سماعات "سوني" الجديدة أداء صوتي مميز وأناقة تصميم
كانت تجربتي الأولى مع شركة سوني والموسيقى عندما حصلت على أول جهاز "واكمان" (Walkman)، وهو مشغل أشرطة كاسيت محمول. كان حمله والتجول به يجلب سحراً معيناً، حيث كنت أستمع إلى الأغاني التي تصدرت قوائم الموسيقى مع جودة صوت كانت تعد الأفضل في ظل التكنولوجيا المتاحة وقتها. ثم أعقب ذلك جهاز "ديسكمان" (Discman) الشهير، والذي كان له أيضاً مكانة مرموقة نظراً لحداثة الأقراص المضغوطة. في فترات مختلفة من حياتي، كان هذان الجهازان يمثلان رفاق سفر في العديد من الرحلات عبر جبال الهند، كأنهما يشغلان الموسيقى التصويرية لكل ما يحدث.
وتعددت النماذج المتاحة، وكان استخدام أي منها يثير إحساساً بالتميُّز وتجربة من الطراز الأول. كما كانت تلك النماذج بمثابة بيان للأناقة في تلك الفترة. أتذكر إصدار نموذج باللون الأصفر الرياضي الجريء وكان يحظى بشعبية بين من يستمتعون بلفت الانتباه.
وعلى صعيد منتجات الصوت، منذ ظهور المشغلات الرقمية وسماعات الرأس ثم سماعات الأذن، حاولت شركة سوني مواكبة موجة بالابتكارات. وعلى الرغم من أنها أصدرت على مدار السنوات الأخيرة بعض النماذج التي حظيت بتقييمات جيدة وحققت نتائج جيدة في الأداء والمؤثرات البصرية، إلا أن قِلة قليلة منها كانت قادرة على استعادة مكانتها كملحق أساسي لا غنى عنه.
الآن، تحاول العلامة التجارية مرة أخرى دمج الموضة مع الصوت من خلال سماعات الأذن الجديدة (WF-1000XM5)، ولكن بشكل أقل وضوحاً هذه المرة. تم إطلاق هذه السماعات بالتعاون مع فرقة الكيبوب العالمية "لو سيرافيم" (LE SSERAFIM) لتوسيع سلسلة (1000X) الشهيرة، والتي تتضمن أيضاً سماعات الرأس (WH-1000XM5)، وكلاهما بلون جديد تماماً يسمى "وردي دخاني"(Smoky Pink).
وتبدو سماعات الأذن جذابة، ولكنها ليست صاخبة أو مزعجة في التصميم. سنتحدث عن ذلك بمزيد من التفصيل لاحقاً.
لذا، عندما شرعت في تجربة سماعات الأذن (WF-1000XM5)، والتي تحتوي أيضاً على تطبيق مصاحب يعزز التجربة بطرق مختلفة، كان أول ما لفت انتباهي هو أنها خفيفة الوزن، على الرغم من أن مساحة السطح ليست ضئيلة. وهذا يعني أن هناك مساحة أكبر مخصصة لمستشعرات اللمس، مما يجعل الاستخدام صعباً إلى حد ما، وفي عدة مرات قمت بتفعيل مستشعرات اللمس عن طريق الخطأ. تطلب الأمر بعض من التعود كما هو الحال مع جميع السماعات، لكن لا أستطيع أن أقول إن الأمور تحسن بشكل ملحوظ مع مرور الوقت.
كانت إحدى الميزات البارزة في تجربتي هي عمر بطارية سماعات الأذن. أميل إلى استخدام سماعة أذن واحدة في كل مرة، واستمرت معي طوال اليوم وحتى الليل. هذا بعد أن استخدمتها للاستماع إلى الموسيقى وإجراء عدد من المكالمات الهاتفية واستخدام البحث الصوتي. ومع ذلك، بدا عمر بطارية العلبة أقصر مما كنت أتوقع.
تتصل سماعات الأذن مع التطبيق المرافق "Sound Connect"، الذي يمكن استخدامه للتلاعب بإعدادات المعادل الصوتي، واختصارات التحكم، وربط المزيد من الأجهزة (لقد قمت بربط جهازين وانتقلت بينهما بسلاسة)، وتعيين عناصر التحكم باللمس، والعديد من الميزات التقنية الأخرى لمحبي التخصيص. وما أعجبني أيضاً هو إمكانية ضبط السماعات لإيقاف التشغيل تلقائياً عندما لا تكون قيد الاستخدام وتشغيلها مجدداً عند استخدامها، مما يساعد بالتأكيد في توفير طاقة البطارية.
وبالعودة إلى سماعات الأذن نفسها، فإن خاصية إلغاء الضوضاء الرائدة في الصناعة من سوني تستمر في إبهار المستخدمين، حيث أن الصوت يحيط بك بالكامل ويلتقط أدق التفاصيل حتى في أكثر الألحان تعقيداً. كما تحتوي السماعات على تقنية التحكم التكيفي في الضوضاء التي يمكن تشغيلها وإيقافها أثناء استخدام التطبيق، والذي يقوم بالتبديل بين وضعي إلغاء الضوضاء والصوت المحيط تلقائياً. تكتشف هذه الميزة وضعيتك وموقعك للتبديل بين الوضعين، مما يسهل التفاعل مع البيئة من حولك بحسب الحاجة.
إن الذكاء الاصطناعي (AI) أصبح عنصراً أساسياً في أجهزتنا، وتجعل سوني وجوده محسوساً في هذه السماعات من خلال (Edge AI DSEE Extreme)، حيث تعمل على تحسين جودة الملفات الصوتية المضغوطة بشكل فوري. علاوة على ذلك، تعتمد خوارزمية تقليل الضوضاء على الذكاء الاصطناعي المستندة إلى معالجة الشبكة العصبية العميقة (DNN) وأجهزة استشعار التوصيل العظمي، مما يضمن وضوح الصوت أثناء المكالمات. وكان ذلك ملحوظاً بالنسبة لي بشكل خاص، حيث أنني عادة ما أضطر لتكرار كلامي بسبب صوتي المنخفض. مع هذه السماعات، كانت تجربتي أثناء المكالمات سلسة حتى في البيئات المزعجة مثل المطاعم والحدائق.
لا شك أن سماعات الأذن هذه تجسد الموضة بكل معنى الكلمة هذه الأيام. وبالنسبة لمن يفضلون الإطلالة الفاخرة، فإن إصدار (WF-1000XM5 Smoky Pink) تتميز بلمسة نهائية مطفية وناعمة، بحيث لا تكون مبهرجة ولكنها تظل تعكس أسلوباً مميزاً. وتأتي الجوانب بلمسة لامعة هادئة، وتبدو هذه السماعات جذابة ويمكن أن تلفت الأنظار بسبب لونها الفريد. تتميز العلبة أيضاً بلمسة نهائية أنيقة وغير لامعة مما يمنحها مظهراً أنيقاً.
مع سعر قدره 999 درهم، تقع هذه السماعات ضمن الفئة العليا، مما يجعلها خياراً مثالياً وجذاباً لمن يتوقون للتميز. بشكل عام، توفر السماعات مزيجاً قوياً من الأداء الصوتي والأناقة اليومية، كما أنها مريحة للاستخدام الطويل. في عصر باتت فيه التقنية التي نستخدمها تعكس شخصياتنا، فإن سماعات (WF-1000XM5 Smoky Pink) تعكس ذوقاً عالياً دون أن تكون متكلفة.
المزايا:
- إلغاء الضوضاء الفعال.
- التصميم الأنيق.
العيوب:
- حساسية أجهزة الاستشعار اللمسية
- عمر بطارية العلبة
السعر: 999 درهم
التقييم: 4 نجوم