مخرج "جاكي شان" يفك شفرة النجاح في قمة "بريدج" بأبوظبي

افتتح المخرج السينمائي ستانلي تونغ من هونغ كونغ جلسته في قمة "بريدج" (Bridge Summit) بقصة أثارت الضحك على الفور — وذكّرت بمدى صعوبة السنوات الأولى من مسيرته المهنية.

قال تونغ: "تشتري السيارات من ساحة الخردة... تجد بابًا على هذا الجانب، ولا تجد بابًا على الجانب الآخر." ومع ميزانية لا تتجاوز 200 دولار لطلاء السيارات، كان يجمّل المركبات المتضررة و"يتظاهر بإنتاج فيلم عالمي"، لأن السوق الضيقة للأفلام في هونغ كونغ تركت المخرجين يتصارعون لاستغلال كل دولار.

قال تونغ إن وراء مشاهد الحركات البهلوانية الكوميدية التي ميزت أعماله المبكرة — والتي أقلقت والدته — كانت هناك غريزة البقاء. فاقتصاد صناعة الأفلام في هونغ كونغ في ذلك الوقت لم يكن قادرًا على استدامة المهن لفترة طويلة. وأضاف: "لكي أتمكن من البقاء كمخرج، كان علي أن أفكر في كيفية صنع فيلم يتجه نحو العالمية."

هذا التفكير قاده في نهاية المطاف إلى صيغة الأكشن-كوميديا التي دفعت بتعاوناته مع جاكي شان إلى تحقيق أرقام قياسية. قال: "في أمريكا، الأكشن يعني إطلاق نار و**(بوم، بوم، بوم)**. والكوميديا هي بأسلوب جيم كاري." وأضاف: "لا يمتلكون هذا النوع من الأسلوب الذي يجمع الأكشن والكوميديا." وقد حقق مزيجه الخاص، الذي صُوّر بإضاءة سريعة وميزانيات محدودة، ما وصفه بـ "أكبر إيرادات شباك تذاكر على الإطلاق لجاكي ولي" خلال أحد مواسم رأس السنة الصينية.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.