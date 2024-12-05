"سول دي إكس بي 2024": احتفال بالموسيقى والفنون بدبي

صحيح أن الموسيقى تعتبر عنصراً أساسياً في "سول دي إكس بي"، لكن المهرجان يتخطى حدودها بكثير! فهو يجمع بين سحر الموضة، وروعة الفنون، ومتعة الرياضة في مزيج فريد يبهر الحواس. مع أكثر من 100 علامة تجارية تنشئ متاجرها الخاصة في المهرجان، استعدوا لاكتشاف إصدارات حصرية، وتصاميم جديدة، وقطع نادرة ستثير إعجاب من حولك وتطلق العنان لتساؤلاتهم: "من أين حصلت على هذا؟!"