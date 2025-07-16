"سكورسيزي"على حافة الواقع: مخرج الأساطير نجم كوميديا خارق

أضاف المخرج الأسطوري الحائز على جائزة "أوسكار" مارتن سكورسيزي (Martin Scorsese) إنجازًا جديدًا إلى مسيرته المهنية الطويلة، وذلك بحصوله على أول ترشيح له على الإطلاق لجائزة "إيمي" (Emmy Awards) في فئة التمثيل، تحديدًا ضمن فئة أفضل ممثل ضيف في مسلسل كوميدي (Outstanding Guest Actor in a Comedy Series)، وذلك عن دوره في الحلقة الأولى من مسلسل Apple TV+ الكوميدي "ذا ستوديو" (The Studio).
ويُعرف سكورسيزي، البالغ من العمر 82 عامًا، بأعماله السينمائية الخالدة مثل رفاق طيبون (Goodfellas)، الراحلون (The Departed)، وذئب وول ستريت (The Wolf of Wall Street)، لكنه هذه المرة يخوض مجال التمثيل بأداء كوميدي.
في المسلسل، يظهر سكورسيزي بشخصية ساخرة ومُبالغ فيها لنفسه، في حلقة تفضح بشكل فكاهي جنون صناعة السينما في هوليوود. وقد أبدع في تقديم هذا الدور، ليكون ترشيحه بمثابة اعتراف نادر بأدائه كممثل.
المسلسل من إنتاج الثنائي الكوميدي الأمريكي سيث روغن (Seth Rogen) وإيفان غولدبرغ (Evan Goldberg)، ويقدّم نقدًا لاذعًا وساخرًا لنظام الاستوديوهات السينمائية، من خلال ضيوف شهيرين يظهرون في كل حلقة.
سكورسيزي سينافس في هذه الفئة مجموعة من الأسماء البارزة في هوليوود، من بينهم:
جون بيرنثال (Jon Bernthal) – عن دوره في مسلسل The Bear
براين كرانستون (Bryan Cranston)
ديف فرانكو (Dave Franco)
رون هوارد (Ron Howard)
أنتوني ماكي (Anthony Mackie)
وجميعهم يظهرون كضيوف في نفس المسلسل، ذا ستوديو.
رغم تفاعل الوسط الفني والإعلامي الكبير مع الخبر، إلا أن اللحظة التي خطفت قلوب المتابعين كانت ردّة الفعل العاطفية التي وثّقتها فرانشيسكا سكورسيزي (Francesca Scorsese)، ابنته الصغرى البالغة من العمر 25 عامًا، ونشرتها على "إنستغرام ستوريس" (Instagram Stories).
في المقطع الأول، أضافت فرانشيسكا مؤثرات احتفالية رقمية على صورة قائمة الترشيحات، وكتبت تعليقًا على صورة والدها: "ممثلنا الصغير". وفي صورة أخرى أكثر خصوصية، شاركت صورة لمكالمة فيديو بينهما على تطبيق "فيس تايم" (FaceTime)، يُرى خلالها سكورسيزي متأثرًا بشدة ويُغطي وجهه بيديه من شدة الانفعال، بينما هي تبتسم بفخر في زاوية الإطار.
على الرغم من أن سكورسيزي ليس غريبًا عن جوائز إيمي، إذ فاز سابقًا بها عام 2011 عن إخراجه لمسلسل Boardwalk Empire، وفاز بجائزتين أخريين عام 2012 عن الفيلم الوثائقي George Harrison: Living in the Material World، إلا أن هذا الترشيح هو الأول من نوعه له كممثل، ما يجعله محطة فارقة في مسيرته الفنية المتنوعة.
من المقرر إقامة حفل توزيع جوائز "إيمي 2025" في 14 سبتمبر 2025، في إحدى أكبر ليالي التكريم التلفزيونية، وسط ترقّب كبير لاحتمال فوز مخرج أسطوري بجائزة تمثيلية لأول مرة.