أود أن أتعاون مع الحرفيين الهنود المعروفين بتطريزهم اليدوي المعقد، مثل أولئك من لكناو أو كوتش. سيكون المصممون مثل أناميكا خانا وأبو جاني سانديب خوسلا، الذين لديهم ذوق في الجمع بين الحرف التقليدية والجماليات المعاصرة، متعاونين مثاليين. ستحتفل المجموعة بثراء الثقافة الآسيوية مع لمسة حديثة - فكر في تشيكانكاري (تطريز يدوي دقيق ومُنجز ببراعة)، وطبعات جريئة، وصور ظلية متدفقة مصممة للمسرح العالمي.
عند النظر إلى لحظاتك المميزة على الشاشة، هل يمكنك مشاركة بعض إطلالات ديور المفضلة لديك؟
لقد كانت ديور جزءًا من العديد من اللحظات التي لا تُنسى على الشاشة بالنسبة لي. لقد أضفت الفساتين المنظمة في فيلم عائشة سحرًا باريسيًا على الفيلم. لقد أعارتنا ديور العديد من الأزياء والكثير من الحقائب اليدوية، وساعدت عائشة على تجسيد طاقة الشخصية الرئيسية بالكامل. بالإضافة إلى كل الملابس القديمة التي ارتديتها في الفيلم، كانت جميع القطع للموسم الحالي من ديور أيضًا. الملابس خالدة ولا تزال تحظى بالكثير من الحب. أحد المفضلات لدي هو فستان ديور الذي ارتديته في الأحداث الترويجية - كان رقيقًا ولكنه مهيمن، ويجسد جوهر شخصيتي بشكل مثالي. لطالما كانت ديور أكثر من مجرد أزياء؛ إنها قصة تكمل كل قصة كنت جزءًا منها.
(ملاحظة: للمرة الأولى منذ ولادة ابنها فايو، تستعد سونام كابور لخوض مشروع كبير في عام 2025، حيث تتولى دورًا يغوص عميقًا في القصص ذات الاهتمام الإنساني.)