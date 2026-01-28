"سنترال سي لايف" مغني الراب البريطاني في دبي

يعود نجم الراب البريطاني سنترال سي إلى دبي ليقدم عرضًا حيًا مليئًا بالطاقة في بوهيميا بيتش كلوب، فندق فايف بالم جميرا، جالبًا مزيجه المميز من الهيب هوب والآر أند بي إلى أحد أشهر الأماكن الشاطئية في المدينة.
من الأغاني المنتشرة في الشوارع إلى الأغاني التي تتصدر القوائم العالمية، انتقل سنترال سي من المشهد الموسيقي السري في لندن إلى الهيمنة على مسارح المهرجانات الدولية. هذا الجمعة، يمكن لعشاق الموسيقى في دبي الاستمتاع بموسيقاه عن قرب تحت السماء المفتوحة.
المكان: بوهيميا بيتش كلوب، فندق فايف بالم جميرا
التاريخ: الجمعة، 30 يناير 2026
الوقت: من الساعة 8 مساءً فصاعدًا
يقع بوهيميا بيتش كلوب على خلفية شاطئ نخلة جميرا، ويشتهر باستضافة بعض من أكبر ليالي الموسيقى الحية في دبي، مما يجعله المكان المثالي لحفل سنترال سي على الشاطئ.
يمكن للمعجبين الاختيار من بين فئات تذاكر متعددة حسب مدى قربهم من الحدث:
ساحة الرقص: 300 درهم
تجربة كبار الشخصيات (VIP): 600 درهم فصاعدًا (قابلة للاسترداد بالكامل)
كبار الشخصيات (VIP) للرقص خلف الكواليس: 800 درهم، شاملة 8 مشروبات فاخرة
مع توفر عدد محدود من تذاكر كبار الشخصيات والدخول خلف الكواليس، يُنصح بالحجز المبكر بشدة.
أصبح سنترال سي أحد أكثر الأصوات تأثيرًا في موسيقى الهيب هوب والآر أند بي الحديثة، ويشتهر بكلماته الحادة وألحانه الجذابة. يمكن للحاضرين توقع سماع الأغاني المفضلة لدى المعجبين بما في ذلك Doja, Sprinter, LET Go, Commitment Issues، والعديد غيرها.
لذا، سواء كنت من المعجبين القدامى أو تكتشف موسيقى سنترال سي الحية للمرة الأولى، فإن هذا العرض الشاطئي سيكون الطريقة المثالية للاحتفال بنهاية الشهر الأول من عام 2026.