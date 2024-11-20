"سايرا بانو"تنفصل عن زوجها بعد 3 عقود من الزواج

واستطرد البيان: "على الرغم من حبهما العميق لبعضهما البعض، فقد وجد الزوجان أن التوترات والصعوبات خلقت فجوة لا يمكن التغلب عليها بينهما، وهي الفجوة التي لا يشعر أيّ من الطرفين بالقدرة على سدّها في هذا الوقت. وأكدت السيدة "سايرا" أنها اتخذت هذا القرار بدافع الألم والمعاناة".