سلمان خان يكشف عن معاناته مع أمراض عصبية خطيرة ويواصل التحدي على المسرح

كشف نجم بوليوود سلمان خان مؤخرًا أنه يعاني من أمراض خطيرة متعددة في عرض كوميدي.
وقال النجم إنه "لا يزال يعمل" و"يكسر عظامه".
في برنامج "ذا جريت إنديان كابيل شو"، قال النجم: "أعمل رغم إصابتي بالتهاب العصب الثلاثي التوائم، وهناك تمدد في الأوعية الدموية في الدماغ، ومع ذلك ما زلت أعمل. كما أعاني من تشوه شرياني وريدي، ومع ذلك ما زلت مستمرًا في عملي".
وجاء هذا الاعتراف بعد وقت قصير من أدائه في حفل توزيع الجوائز، حيث علق الكثيرون على مظهره.
تمدد الأوعية الدموية في المخ، وتشوهات الشرايين الوريدية، وألم العصب الثلاثي التوائم هي حالات عصبية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات شديدة.
وإليك المزيد عن الأمراض التي ذكرها:
تمدد الأوعية الدموية في المخ:
تمدد الأوعية الدموية الدماغية هو انتفاخ أو تضخم في أحد الأوعية الدموية في الدماغ، وينتج عن ضعف في جدار الوعاء. في حال تمزق تمدد الأوعية الدموية، قد يؤدي ذلك إلى سكتة دماغية نزيفية، وهي مهددة للحياة.
الأعراض الشائعة:
تمدد الأوعية الدموية غير الممزق:
الصداع (موضعي أو مستمر)
مشاكل الرؤية (عدم وضوح الرؤية أو ازدواج الرؤية)
ألم فوق العين أو خلفها
اتساع حدقة العين
صعوبة في التحدث أو التركيز
ضعف أو خدر في جانب واحد من الوجه
تمدد الأوعية الدموية الممزق (حالة طبية طارئة):
صداع مفاجئ وشديد ("صداع الرعد")
الغثيان والقيء
تصلب الرقبة
الحساسية للضوء
فقدان الوعي
النوبات
التشوه الشرياني الوريدي (AVM):
التشوه الشرياني الوريدي (AVM) هو تشابك من الأوعية الدموية غير الطبيعية التي تربط الشرايين والأوردة في الدماغ. يُعيق هذا التشوه تدفق الدم الطبيعي وتوصيل الأكسجين، وقد يُسبب نزيفًا في حال تمزقه.
الأعراض الشائعة:
الصداع (قد يختلف في شدته ونمطه)
النوبات
ضعف العضلات أو خدرها، غالبًا على جانب واحد
صعوبة في التحدث أو فهم اللغة
فقدان أو اضطرابات الرؤية
مشاكل عدم الثبات أو التنسيق
ظهور مفاجئ لأعراض عصبية في حالة التمزق (أعراض تشبه أعراض السكتة الدماغية)
ألم العصب الثلاثي التوائم:
ألم العصب الثلاثي التوائم هو حالة ألم مزمنة تؤثر على العصب الثلاثي التوائم، الذي ينقل الإحساس من الوجه إلى الدماغ. حتى التحفيز البسيط للوجه قد يُسبب ألمًا شديدًا.
الأعراض الشائعة:
ألم مفاجئ وشديد في الوجه يشبه الطعن أو الصدمة الكهربائية
يؤثر الألم عادة على جانب واحد من الوجه
تستمر الحلقات من بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق
الألم الناتج عن اللمس أو المضغ أو التحدث أو تنظيف الأسنان أو حتى الريح
قد يصبح الألم أكثر تكرارا وشدة بمرور الوقت
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