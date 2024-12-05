"سول دي إكس بي 2024": احتفال بالموسيقى والفنون بدبي
هيا يا سكان دبي، جهزوا أحذيتكم الرياضية الأنيقة، فمهرجان "سول دي إكس بي" يعود إلى دبي من جديد! سيُقام المهرجان في حي دبي للتصميم من 13 إلى 15 ديسمبر، ليُشعل حماسكم بمزيج فريد من الموسيقى، والأزياء، والفنون، والفعاليات الحماسية المميزة.
"سول دي إكس بي": ملتقى الإبداع ووجهة المتعة! لطالما كان هذا المهرجان علامة فارقة في المشهد الثقافي الشبابي لأكثر من عقد، ولا زال يُدهشنا عاماً بعد عام بحيويته المتجددة.
للمبتدئين، يُعد "سول دي إكس بي" ملتقىً لأكثر حشود المدينة أناقة، حيث يحتفلون بكل ما هو ملفت، بدءاً من أزياء الشارع العصرية وصولاً إلى العروض المبهرة. هذا العام، سيكون المهرجان أضخم وأروع، ليُقدم لكم تجربة استثنائية مليئة بالحماس والإبداع.
التشكيلة المميزة
أما عن الموسيقى، فسيقدم مهرجان "سول دي إكس بي 2024" تشكيلة موسيقية رائعة تضم نخبة من ألمع الفنانين، بما في ذلك ثلاثة فنانين حائزين على جائزة جرامي.
يوم الجمعة، سيطربكم الفنان "جيمس بليك"، ساحر الألحان، بأروع الألحان الآسرة. أما يوم السبت، فستشعل النجمة النيجيرية "تيمز" حماسكم بأغانيها التي تسيطر على قوائم التشغيل، وتلهب المشاعر.
أما يوم الأحد، ستبلغ الإثارة ذروتها مع صعود أساطير الهيب هوب، فرقة "ذا روتس"، على المسرح ليقدموا عرضاً اختتامياً بشكل أسطوري واستثنائي.
ولكن انتظر! فهناك المزيد من المفاجآت بانتظاركم. سيقدم المهرجان هذا العام مسرحاً ثانياً لتجربة موسيقية أكثر خصوصية، حيث سيضم مجموعة متنوعة من الأنواع الموسيقية، مثل موسيقى الجاز، والإيقاع والبلوز، والموسيقى العالمية. تخيلوا فرقة "إزرا كوليكتيف" وهي تبدع في مزج الأنواع الموسيقية، و"دي جي كويست لوف" وهو يقدم أروع الألحان، وفرقة "أريستيد ديفلوبمنت" وهي تعيد إحياء أجمل ذكريات الماضي.
أكثر من مجرد ألحان
صحيح أن الموسيقى تعتبر عنصراً أساسياً في "سول دي إكس بي"، لكن المهرجان يتخطى حدودها بكثير! فهو يجمع بين سحر الموضة، وروعة الفنون، ومتعة الرياضة في مزيج فريد يبهر الحواس. مع أكثر من 100 علامة تجارية تنشئ متاجرها الخاصة في المهرجان، استعدوا لاكتشاف إصدارات حصرية، وتصاميم جديدة، وقطع نادرة ستثير إعجاب من حولك وتطلق العنان لتساؤلاتهم: "من أين حصلت على هذا؟!"
سيجد عشاق الفنون ضالتهم في "سول دي إكس بي" بين المنشآت الفنية الأخاذة التي ستدهشهم بروعتها، وتجعل صورهم القديمة على انستغرام تبدو باهتة مقارنة بها! أما محبو الإثارة، فسيجدون منافسات كرة السلة المحتدمة، وعروض التزلج المذهلة، وحتى منافسات الرقص الحماسية التي تلهب حماسهم.
ولعشاق الموسيقى، تقدم "سونوس هاوس أوف ساوند" تجربة سمعية فاخرة مع محطات استماع مختارة بعناية لأروع أسطوانات الفينيل، والتي تحتفي بالتراث الموسيقي الغني في الشرق الأوسط، عبر مزج الأصوات الكلاسيكية الخالدة مع الفنون المعاصرة.
الشوكولاتة والأكلات الرائجة في دبي
ولعشاق الطعم الفريد، تعاونت "ديليفرو" مع "فيكس ديسرت شوكولاتيي"، علامة الشوكولاتة الشهيرة في دبي، لتقدم لكم تجربة مذهلة، مستوحاة بالكامل من النكهات الساحرة لألواح شوكولاتة "فيكس" الشهية.
وإذا لم تغركم كل هذه التجارب بعد، فما رأيكم بجرعة من التجديد في "آيس كريم بروجكت" من "نون مينتس"؟ تقدم لكم هذه الوجهة فرصة لاستكشاف عالم جديد من النكهات غير المتوقعة، مع خيارات جريئة مثل آيس كريم "شيبس عُمان" أو كرات آيس كريم بنكهة كاتشب "هاينز"!
وإذا كنت من عشاق الطعام الذين يعتبرونه تحدياً لا يقاوم، فاستعد لخوض غمار تجربة طهوية متكاملة في "سول دي إكس بي". ستجد نفسك تتنقل بين أشهى الأطباق والوجبات الخفيفة الشهيرة، لتُرضي جميع أذواقك دون أن تفوتك أي نكهة مميزة.
أيام أطول، مسرحيات أكبر
هذا العام، سيسهر "سول دي إكس بي" معكم حتى ساعات متأخرة. فمع ساعات العمل الممتدة من الثالثة عصراً حتى الثانية صباحاً، ستحظون بوقت وافر للاستمتاع بجميع فعاليات المهرجان. ولن يقتصر "سول دي إكس بي" على حي دبي للتصميم فحسب، بل سيغزو أجواء المدينة بأكملها! توقعوا فعاليات مميزة على مدار أسبوع كامل قبل انطلاق المهرجان، مع متاجر مؤقتة، وجلسات حوارية، وأنشطة ترفيهية تُقام في جميع أنحاء دبي.
وإذا كنت تبحث عن لمسة من الفخامة، فإن "سول دي إكس بي" سيُلبي رغبتك! تقدم لكم منصة كبار الشخصيات الجديدة كلياً إطلالات بانورامية خلابة، ومزايا حصرية، وتجربة فاخرة ستثير حسد الجميع. أما إذا كنت ترغب في الاقتراب من فنانيّك المفضلين، فاحصل على تذكرة "ستيج فرونت" "Stage Front" لتنغمس في أجواء الحفلات بشكل كامل.
هل أنت مستعد؟
ومع برودة الطقس في ديسمبر، تصبح الأجواء مثالية للاستمتاع بفعاليات "سول دي إكس بي" في الهواء الطلق، مما يجعله أحد أبرز الأحداث التي لا يمكن تفويتها هذا الموسم.
بادر بحجز تذاكرك، واجمع أصدقاءك، واستعدوا لثلاثة أيام استثنائية مليئة بالفنون، والموسيقى، والثقافة، لتفخروا بقولكم: "لقد كنا هناك!"
للحصول على تذاكر "سول دي إكس بي" وآخر التحديثات، زوروا موقعهم الرسمي.