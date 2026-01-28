"سنترال سي لايف" مغني الراب البريطاني في دبي

من الأغاني المنتشرة في الشوارع إلى الأغاني التي تتصدر القوائم العالمية، انتقل سنترال سي من المشهد الموسيقي السري في لندن إلى الهيمنة على مسارح المهرجانات الدولية. هذا الجمعة، يمكن لعشاق الموسيقى في دبي الاستمتاع بموسيقاه عن قرب تحت السماء المفتوحة.