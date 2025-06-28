سلمان خان يكشف عن معاناته مع أمراض عصبية خطيرة ويواصل التحدي على المسرح

كشف نجم بوليوود سلمان خان مؤخرًا أنه يعاني من أمراض خطيرة متعددة في عرض كوميدي.

وقال النجم إنه "لا يزال يعمل" و"يكسر عظامه".

في برنامج "ذا جريت إنديان كابيل شو"، قال النجم: "أعمل رغم إصابتي بالتهاب العصب الثلاثي التوائم، وهناك تمدد في الأوعية الدموية في الدماغ، ومع ذلك ما زلت أعمل. كما أعاني من تشوه شرياني وريدي، ومع ذلك ما زلت مستمرًا في عملي".

وجاء هذا الاعتراف بعد وقت قصير من أدائه في حفل توزيع الجوائز، حيث علق الكثيرون على مظهره.

تمدد الأوعية الدموية في المخ، وتشوهات الشرايين الوريدية، وألم العصب الثلاثي التوائم هي حالات عصبية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات شديدة.