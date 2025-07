"سكورسيزي"على حافة الواقع: مخرج الأساطير نجم كوميديا خارق

أضاف المخرج الأسطوري الحائز على جائزة "أوسكار" مارتن سكورسيزي (Martin Scorsese) إنجازًا جديدًا إلى مسيرته المهنية الطويلة، وذلك بحصوله على أول ترشيح له على الإطلاق لجائزة "إيمي" (Emmy Awards) في فئة التمثيل، تحديدًا ضمن فئة أفضل ممثل ضيف في مسلسل كوميدي (Outstanding Guest Actor in a Comedy Series)، وذلك عن دوره في الحلقة الأولى من مسلسل Apple TV+ الكوميدي "ذا ستوديو" (The Studio).

ويُعرف سكورسيزي، البالغ من العمر 82 عامًا، بأعماله السينمائية الخالدة مثل رفاق طيبون (Goodfellas)، الراحلون (The Departed)، وذئب وول ستريت (The Wolf of Wall Street)، لكنه هذه المرة يخوض مجال التمثيل بأداء كوميدي.