"سونام كابور" سفيرة عالمية لـ"ديور" في جنوب آسيا

كانت سونام صريحة دائمًا، وخاصةً عند تناول مناقشات المحسوبية. قبل وقت طويل من أن يصبح مصطلح "طفلة المحسوبية" مصطلحًا مهينًا شائعًا على الإنترنت، اعترفت علنًا في المقابلات، "أنا ابنة أنيل كابور، ولدي كل ما أريده. لقد ولدت وفي فمي ملعقة من فضة"، دون خوف من استخدام امتيازها لتعزيز الوعي. بعد تعيين سونام في الدور الجديد، ورد أن ديور قالت في بيان: "تتمتع الممثلة والمنتجة وأيقونة الموضة بشخصية متعددة المواهب، وتجسد من الآن فصاعدًا الجرأة والنعمة والأناقة لأسلوب ديور، والأنوثة التي يتم إعادة اختراعها باستمرار. أكثر من أي وقت مضى، يحتفل هذا التحالف الفريد بالروابط الثقافية القوية التي وحدت ديور والهند منذ بداية الدار".