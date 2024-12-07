سلمان خان يستعد لإحياء حفل "دا بانج" في دبي
يعود نجم بوليوود سلمان خان، الذي يلقبه معجبوه باسم "باي" ، إلى دبي ليحيي حفل Da-Bangg Reloaded الذي طال انتظاره. تنطلق الجولة المفعمة بالحيوية بعرضها الأول الليلة في استوديو A، دبي هاربور، لتبشر بأمسية لا تُنسى من الموسيقى والرقص والكوميديا والترفيه.
في مؤتمر صحفي عقد في دبي، شارك طاقم عمل مسلسل Da-Bangg Reloaded، والذي يضم تامانا بهاتيا وديشا باتاني وسوناكشي سينها وأستا جيل وسونيل جروفر وبرابهو ديفا ومانيش بول، في حماسهم بشأن العرض، مع تبادل الأحاديث المرحة والضحكات القلبية.
وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي، تحدث سلمان خان عن الجهود المبذولة لتحقيق نجاح العرض: "في كل مرة أرى نفسي أرقص وأتدرب على الرقصة، أشعر بالسوء. ولكن طالما أنكم تحبون ذلك، فأنا بخير"، قال خان بفكاهته المميزة، مما أثار الضحك بين الحضور.
"لقد قمنا برفع مستوى الإنتاج. لدينا أنواع مختلفة من العروض. وفي كل عام نصدر أفلامًا جديدة، تحتوي على موسيقى جيدة، وتستمر الأغاني الجديدة في التراكم."
ووعد الممثل جمهوره بتجربة جديدة في نسخة هذا العام، مسلطًا الضوء على الجهد الدقيق وراء إنتاجها. وأضاف: "المزيج مختلف، والموسيقى مختلفة، والمسرح والصوت والأضواء كلها أكبر من الحياة. الجمهور يستحق الأفضل".
وتحدث خان أيضًا عن الغرض الأعمق الذي يحرك عمله، مضيفًا أن كل عمل يحمل أهمية، ليس فقط لنفسه ولكن أيضًا للعديد من الأشخاص الذين ترتبط سبل عيشهم بعمله.
وأضاف "الأمر الأكثر أهمية هو أن نستغل كل لحظة ونقدم أفضل ما لدينا. نحن محظوظون بوجودنا على هذا الكوكب، ويجب أن نهدف إلى تحقيق أقصى استفادة منه - المشي والجري والقفز والركل والرومانسية وتصوير الأفلام والأهم من ذلك، القيام بالأشياء الصحيحة".
وتحدث الممثل عن التأثير الذي يحدثه عمله، متطرقًا إلى العديد من الأرواح التي يدعمها من خلال جهوده اليومية. وأضاف: "كل يوم أعمل فيه، يحصل حوالي 5000 شخص على رواتبهم. وحتى خارج هذا النظام البيئي، إذا ذهب شخص ما لمشاهدة فيلم، فإنه يستخدم وسائل النقل العام أو يدفع الضرائب، وهو ما يدعم الحكومة. وينتقل هذا إلى سائقي سيارات الأجرة والمزارعين الذين يزرعون الذرة والبطاطس التي تنتهي في شكل فشار وسمبوسة في دور العرض. كل هذا مترابط".
"يجب علينا أن نستمر في العمل والمساهمة. هذا هو جوهر الحياة - مساعدة أكبر عدد ممكن من الناس، سواء من الناحية الأخلاقية أو المعنوية أو المالية"، كما قال خان.
وستتضمن الجولة عروض رقص مفعمة بالطاقة والحيوية، ومشاهد كوميدية، وأرقام موسيقية آسرة. وقال مخرج العرض سهيل خان: "أشعر حقًا أنه إذا لم يكن سلمان ممثلًا، وكان أحد شخصياته في الحياة الواقعية، لكان تشولبول باندي هو من سيجسده".
ورد سلمان، الذي يحظى بإعجاب الجماهير دائمًا، ضاحكًا: "لو كنت مثل تشولبول في الحياة الحقيقية، لكنت وقعت في مشاكل كل يوم".
مع مجموعة من الفنانين النابضين بالحياة مثل سوناكشي سينها - التي تحظى بالثناء لحضورها الجذاب على المسرح - والرقصات التي لا مثيل لها من برابهو ديفا، من المتوقع أن تكون الليلة وليمة لعشاق بوليوود. ستقدم ديشا باتاني وتامانا بهاتيا حركتيهما المميزتين، بينما من المقرر أن يضيف مانيش بول وسونيل جروفر ذوقهما الكوميدي.
يتم تقديم هذا العرض المذهل الذي يمتد لأربع ساعات، والذي كتب نصه وأخرجه Sohail Khan Entertainment وJA Events، إلى دبي من قبل AFM Developments ويتم إدارته من قبل الشركاء الرئيسيين Orbit Events وBliss Events.
بعد ظهورها الأول في دبي، ستتجه جولة Da-Bangg Reloaded إلى جدة والدوحة، لتؤكد حضورها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
تتوفر تذاكر العرض، التي تبدأ من 150 درهمًا إماراتيًا، على Platinumlist، مع خيارات لطاولات VIP وكبائن من خلال الحجز المباشر. وبينما تستعد دبي لتشهد السحر يتكشف الليلة، يعد Da-Bangg Reloaded بالاحتفال بالسينما بأسلوب فخم وأكبر من الحياة - تمامًا مثل شخصية النجم الذي يقود العرض.