سحر التسعينيات يعود.. العالم يقع في حب "آل كينيدي" من جديد

تعد جماليات فترة التسعينيات، والحنين إلى الماضي (Nostalgia)، وقصة الحب المأساوية الحقيقية، من بين الأسباب التي جعلت مسلسل "قصة حب: جون إف كينيدي جونيور وكارولين بيسيت" يستحوذ على اهتمام عالمي منذ عرضه الأول على منصة "ديزني+" في 12 فبراير 2026.
المسلسل المكون من تسع حلقات عرض حلقاته الثلاث الأولى في يوم الإطلاق، مع طرح الحلقات المتبقية أسبوعياً قبل الحلقة الأخيرة المقرر عرضها في 26 مارس.
يتناول الجزء الأول من سلسلة الأنطولوجيا "قصة حب" للمنتج رايان ميرفي، العلاقة بين جون إف كينيدي جونيور وكارولين بيسيت، اللذين غالباً ما يوصفان بأنهما "أحد أكثر الأزواج شهرة في القرن العشرين". المسلسل مستوحى من كتاب إليزابيث بيلر "كان يا ما كان: الحياة الآسرة لكارولين بيسيت كينيدي".
كان جون إف كينيدي جونيور، ابن الرئيس الأمريكي السابق جون إف كينيدي، يعتبر أحد أكثر العزاب جاذبية في التسعينيات، حتى التقى بكارولين بيسيت، خبيرة العلاقات العامة في دار "كالفن كلاين"، والتي عُرفت بأسلوبها البسيط (Minimalist) وحضورها الهادئ.
وبينما تم توثيق القصة الحقيقية على نطاق واسع، إلا أن السرد البصري للمسلسل والنبرة العاطفية قدّمت الزوجين لجيل جديد من المشاهدين.
تركز الكثير من الضجة عبر الإنترنت على الجمالية القوية للتسعينيات في المسلسل، بدءاً من الإضاءة وتصحيح الألوان (Color Grading) وصولاً إلى الأزياء والديكورات الداخلية.
قالت مريم، إحدى مستخدمات تيك توك التي شاركت أنها شاهدت الحلقات الأولى في جلسة واحدة: "الإضاءة والتلوين في هذا المسلسل يعطيان طابع أفلام التسعينيات وأوائل الألفينيات الذهبية.. حتى وأنا أعرف كيف ينتهي الأمر، لم أستطع التوقف عن المشاهدة".
وكتب مشاهد آخر يدعى أليكس: "الألوان، التصوير، الموسيقى، التفاصيل، الديكور، الملابس، والناس.. هذا العرض مريح جداً للعين ويلامس المشاعر تماماً".
بالنسبة للعديد من المشاهدين الشباب، يلامس المسلسل اتجاهاً متزايداً للحنين إلى الماضي، حيث يتم إعادة اكتشاف العقود السابقة من خلال الموضة والموسيقى ورواية القصص.
تلقى بول أنطوني كيلي، الذي يلعب دور جون إف كينيدي جونيور، ردود فعل قوية عبر الإنترنت، حيث قال العديد من المشاهدين إنه "خُلق لهذا الدور"، مشيدين بشبهه الكبير وتصويره لثقة كينيدي الهادئة وكاريزمته.
كانت ردود الفعل على تصوير سارة بيدجون لكارولين بيسيت أكثر تبايناً، لكن الجمهور لا يزال يشير إلى "الكيمياء" بين البطلين على الشاشة كواحدة من نقاط قوة المسلسل.
كما ساهم أسلوب الزوجين غير المتكلف وحياتهما الخاصة في جاذبية العرض، مما يغذي الافتتان المستمر بما يسمى جمالية "الأموال القديمة" (Old Money aesthetic).
أصبحت الموسيقى التصويرية أيضاً موضوعاً للنقاش عبر الإنترنت، حيث سلط المشاهدون الضوء على كيفية تعزيز الموسيقى للنغمة العاطفية للسلسلة.
كتب أحد مستخدمي تيك توك: "هل يمكننا التحدث عن الموسيقى التصويرية؟ إنها مجرد ضربة ناجحة تلو الأخرى".
إحدى الأغاني البارزة، وهي أغنية "American Wedding" لفرانك أوشن، تتضمن عبارة "M-R-S dot Kennedy" (السيدة كينيدي)، وهي إشارة يقول العديد من المشاهدين إنها تلخص مزيج السحر والمأساة الهادئة التي حددت الصورة العامة للزوجين.
بعيداً عن الرومانسية المركزية، يستكشف المسلسل أيضاً تأثير جاكي كينيدي، التي توفيت في 19 مايو 1994. وتُصور السيدة الأولى السابقة، المعروفة عالمياً بأناقتها وتأثيرها الثقافي، كشخصية محورية في تشكيل حياة جون جونيور بعد اغتيال والده في عام 1963.
تؤدي ناومي واتس دورها في المسلسل الذي يتطرق إلى سنواتها الأخيرة، مركزاً على دورها كأم وجهودها لتربية جون وشقيقته كارولين بعيداً عن الرقابة العامة المستمرة.
يأتي جزء من الجذب العاطفي للمسلسل من حقيقة أن الجمهور يعرف بالفعل كيف تنتهي القصة.
في 16 يوليو 1999، توفي جون إف كينيدي جونيور عندما تحطمت الطائرة الخفيفة التي كان يقودها في المحيط الأطلسي بالقرب من "مارثا فينيارد". وتوفيت زوجته كارولين بيسيت وشقيقتها لورين، اللتان كانتا على متن الطائرة أيضاً، في الحادث.
كان الزوجان مسافرين لحضور حفل زفاف عائلي كان مقرراً في اليوم التالي في مجمع كينيدي في "هيانيس بورت".
وعلى الرغم من النهاية المعروفة، يستمر المشاهدون في متابعة المسلسل لتصويره الحميم للعلاقة، وضغوط الحياة العامة، واللحظات الأكثر هدوءاً خلف حياة واحد من أكثر الأزواج مراقبة في أمريكا.
وكما لخص أحد المشاهدين الأمر عبر الإنترنت: "كلنا نعرف أنها قصة حب مأساوية.. وهذا هو بالضبط سبب صعوبة صرف النظر عنها".