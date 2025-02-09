"سمبل أحمد": أحلم بتصميم ملابس الرئيس "ترامب"
ماذا يحدث عندما تتخلص من عباءة التوقعات التي فرضها العالم عليك؟ عندما تقرر أن حلمك "جيد بما يكفي" للسعي إلى تحقيقه على الرغم من المنتقدين والصعوبات؟ حسنًا، أنت تخيط مستقبلًا مصممًا وفقًا لذوقك.
على الأقل إذا كنت "سمبول أحمد". مصممة الأزياء الرجالية المشهورة عالميًا الآن، والتي تنتمي إلى العائلة المالكة في جيهانجيراباد، لكناو، كانت دائمًا منجذبة إلى الموضة. تتذكر أنها عندما ذهبت إلى الولايات المتحدة للدراسة، كانت تحب أن ترى الملابس الأنيقة. تقول لصحيفة سيتي تايمز في مقابلة: "كنت أذهب إلى متاجر الصحف هذه لرؤية المجلات وشراء مجلات GQ وVogue". وعندما رأت الملابس المصورة، بدأت الرغبة في إنشاء علامتها التجارية الخاصة، ورؤية علامتها التجارية الخاصة ممتدة عبر الصفحات اللامعة. تقول: "منذ ذلك الوقت، أردت أن أدخل هذا العمل. لكن كان عليّ إنهاء الكلية لأن والدي أرسلاني ... كان عليّ أن أتعلم"، مضيفة أن ما تعلمته في الكلية كان مفيدًا على مر السنين.
ومع ذلك، لم يكن طريقها إلى منصات العرض العالمية سهلاً، فعندما سمع والدها عن خططها، أصيب بالذهول؛ فقد توقع منها أن تتبع الطريق التقليدي وتتزوج. تقول بصوت عالٍ: "قلت لا... لقد غادرت للتو".
ربما تكون هذه رواية درامية - فقد طلبت من والدتها شراء تذكرة لها (وهو ما فعلته) إلى لندن. ومع ذلك، لم تحمل معها سوى 200 جنيه إسترليني (910 درهم إماراتي) عندما غادرت. تقول: "كنت أبكي وكل ذلك. ولكن بعد ذلك قلت لنفسي، لقد خرجت من المنزل. لقد تركت منطقة الراحة الخاصة بك. لا يمكنك العودة على هذا النحو. يجب أن تكون ناجحًا قبل أن تعود".
وهذا هو السبب الذي جعلها تتمسك بخطتها لدخول هذه الصناعة حتى عندما أصبح الأمر صعبًا، ونضبت احتياطياتها المالية. تقول مبتسمة: "في وقت لاحق، بالطبع، دعمتني والدتي وشققت طريقي إلى الأعلى".
بحلول عام 1996، تمكنت من إطلاق علامتها التجارية التي تحمل اسمها في العاصمة البريطانية، لتصبح بذلك أول علامة تجارية باكستانية للمصممين في البلاد. ولم تتوقف عن ذلك. فقد ارتدت ملابس الجميع، من السياسيين مثل بيل كلينتون وتوني بلير إلى الممثلين مثل آل باتشينو (لفيلم تاجر البندقية) وشاروخ خان.
فيما يلي مقتطفات محررة من المقابلة.
لماذا اخترت تصميم الملابس الرجالية؟
لقد اخترت تصميم الأزياء الرجالية لأنها أبسط من تصميم الأزياء النسائية ولأن المنافسة أقل. علامتي التجارية هي علامة تجارية فاخرة، ولكنها تقدم بدلات مصممة حسب الطلب وملابس جاهزة أيضًا.
لماذا قررت أن تكون لندن قاعدة لك طوال هذه السنوات الماضية؟
تُباع الأزياء في لندن، وهي قريبة من باريس، ولم أواجه أي مشكلة في اللغة هناك (تعلمت الفرنسية لاحقًا). لقد أسست عملي هناك لأنني لم أكن أعرف شيئًا عن لندن أيضًا.
لقد قمت بإلباس الأثرياء والمشاهير، ما الفرق بين إلباس أحد المشاهير وعملائك العاديين؟
في بعض الأحيان، قد يكون العميل الدائم أكثر... تطلبًا. ولكن لا بأس بذلك. أعتقد أن هذا باب مفتوح، لأن الأمر هو أنه من الواضح أن أي شخص سوف يرتدي شيئًا ما، فسوف يرتديه حسب رغبته. وأنا أيضًا، لذا فالأمر على ما يرام، لأنه في نهاية المطاف، يدفع لك. وإذا كان شخص ما يدفع لك، فيجب أن يكون قادرًا على الشعور بالراحة. أعتقد أن هذا حقه.
من كان أكبر داعم لك خلال هذه الرحلة؟
لقد كان دعمي الأكبر هو عمتي الراحلة جميلة (جاكي) رافي منير. فهي التي كانت تشجعني وتقول لي: "يمكنك أن تفعلي ذلك". وكانت تقدم لي الدعم المعنوي. وبالطبع والدتي الراحلة - صلواتها معي. لقد علمتني عمتي الراحلة وأمي أن أحب الناس، حتى لو كانوا سيئين معي، فإنني ما زلت أحبهم، وهذا ما أفعله وأحصل على نتائج إيجابية.
هل لديك أي نصيحة لرواد الأعمال الآخرين؟
إن الشيء الرئيسي هو أن تكون قادرًا على تحقيق أي حلم، عليك أن تخرج من منطقة الراحة الخاصة بك وتقبل أي شيء يأتي في طريقك. النجاح لا يتلخص فقط في كونك سليمًا ماليًا. بل يتعلق الأمر بعملك.
لو لم تكوني مصممة، ماذا كنت ستفعلين؟
لقد كنت أرغب دائمًا في أن أصبح محامية، وكنت أرغب دائمًا في إدارة أعمالي الخاصة. لذلك كنت أرغب في إنشاء شركتي الخاصة، وربما شيء يتعلق بالمشورة المالية.
لماذا الآن، لماذا دبي؟
دبي الآن هي المركز... هناك الأمن. هناك كل ما تريده، من التسوق إلى المطاعم والمقاهي والنوادي والرياضات الأخرى. وهي واحدة من أفضل الأماكن للعيش في العالم. أنا سعيد حقًا هنا.
إذا كان بإمكانك إلباس أي شخص، فمن سيكون؟
الشخص الوحيد الذي أرغب حقًا في إلباسه وأحبه هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لقد تواصلت معه بالفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ما هو التالي بالنسبة لك؟
الآن هدفي هو افتتاح متجر فريد من نوعه للملابس الرجالية في دبي. أريد أن يأتي الناس من جميع أنحاء العالم إلى دبي لشراء علامتي التجارية. سأطلق عطرًا هذا العام في دبي أيضًا.
لقد كتبت أيضًا سيناريو فيلم رومانسي بوليوود (بدأ كسيرة ذاتية)، والذي أريد تصويره في قصر عائلتي (قصر جهانجير آباد في الهند)، وبالطبع في دبي ولندن.
من تريد أن يقوم بدورك؟
علياء بهات