"سليم ميرشانت": "دبي انعكاس عظيم للإسلام".. والموسيقى شغف لا مهمة

يبدو ملحن بوليوود سليم ميرشانت، البالغ من العمر 51 عامًا، أصغر سناً بشكل منعش. لم تظهر بعد التجاعيد المزعجة على وجهه، الذي يبتسم بين الحين والآخر بابتسامة يمكن أن ترفع معنويات مريض يعاني حالة حرجة في أظلم ركن من أركان المستشفى.
وبينما تبدأ تشعر بحسد من مظهره الخالي من التجاعيد، يحثك الملحن الهندي الشهير على الانضمام إليه لتناول وجبة في مطعم راقٍ في دبي.
على طاولة الطعام، تأمل سليم في رحلته التي لا تُنسى مع شقيقه الأكبر، سليمان، وكيف قدم الثنائي روائع موسيقية في بعض من أكبر أفلام بوليوود الناجحة هذا القرن — Chak De! India، وBand Baja Barat، وRab Ne Bana Di Jodi.
لكن ما يملأ قلبه بسعادة إلهية، أكثر من أغانيه السينمائية أو حتى متعة العمل مع "الملك خان"، هو المنصة التي يوفرها مشروع "بومي" (كلمة سنسكريتية تعني الأرض).
"بومي" هو مشروع سنوي مستقل أطلقه هو وشقيقه عام 1999، ويوفر للموسيقيين ومغنيي الفولك من مختلف الأنواع في بلد متنوع مثل الهند منصة للاحتفال بجذورهم الموسيقية.
ابتسم سليم مرة أخرى عندما أدرك أن هذا المراسل ينحدر من آسام، وهي ولاية في المنطقة الشمالية الشرقية من الهند نادراً ما تتصدر العناوين الوطنية.
ثم، بصوت منخفض، فاجأني بالغناء السهل لأول أربعة أسطر من أغنية دينية من سريمانتا سانكاردييف، العالم الموسوعي الآسامي الذي عاش في القرنين الخامس عشر والسادس عشر.
تذكر قائلاً: "صديقي زوبين غارغ (مغني أغنية يا علي الشهيرة) من آسام غناها لي. كان هذا أول مشروع لنا في 'بومي' عام 1999".
في الدقائق الثلاثين التالية، أبقانا سليم منغمسين في سيل من المسرات الموسيقية، من روائع مادان موهان وأريجيت سينغ الذي لا يُضاهى إلى مبدعي الاتجاهات العالمية في موسيقى الـ K-pop، بينما أبدى أيضاً إعجابه بشاعر هندي مقيم في دبي. مقتطفات من اللقاء:
يسعدنا جداً مقابلتك هنا في دبي. هل تزورها كثيراً؟
ليس كثيراً في الحقيقة. لكنني أحب هذا المكان لأن قادة هذه الدولة أتاحوا مساحات لجميع الأديان، تجد المعابد والكنائس والـ "غوردوارا" (معابد السيخ). دبي انعكاس عظيم للإسلام، الذي يخبرك أن تحب الجميع، كل إنسان، وتحترم كل ثقافة وكل دين. هذا المكان هو انعكاس عظيم لما يدعو إليه إيماننا. ولم أرَ أي بلد أو مدينة تتمتع ببنية تحتية رائعة كهذه، ومع ذلك لديها مسار للدراجات بطول 30 كيلومتراً خالٍ من السيارات. يا إلهي! والتكنولوجيا، لن أتفاجأ إذا بدأت الطائرات بدون طيار بتوصيل البيتزا هنا قريباً.
بما أنك تحدثت عن هذه المدينة بهذه العبارات المضيئة، فقد تصدر الشاعر المقيم في دبي أمان حيدر زايدي (الاسم المستعار حيدر أمان حيدر) مؤخراً عناوين الصحف في الهند عندما كتب لأول ألبوم غزل للمغني شان، "Ghazal Ho Gayi". أمان هو رئيس الشؤون المؤسسية في VFS Global وهو شاعر "متأخر" في عالم الشعر. هل فوجئت بموهبة هذا المقيم في دبي؟
التقيت به مرتين، ونحن نخطط بالفعل للقيام بشيء معًا. لا يمكننا الكشف عنه الآن، لكن ما يمكنني قوله هو أنه مبارك حقًا من الله ليأتيه الكلام بهذه الطريقة. قد تذهب إلى مدرسة لتتعلم الكتابة أو الموسيقى، ولكن لكي تؤلف الموسيقى، يمكنك الذهاب إلى أفضل المدارس، لكن لا أحد سيعلمك كيف تؤلف أغنية. إنه جزء من قلبك وروحك. والأمر نفسه في الشعر. لا أحد يستطيع أن يعلمك كيف تكتب. وهناك قول في اللغة الهندية: حيث لا يصل ضوء الشمس، يصل الشعراء دائماً. كلمات أمان لديها نفس القوة.
بصفتكما ملحنين، قدمت أنت وشقيقك بعضاً من أعظم أغاني بوليوود الناجحة في العشرين سنة الماضية. لكننا رأينا في مقابلاتك الأخيرة أنك تفخر بمشاريع "بومي" أكثر. ما الفرق بين تأليف الموسيقى لفيلم والقيام بشيء أصلي بشكل مستقل؟
في الواقع، لم أقم أبداً بتأليف الموسيقى وأنا أفكر في أنها لفيلم. عندما صنعت أغاني مثل Shukran Allah أو Ali Maula أو Tujh Mein Rab Dikhta Hain، لم أصنعها لفيلم. كانت تلك أغاني شعرت بالرغبة في تأليفها، كانت مجرد قطع فنية. أنا لا أتعامل مع الموسيقى كمهمة. لذا فإن "بومي" هو تعبيري الموسيقي. إنه امتداد لشخصيتي. إنه انعكاس لتقاليدي، انعكاس لما أنا عليه - هندي بتأثيرات صوفية، وتأثيرات الفولك والبوب العصري، أنا مزيج من كل ذلك. لهذا السبب تمكنت من عمل أغاني لأنواع مختلفة من الأفلام مثل Band Baja Baaraat و Fashion وغيرها. لكن "بومي" مشروع بدأته عام 1999.
أردت أن أقدم أغنية فولك تقليدية، و "بانديش" (تأليف تقليدي)، و "قوالي". لقد ألفت O Re Piya (لفيلم عودة مادوري ديكسيت Aaja Nachle) على شكل "قوالي". لا يمكنني صنع أغاني كهذه الآن لأنه لا توجد أفلام تقدر هذا النوع من الموسيقى. لكن يمكنني أن أصنع "بومي" حيث يمكنني تقديم أغنية فولك كشميرية أو أغنية بيهو آسامية. لا أحد يوقفني. في السابق، كنت أصنع أنماطاً مختلفة جداً من الأغاني في الأفلام، أما اليوم، فالأفلام ليس لديها هذا المجال، كل شيء أصبح محصوراً جداً. كل شيء يبدو وكأنه حزمة جاهزة. لا أحد يمنحك مساحة لابتكار موسيقى جديدة بالكامل. لذلك بدأت "بومي" وشعرت أنه، كما تعلم، لم يمنحني فقط المساحة والانعكاس لشخصيتي، ولكنه خلق أيضاً الكثير من الحب لثقافاتنا وولاياتنا وتنوعاتها وأدخل المزيد من اللغات.
ما زلت تعمل في أفلام بوليوود، ولكن يبدو أن "بومي" يملأك بالسعادة المطلقة...
أشعر بأنني مبارك جداً. لقد عشت حياتي الآن. أنا في مساحة رائعة. إذا كان سؤالك، 'ما هو حلمك اليوم؟'، حسناً، أنا أعيش حلمي. أنا سعيد جداً في حياتي لدرجة أنني أستطيع إغلاق عيني والقول شكراً لله، لأن "بومي" هي منصة تمنح أيضاً الفرصة للقادمين الجدد - وليس فقط زملائي من بوليوود - ليكونوا جزءاً من عائلتنا. الآن، شان صديق لي، وهو أيضاً يقوم بغناء أغنية "بومي" لي. شعرت بالرغبة في إعادة إحياء روح أغنيته Tanha Dil (2003)، ذلك الشعور الأبدي الخالد. إنها أغنية بوب، ولكن بها ذلك العنصر الخاص بـ شان. لذا فهي منصة رائعة لجميع أنماط الموسيقى.
بالحديث عن الجاذبية الخالدة للأغنية أو المغني، هل يمكنك أن تخبرنا ما الذي يميز أريجيت سينغ عن البقية؟ إنه الآن أحد أكبر الرموز الحديثة في الهند...
أريجيت مغني مبارك جداً؛ لقد عمل بجدية بالغة. هناك شعور بالاستسلام؛ لقد استسلم لفنه، لقد أعطى نفسه حقاً للغناء. وهو يستمر في التحسن والتحسن. هناك وقت تتوقف فيه عن التطور، ولكن مع أريجيت، صوته يتحسن باستمرار. لقد استسلم للفن بطريقة قوية لدرجة أنه يشبه الرياضيين المشهورين لديك، كريستيانو رونالدو، فيرات كولي، ساشين تيندولكار ودييغو مارادونا. أريجيت موهبة تأتي مرة واحدة في العمر. لكنه أيضاً حافظ على تواضعه؛ إنه يعيش في جياغانج (غرب البنغال) حيث ولد. أدرك أن الحياة في مومباي يمكن أن تشتت انتباهه، لذلك عاد إلى مسقط رأسه. أعتقد أنه بعد وفاة والدته، قرر البقاء مع والده. جياغانج تبعد أربع أو خمس ساعات عن مطار كولكاتا. لذا فقد أبعد نفسه عن الجنون، ولكن هذا على الأرجح يجعله يشعر بالاقتراب من عالمه وجذوره وثقافته. كل هذا يساعد؛ إنه يساعده بالتأكيد.
وما الذي ساعد صناعة الـ K-pop على أن تصبح كبيرة عالميًا؟ حتى فرقة BTS دُعيت إلى البيت الأبيض خلال إحدى جولاتهم الأمريكية...
هناك الكثير من الأسباب لذلك. أولاً وقبل كل شيء، الثقافة في كوريا الجنوبية موجهة نحو الموسيقى بشكل كبير. في كوريا، لا يزال الناس يشترون الأقراص المدمجة والكاسيتات والألبومات كقطع مقتنيات. إنها تجارة ضخمة، وهذا يحدث فرقاً كبيراً. يجب أن أقول إن الموسيقى الكورية متقدمة بكثير على جميع موسيقى البوب في أي مكان في العالم. إنهم يخلقون الاتجاهات، وهم أول من يخلق أصواتاً جديدة، وأنماطاً صوتية جديدة، وأفكاراً جديدة لمعالجة الصوت الغنائي، وكلمات جديدة، وتراكيب جديدة، لذا فقد كانوا في القمة على مدى السنوات الخمس الماضية. لقد خلقوا مجتمعهم العالمي لهذا النوع من الموسيقى. لذا فإن الـ K-pop هي "تسلا" موسيقى البوب. إذا كنت تحب السيارات، فأنت تريد أن تعرف ما الذي سيأتي به إيلون ماسك بعد ذلك، وهذا ما خلقته صناعة الـ K-pop — الإثارة والاهتمام.
أنتجت الهند العديد من الملحنين العظماء. ولكن عندما كنت صغيراً، أي ملحن أثار حماسك وألهمك أكثر؟
مادان موهان بلا منازع، لا يوجد أحد حتى قريب منه. إنه الرقم واحد، واثنان، وثلاثة، وأربعة، وخمسة بالنسبة لي. ثم يمكنك إحضار الآخرين. لقد قدم لنا العديد من الأغاني المذهلة مثل Lag Ja Gale، وRasme Ulfat، وTu jaha jaha Chalega، وTum Jo Mil Gaye Ho، وNaina Barse. لقد كان مذهلاً حقاً.