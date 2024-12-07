سلمان خان يستعد لإحياء حفل "دا بانج" في دبي

وتحدث الممثل عن التأثير الذي يحدثه عمله، متطرقًا إلى العديد من الأرواح التي يدعمها من خلال جهوده اليومية. وأضاف: "كل يوم أعمل فيه، يحصل حوالي 5000 شخص على رواتبهم. وحتى خارج هذا النظام البيئي، إذا ذهب شخص ما لمشاهدة فيلم، فإنه يستخدم وسائل النقل العام أو يدفع الضرائب، وهو ما يدعم الحكومة. وينتقل هذا إلى سائقي سيارات الأجرة والمزارعين الذين يزرعون الذرة والبطاطس التي تنتهي في شكل فشار وسمبوسة في دور العرض. كل هذا مترابط".