سماعات "سوني" الجديدة أداء صوتي مميز وأناقة تصميم

لذا، عندما شرعت في تجربة سماعات الأذن (WF-1000XM5)، والتي تحتوي أيضاً على تطبيق مصاحب يعزز التجربة بطرق مختلفة، كان أول ما لفت انتباهي هو أنها خفيفة الوزن، على الرغم من أن مساحة السطح ليست ضئيلة. وهذا يعني أن هناك مساحة أكبر مخصصة لمستشعرات اللمس، مما يجعل الاستخدام صعباً إلى حد ما، وفي عدة مرات قمت بتفعيل مستشعرات اللمس عن طريق الخطأ. تطلب الأمر بعض من التعود كما هو الحال مع جميع السماعات، لكن لا أستطيع أن أقول إن الأمور تحسن بشكل ملحوظ مع مرور الوقت.