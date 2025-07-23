"سنستخدم الكاميرات": كولدبلاي تحذر رواد الحفلات بعد انتشار "كاميرا القبلة"

في فيديو على تيك توك نشره المستخدم jarev91، رحّب مارتن بالجمهور بمرح، وقدّم له لمحةً سريعةً عن "كاميرا التقبيل" في المكان. قال: "نودّ أن نُرحّب ببعضكم في الحشد. سنفعل ذلك باستخدام كاميراتنا ونضع بعضكم على الشاشة الكبيرة". أثار تعليقه ضحك الجمهور، وبدا أن الكثير منهم فهموا تلميحه.