"سنستخدم الكاميرات": كولدبلاي تحذر رواد الحفلات بعد انتشار "كاميرا القبلة"

بعد اللحظة الشهيرة التي اجتاحت الإنترنت الأسبوع الماضي، عادت فرقة كولد بلاي Coldplay إلى المسرح في 19 يوليو بأداء طال انتظاره في ملعب Camp Randall في ولاية ويسكونسن.
وكان هذا أول عرض للفرقة منذ الحادث، واستغل قائد الفرقة كريس مارتن لحظة مرحة لمخاطبة الجمهور - هذه المرة، مع إشارة مرحة إلى الجدل.
في فيديو على تيك توك نشره المستخدم jarev91، رحّب مارتن بالجمهور بمرح، وقدّم له لمحةً سريعةً عن "كاميرا التقبيل" في المكان. قال: "نودّ أن نُرحّب ببعضكم في الحشد. سنفعل ذلك باستخدام كاميراتنا ونضع بعضكم على الشاشة الكبيرة". أثار تعليقه ضحك الجمهور، وبدا أن الكثير منهم فهموا تلميحه.
شاهد الفيديو أدناه:
كانت ملاحظته بمثابة إشارة خفية إلى حفل الفرقة في 16 يوليو في ماساتشوستس، حيث انتشرت صورةٌ بريئةٌ على شاشة جامبوترون بشكلٍ غير متوقع. يُستخدم جامبوترون عادةً لتسليط الضوء على الأزواج في الفقرات الرومانسية، لكن هذه المرة سقط على ثنائيٍّ لم يكن يتوقع هذا الاهتمام - أو مستعدًا له.
أظهر المقطع القصير، الذي لاقى رواجًا سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، آندي بايرون، الرئيس التنفيذي لشركة أسترونومر للتكنولوجيا آنذاك، وكريستين كابوت، رئيسة قسم الموارد البشرية في الشركة، وهما يحتضنان بعضهما. وبينما كانت الكاميرا تقترب، استدارت كابوت لإخفاء وجهها، بينما اختفت بايرون تمامًا من الصورة - وهو رد فعل أثار تكهنات على الإنترنت.
رغم أن الفرقة لم تُصدر بيانًا رسميًا حول الحادثة، بدا أن مارتن يُلمّح إليها بتعليقٍ مُصاغ بعناية خلال حفل ١٩ يوليو. قال مبتسمًا: "لذا، إن لم تضعي مكياجكِ بعد، ضعيه الآن"، مُتجنبًا التطرق مباشرةً إلى الحدث السابق، ولكنه يُشير إليه بوضوح.
ورغم أن هذه اللحظة كانت خفية، إلا أنها كانت بمثابة تذكير لطيف: ففي عصر مقاطع الفيديو الفيروسية ومحققي الإنترنت، فإن ما يحدث في الأماكن الضخمة يمكن أن يفلت بسرعة من حدود الحشود.