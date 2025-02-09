"سانيا مالهوترا": تصوير النساء بشكل صحيح في السينما

ورغم أن فيلم "السيدة ." متجذر في الثقافة الهندية، إلا أن موضوعاته وجدت صدى عالميًا. فقد عُرض الفيلم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وترك استقباله العالمي تأثيرًا عميقًا على سانيا. وتقول إن هذا لم يغير تصورها للفيلم، "لكنه جعلني أدرك مدى ارتباط النساء عالميًا من خلال النضالات المشتركة. ومن المؤسف أن هذه التحديات موجودة في كل مكان، لكنها تسلط الضوء أيضًا على سبب أهمية هذه القصة".