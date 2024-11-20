"سايرا بانو"تنفصل عن زوجها بعد 3 عقود من الزواج
أعلنت "سايرا بانو"، زوجة الملحن والمخرج والمغني "إيه آر رحمان"، انفصالها عنه بعد زواج دام 29 عاماً، وذلك يوم أمس الثلاثاء، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الهندية.
وأصدر محامي "بانو" بياناً لصحيفة "إنديا توداي" أشار فيه إلى "ضغوط عاطفية" أثّرت على زواجهما الذي استمر قرابة ثلاثة عقود.
وكان الثنائي قد تزوجا عام 1995 في زواج تقليدي، ورزقا بثلاثة أطفال هم: خديجة ورحيمة وأمين.
وجاء في البيان: "بعد سنوات طويلة من الزواج، اتخذت السيدة "سايرا" القرار المؤلم بالانفصال عن زوجها السيد "إيه آر رحمان". وجاء هذا القرار بعد ضغوط عاطفية كبيرة في علاقتهما".
واستطرد البيان: "على الرغم من حبهما العميق لبعضهما البعض، فقد وجد الزوجان أن التوترات والصعوبات خلقت فجوة لا يمكن التغلب عليها بينهما، وهي الفجوة التي لا يشعر أيّ من الطرفين بالقدرة على سدّها في هذا الوقت. وأكدت السيدة "سايرا" أنها اتخذت هذا القرار بدافع الألم والمعاناة".
وطلبت السيدة سايرا من الجمهور احترام خصوصيتها وتفهّم وضعها خلال هذه الفترة العصيبة التي تمرّ بها.
وقد نشر أمين، نجل الزوجين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن الانفصال: "نطلب منكم احترام خصوصيتنا خلال هذه الفترة".
ويُذكر أنّ آخر صورة نشرها "رحمان" مع زوجته على حسابه في إنستغرام كانت من حفل زفاف "أنانت أمباني" و"راديكا ميرشانت".