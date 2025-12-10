مخرج "جاكي شان" يفك شفرة النجاح في قمة "بريدج" بأبوظبي

افتتح المخرج السينمائي ستانلي تونغ من هونغ كونغ جلسته في قمة "بريدج" (Bridge Summit) بقصة أثارت الضحك على الفور — وذكّرت بمدى صعوبة السنوات الأولى من مسيرته المهنية.
قال تونغ: "تشتري السيارات من ساحة الخردة... تجد بابًا على هذا الجانب، ولا تجد بابًا على الجانب الآخر." ومع ميزانية لا تتجاوز 200 دولار لطلاء السيارات، كان يجمّل المركبات المتضررة و"يتظاهر بإنتاج فيلم عالمي"، لأن السوق الضيقة للأفلام في هونغ كونغ تركت المخرجين يتصارعون لاستغلال كل دولار.
قال تونغ إن وراء مشاهد الحركات البهلوانية الكوميدية التي ميزت أعماله المبكرة — والتي أقلقت والدته — كانت هناك غريزة البقاء. فاقتصاد صناعة الأفلام في هونغ كونغ في ذلك الوقت لم يكن قادرًا على استدامة المهن لفترة طويلة. وأضاف: "لكي أتمكن من البقاء كمخرج، كان علي أن أفكر في كيفية صنع فيلم يتجه نحو العالمية."
هذا التفكير قاده في نهاية المطاف إلى صيغة الأكشن-كوميديا التي دفعت بتعاوناته مع جاكي شان إلى تحقيق أرقام قياسية. قال: "في أمريكا، الأكشن يعني إطلاق نار و**(بوم، بوم، بوم)**. والكوميديا هي بأسلوب جيم كاري." وأضاف: "لا يمتلكون هذا النوع من الأسلوب الذي يجمع الأكشن والكوميديا." وقد حقق مزيجه الخاص، الذي صُوّر بإضاءة سريعة وميزانيات محدودة، ما وصفه بـ "أكبر إيرادات شباك تذاكر على الإطلاق لجاكي ولي" خلال أحد مواسم رأس السنة الصينية.
بعد أربعة عقود، قال تونغ إنه لا يزال مدفوعًا بسرد القصص العابرة للثقافات — وهو موضوع يشكل مشروعه القادم. وكشف المنتج ومصمم حركات المجازفة وكاتب السيناريو أنه يكتب حاليًا فيلمًا "عن طريق الحرير... وكيف التقى الصينيون بالعالم"، مستمدًا الإلهام من القيم التي وجدها مشتركة في الأماكن التي صوّر فيها: احترام الأسرة، وكبار السن، والمجتمع.
وأشار: "العالم يتقلص، ويمكننا التواصل عبر الإنترنت." وقد جعله العمل في الخارج يدرك أن الجماهير البعيدة عن شرق آسيا تتواصل مع نفس الجوهر العاطفي. "نتشارك نفس الشعور العاطفي... ونحن مسالمون للغاية."
لم يتطرق تونغ إلى مسألة الذكاء الاصطناعي إلا بعد التفكير في أعماله الماضية والمستقبلية، حيث رأى أنه يغير لوجستيات صناعة الأفلام بدلاً من تغيير السرد القصصي نفسه.
أقر تونغ بسرعة الذكاء الاصطناعي — "يمكنه أن يولّد... بسرعة فائقة" — وقال إنه يستخدمه الآن لدعم كتابة السيناريو والأعمال الفنية. لكنه أصر على أن السينما لا تزال تعتمد على الطبقات البشرية التي يتم بناؤها أثناء الإنتاج: "في نهاية المطاف... أنت تعمل مع كُتاب، وتعمل مع مخرجين، وتعمل مع ممثلين... وتستمتع بالعملية بأكملها."
وأكد أن الذكاء الاصطناعي "لن يحل محل قلب القصة والمشاعر أبدًا."
قالت المنتجة جانيت يانغ، التي تحدثت إلى جانب تونغ، إن الصناعة تتنقل في خضم انقسامات سياسية عميقة، لكنها تعتقد أن الفنون لا تزال توفر مخرجًا. "أفضل طريقة لجمع الناس معًا هي من خلال الفن."
ووصفت اللحظة بأنها مليئة بالتحدي والفرص للأصوات الجديدة. وأشارت إلى أن صانعي الأفلام الأصغر سنًا أصبح لديهم الآن "الكثير من الفرص الإضافية"، حتى لو كان المسار نادرًا ما يكون مباشرًا.
جانيت يانغ، رئيسة شركة جانيت يانغ للإنتاج، في النسخة الدولية الأولى من قمة "بريدج". صورة: شهاب
عندما سُئل تونغ عما سيفعله بشكل مختلف إذا بدأ اليوم، أجاب بأنه لا يزال يشعر أنه "يتعلم" ويدرس بعد 45 عامًا. واقترح أن الثابت الوحيد هو الحاجة إلى التفكير عالميًا من اليوم الأول — لأن القصص تسافر الآن أسرع من أي وقت مضى.
واختتمت يانغ بملاحظة واقعية: النكسات حتمية، لكن المسارات المهنية يمكن أن تتغير بشكل غير متوقع. واختتمت قائلة: "لا أحد يعلم".