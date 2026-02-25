سحر التسعينيات يعود.. العالم يقع في حب "آل كينيدي" من جديد

تعد جماليات فترة التسعينيات، والحنين إلى الماضي (Nostalgia)، وقصة الحب المأساوية الحقيقية، من بين الأسباب التي جعلت مسلسل "قصة حب: جون إف كينيدي جونيور وكارولين بيسيت" يستحوذ على اهتمام عالمي منذ عرضه الأول على منصة "ديزني+" في 12 فبراير 2026.

المسلسل المكون من تسع حلقات عرض حلقاته الثلاث الأولى في يوم الإطلاق، مع طرح الحلقات المتبقية أسبوعياً قبل الحلقة الأخيرة المقرر عرضها في 26 مارس.

يتناول الجزء الأول من سلسلة الأنطولوجيا "قصة حب" للمنتج رايان ميرفي، العلاقة بين جون إف كينيدي جونيور وكارولين بيسيت، اللذين غالباً ما يوصفان بأنهما "أحد أكثر الأزواج شهرة في القرن العشرين". المسلسل مستوحى من كتاب إليزابيث بيلر "كان يا ما كان: الحياة الآسرة لكارولين بيسيت كينيدي".

كان جون إف كينيدي جونيور، ابن الرئيس الأمريكي السابق جون إف كينيدي، يعتبر أحد أكثر العزاب جاذبية في التسعينيات، حتى التقى بكارولين بيسيت، خبيرة العلاقات العامة في دار "كالفن كلاين"، والتي عُرفت بأسلوبها البسيط (Minimalist) وحضورها الهادئ.

وبينما تم توثيق القصة الحقيقية على نطاق واسع، إلا أن السرد البصري للمسلسل والنبرة العاطفية قدّمت الزوجين لجيل جديد من المشاهدين.