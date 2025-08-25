"سليم ميرشانت": "دبي انعكاس عظيم للإسلام".. والموسيقى شغف لا مهمة

يبدو ملحن بوليوود سليم ميرشانت، البالغ من العمر 51 عامًا، أصغر سناً بشكل منعش. لم تظهر بعد التجاعيد المزعجة على وجهه، الذي يبتسم بين الحين والآخر بابتسامة يمكن أن ترفع معنويات مريض يعاني حالة حرجة في أظلم ركن من أركان المستشفى.

وبينما تبدأ تشعر بحسد من مظهره الخالي من التجاعيد، يحثك الملحن الهندي الشهير على الانضمام إليه لتناول وجبة في مطعم راقٍ في دبي.

"بومي" مشروع العمر الذي يتجاوز بوليوود

على طاولة الطعام، تأمل سليم في رحلته التي لا تُنسى مع شقيقه الأكبر، سليمان، وكيف قدم الثنائي روائع موسيقية في بعض من أكبر أفلام بوليوود الناجحة هذا القرن — Chak De! India، وBand Baja Barat، وRab Ne Bana Di Jodi.

لكن ما يملأ قلبه بسعادة إلهية، أكثر من أغانيه السينمائية أو حتى متعة العمل مع "الملك خان"، هو المنصة التي يوفرها مشروع "بومي" (كلمة سنسكريتية تعني الأرض).

"بومي" هو مشروع سنوي مستقل أطلقه هو وشقيقه عام 1999، ويوفر للموسيقيين ومغنيي الفولك من مختلف الأنواع في بلد متنوع مثل الهند منصة للاحتفال بجذورهم الموسيقية.

ابتسم سليم مرة أخرى عندما أدرك أن هذا المراسل ينحدر من آسام، وهي ولاية في المنطقة الشمالية الشرقية من الهند نادراً ما تتصدر العناوين الوطنية.

ثم، بصوت منخفض، فاجأني بالغناء السهل لأول أربعة أسطر من أغنية دينية من سريمانتا سانكاردييف، العالم الموسوعي الآسامي الذي عاش في القرنين الخامس عشر والسادس عشر.

تذكر قائلاً: "صديقي زوبين غارغ (مغني أغنية يا علي الشهيرة) من آسام غناها لي. كان هذا أول مشروع لنا في 'بومي' عام 1999".

في الدقائق الثلاثين التالية، أبقانا سليم منغمسين في سيل من المسرات الموسيقية، من روائع مادان موهان وأريجيت سينغ الذي لا يُضاهى إلى مبدعي الاتجاهات العالمية في موسيقى الـ K-pop، بينما أبدى أيضاً إعجابه بشاعر هندي مقيم في دبي. مقتطفات من اللقاء: