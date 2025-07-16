"سكورسيزي"على حافة الواقع: مخرج الأساطير نجم كوميديا خارق

ظهور ساخر بشخصيته

في المسلسل، يظهر سكورسيزي بشخصية ساخرة ومُبالغ فيها لنفسه، في حلقة تفضح بشكل فكاهي جنون صناعة السينما في هوليوود. وقد أبدع في تقديم هذا الدور، ليكون ترشيحه بمثابة اعتراف نادر بأدائه كممثل.

المسلسل من إنتاج الثنائي الكوميدي الأمريكي سيث روغن (Seth Rogen) وإيفان غولدبرغ (Evan Goldberg)، ويقدّم نقدًا لاذعًا وساخرًا لنظام الاستوديوهات السينمائية، من خلال ضيوف شهيرين يظهرون في كل حلقة.

منافسة قوية

سكورسيزي سينافس في هذه الفئة مجموعة من الأسماء البارزة في هوليوود، من بينهم:

جون بيرنثال (Jon Bernthal) – عن دوره في مسلسل The Bear

براين كرانستون (Bryan Cranston)

ديف فرانكو (Dave Franco)

رون هوارد (Ron Howard)

أنتوني ماكي (Anthony Mackie)

وجميعهم يظهرون كضيوف في نفس المسلسل، ذا ستوديو.

لحظة عائلية مؤثرة

رغم تفاعل الوسط الفني والإعلامي الكبير مع الخبر، إلا أن اللحظة التي خطفت قلوب المتابعين كانت ردّة الفعل العاطفية التي وثّقتها فرانشيسكا سكورسيزي (Francesca Scorsese)، ابنته الصغرى البالغة من العمر 25 عامًا، ونشرتها على "إنستغرام ستوريس" (Instagram Stories).

في المقطع الأول، أضافت فرانشيسكا مؤثرات احتفالية رقمية على صورة قائمة الترشيحات، وكتبت تعليقًا على صورة والدها: "ممثلنا الصغير". وفي صورة أخرى أكثر خصوصية، شاركت صورة لمكالمة فيديو بينهما على تطبيق "فيس تايم" (FaceTime)، يُرى خلالها سكورسيزي متأثرًا بشدة ويُغطي وجهه بيديه من شدة الانفعال، بينما هي تبتسم بفخر في زاوية الإطار.

ليس أول ترشيح لـ"إيمي" لكن أول ترشيح في التمثيل

على الرغم من أن سكورسيزي ليس غريبًا عن جوائز إيمي، إذ فاز سابقًا بها عام 2011 عن إخراجه لمسلسل Boardwalk Empire، وفاز بجائزتين أخريين عام 2012 عن الفيلم الوثائقي George Harrison: Living in the Material World، إلا أن هذا الترشيح هو الأول من نوعه له كممثل، ما يجعله محطة فارقة في مسيرته الفنية المتنوعة.

متى تُعلن النتائج؟

من المقرر إقامة حفل توزيع جوائز "إيمي 2025" في 14 سبتمبر 2025، في إحدى أكبر ليالي التكريم التلفزيونية، وسط ترقّب كبير لاحتمال فوز مخرج أسطوري بجائزة تمثيلية لأول مرة.