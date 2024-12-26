سلطان بيبرس..من دبي يصنع قصة نجاحه على "تيك توك"

عندما سُئِل "سلطان" عما إذا كانت هناك صيغة واضحة لمحتوى رائج، أجاب بصراحة: "بصراحة، لا أستطيع أن أقول إن هناك صيغة واضحة. كانت رقصتي الرائجة الأولى عشوائية تماماً. لم أستعد لها أو أخطط لها - كانت مجرد إلهام في تلك اللحظة". إن عدم القدرة على التنبؤ هو جمال وتحدي إنشاء المحتوى الرائج. في حين يمكن للمبدعين استخدام استراتيجيات مثل الاستفادة من الاتجاهات، أو تحسين علامات التصنيف، أو الاستفادة من التحليلات، فإن هذه الخطوات لا تضمن النجاح.