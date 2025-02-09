"سمبل أحمد": أحلم بتصميم ملابس الرئيس "ترامب"

على الأقل إذا كنت "سمبول أحمد". مصممة الأزياء الرجالية المشهورة عالميًا الآن، والتي تنتمي إلى العائلة المالكة في جيهانجيراباد، لكناو، كانت دائمًا منجذبة إلى الموضة. تتذكر أنها عندما ذهبت إلى الولايات المتحدة للدراسة، كانت تحب أن ترى الملابس الأنيقة. تقول لصحيفة سيتي تايمز في مقابلة: "كنت أذهب إلى متاجر الصحف هذه لرؤية المجلات وشراء مجلات GQ وVogue". وعندما رأت الملابس المصورة، بدأت الرغبة في إنشاء علامتها التجارية الخاصة، ورؤية علامتها التجارية الخاصة ممتدة عبر الصفحات اللامعة. تقول: "منذ ذلك الوقت، أردت أن أدخل هذا العمل. لكن كان عليّ إنهاء الكلية لأن والدي أرسلاني ... كان عليّ أن أتعلم"، مضيفة أن ما تعلمته في الكلية كان مفيدًا على مر السنين.