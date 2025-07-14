سوبرمان يحلق بدبي: الأيقونة الخارقة تضيء برج خليفة وتذهل الزوار

سكي دبي، مول الإمارات

قد يحصل باتمان على إشارة ضوئية خفاشية في سماء مدينة جوثام، لكن سوبرمان حصل على ترحيب أروع بكثير نهاية هذا الأسبوع في دبي عندما روجت "فوكس سينما" لقصة الرجل الذي لديه مهمة عن طريق نحت الحرف "S" المميز على كتلة من الجليد. كان تعليق قصة الإنستغرام: "سوبرمان ترك بصمته في سكي دبي."

دبي مول

من المؤكد أنك ستلاحظ أشياء جديدة ومثيرة للاهتمام في دبي مول في كل مرة تذهب فيها. إنه مساحة ديناميكية لدرجة أن العلامة التجارية المحلية للجولات السياحية "فرايينغ بان أدفنشرز" (Frying Pan Adventures) لديها جولة طعام مخططة حول المكان. في نهاية هذا الأسبوع، كان هناك شعور أقوى بالأبطال الخارقين، خاصة عند الشلال، حيث إذا نظرت إلى الأعلى، ستجد أنه وسط تماثيل الغواصين كان هناك تمثال لسوبرمان. وكتبت صفحة المول على وسائل التواصل الاجتماعي بمرح: "سوبرمان حلق للتو في دبي مول".