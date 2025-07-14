سوبرمان يحلق بدبي: الأيقونة الخارقة تضيء برج خليفة وتذهل الزوار

عاد سوبرمان بشكل ملحمي إلى الشاشة الكبيرة نهاية هذا الأسبوع، مع إعادة إطلاق من جيمس غان أعادت الروح إلى قصة "الرجل الفولاذي". وبينما لاقت القصة استحسانًا حول العالم - وحصلت على تقييم 83% على Tomatometer - احتفلنا في الإمارات العربية المتحدة ببداية عالم جديد كما نفعل دائمًا، بكل ما أوتينا من قوة. سيطرت الفعاليات الترويجية على النقاط الساخنة مثل سكي دبي وشلال دبي مول، وحتى أن أحد المسارح في دبي أقام عرضًا سمح للحيوانات الأليفة بدخول قاعة السينما لمشاهدة "كريبتو"، الكلب الخارق وهو يحلق في السماء (وينقذ البطل الخارق).
إليكم نظرة على جميع العروض الترويجية الرائعة في المدينة:
لقد ترك سوبرمان - وديفيد كورينسويت - انطباعًا كبيرًا في المدينة عندما عُرضت لقطات من الفيلم على أطول مبنى في العالم. بدأ العرض بكلمات "دبي، انظروا إلى الأعلى" وهي تومض على الواجهة العملاقة. تبع ذلك لقطات من الفيلم الجديد ونظرة جيدة على "الرجل الفولاذي" ونسخته الأخرى، كلارك كينت. العرض كان من تنظيم "ريل سينما". وقد وصف مستخدم إنستغرام brown_beast_uk هذا العرض بأنه "أفضل ترويج لفيلم على الإطلاق".
قد يحصل باتمان على إشارة ضوئية خفاشية في سماء مدينة جوثام، لكن سوبرمان حصل على ترحيب أروع بكثير نهاية هذا الأسبوع في دبي عندما روجت "فوكس سينما" لقصة الرجل الذي لديه مهمة عن طريق نحت الحرف "S" المميز على كتلة من الجليد. كان تعليق قصة الإنستغرام: "سوبرمان ترك بصمته في سكي دبي."
من المؤكد أنك ستلاحظ أشياء جديدة ومثيرة للاهتمام في دبي مول في كل مرة تذهب فيها. إنه مساحة ديناميكية لدرجة أن العلامة التجارية المحلية للجولات السياحية "فرايينغ بان أدفنشرز" (Frying Pan Adventures) لديها جولة طعام مخططة حول المكان. في نهاية هذا الأسبوع، كان هناك شعور أقوى بالأبطال الخارقين، خاصة عند الشلال، حيث إذا نظرت إلى الأعلى، ستجد أنه وسط تماثيل الغواصين كان هناك تمثال لسوبرمان. وكتبت صفحة المول على وسائل التواصل الاجتماعي بمرح: "سوبرمان حلق للتو في دبي مول".
بصفتك والدًا أو والدة لحيوان أليف، فإن أحد أصعب الأشياء التي يجب عليك فعلها هو ترك حيوانك الأليف الرائع في المنزل خلال عطلة نهاية الأسبوع بينما تستكشف المدينة أو تذهب لمشاهدة فيلم. هذا الأسبوع، لم يحتج بعض الآباء والأمهات للحيوانات الأليفة إلى ذلك - فقد تمكنوا من رؤية "الرجل الفولاذي" وجروه اللطيف على الشاشة جنبًا إلى جنب مع كلابهم الخاصة. تعاونت "بيتوورلد الإمارات" (PetWorld UAE) مع "ريل سينما" من إعمار، و"السبرينغز سوق"، و"إعمار دبي" لتقديم متعة حقيقية في 9 يوليو. تم توفير ثلاثين تذكرة مجانية على أساس الأولوية بالحضور، وقد تمكنت الكلاب ذات العيون اللامعة والذيل الكثيف من الذهاب مع أصحابها. إذا لم يكن ذلك متعة خارقة، فلا نعرف ما هي.
هل شعرت يومًا وكأنك في قصة مصورة؟ بعض الأشخاص بالتأكيد شعروا بذلك - في فندق فيدا في وسط مدينة دبي، عندما رأوا سوبرمان يرتدي زيًا خاصًا ويتجول في الصالة، تعلمون، فقط يسترخي. هناك صور تثبت ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، وعنوانها: "سوبرمان في المدينة".