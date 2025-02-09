"سانيا مالهوترا": تصوير النساء بشكل صحيح في السينما
تستمر "سانيا مالهوترا" في إثبات جدارتها في صناعة السينما الهندية بأدائها المتنوع والقوي الذي يتحدى الأعراف المجتمعية. في أحدث أفلامها السيدة ، تتولى دورًا آخر متعدد الطبقات ومثيرًا للتفكير، حيث تصور ريتشا - وهي امرأة تتنقل بين تعقيدات التوقعات المجتمعية والهوية الذاتية. في محادثة مع سيتي تايمز ، تتحدث سانيا بصراحة عن الفيلم، والارتباط العاطفي الذي تتقاسمه مع شخصيتها، والإرث الذي تريد تركه وراءها كممثلة.
"لا يتحدث الفيلم عن امرأة واحدة فقط؛ بل إنه يمثل النساء من حولنا"، تقول سانيا. "لقد رأينا أمهاتنا وخالاتنا وصديقاتنا يواجهن التحديات التي تواجهها ريشا في الفيلم. إن الرحلة من سيدة إلى سيدة أكثر تعقيدًا مما نتصوره غالبًا".
وقد انجذبت سانيا إلى هذا المشروع بسبب إلحاح الرسالة التي يحملها. وقالت: "لقد تمكنت من التعاطف مع ريشا على الفور. وبعد أن رأيت والدتي تواجه صراعات مماثلة، شعرت بارتباط عاطفي عميق بالفيلم. كان لابد من سرد هذه القصة".
رحلة لتصبح" السيدة"
كان التحضير للدور مكثفًا وغامرًا. قالت سانيا: "لم أكن وحدي؛ فقد ساهم الفريق بأكمله في جعل شخصية ريتشا تنبض بالحياة". أمضى المخرج أراتي كاداف والكاتبة أنو سينغ شودري عامًا في صياغة السيناريو، ودمجه بتجاربهما الشخصية لجعله أكثر ارتباطًا بجمهور شمال الهند.
ولتجسيد شخصية ريتشا بشكل كامل، اتبعت سانيا نهجًا غير تقليدي: حيث احتفظت بمذكرات بصوت شخصيتها. "ساعدني الكتابة باسم ريتشا على فهم أفكارها ومشاعرها وظروفها. كما أجريت مقابلات مع نساء مررن بتجارب مماثلة. هذا الغوص العميق في نفسيتها جعل الدور يبدو أكثر شخصية".
ورغم أن فيلم "السيدة ." متجذر في الثقافة الهندية، إلا أن موضوعاته وجدت صدى عالميًا. فقد عُرض الفيلم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وترك استقباله العالمي تأثيرًا عميقًا على سانيا. وتقول إن هذا لم يغير تصورها للفيلم، "لكنه جعلني أدرك مدى ارتباط النساء عالميًا من خلال النضالات المشتركة. ومن المؤسف أن هذه التحديات موجودة في كل مكان، لكنها تسلط الضوء أيضًا على سبب أهمية هذه القصة".
في جوهره، يتحدى فيلم السيدة الأدوار الجنسانية والتوقعات المجتمعية. ويتابع الفيلم ريتشا (سانيا)، الراقصة المدربة، التي تكافح في دورها الجديد كربة منزل بعد زواجها من ديواكار (نيشانت داهيا). وبينما تحاول الوفاء بواجباتها تجاه أسرته، لا يزال حلمها في أن تصبح راقصة قائمًا. وتأمل سانيا أن يخرج الجمهور بوعي. وتقول: "غالبًا ما نأخذ بعض الأدوار والمسؤوليات على أنها أمر مسلم به لأنها راسخة في ثقافتنا منذ أجيال. ولكن مع تطور المجتمع، يجب أن تتطور قواعد النوع هذه أيضًا".
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هل الرقص مفيد؟
كانت خبرة سانيا في الرقص مصدر قوة وتحدي في مسيرتها التمثيلية. وكشفت: "في فيلم دانجال ، كان عليّ أن أتخلى تمامًا عن غرائز الرقص الخاصة بي لأبدو مثل المصارعين. كان مدربي يذكرني باستمرار بأنني أبدو "رشيقة للغاية" في الحلبة! وبالمثل، في فيلم باتاخا ، اتخذت قرارًا إبداعيًا لضمان عدم رقص شخصيتي بشكل جيد. لكن الرقص منحني وعيًا جسديًا، مما يساعدني على التجربة جسديًا بأدوار مختلفة".
ومن المثير للاهتمام أن سانيا ترى أوجه تشابه بين الرقص والمصارعة. "كلاهما يتضمن تصميم الرقصات. في دانجال ، كنا نصمم حركات المصارعة تمامًا كما نفعل مع رقصة عادية. وكان الاختلاف الوحيد هو أنني اضطررت إلى قمع غرائزي التي تدربت عليها على الباليه".
لقد أشعلت فترة تدريبها لفيلم "دانجال " شغفًا جديدًا بالرياضات القتالية. "بعد الفيلم، افتقدت اندفاع الأدرينالين، لذلك بدأت ممارسة الملاكمة. لقد مرت سنوات الآن، وما زلت أتدرب مرتين في الأسبوع. تتطلب الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي قدرة تحمل لا تصدق، وأنا أحب الانضباط البدني والعقلي الذي تتطلبه".
فيلموغرافيا وإرث
تتكون مسيرة سانيا المهنية من مزيج من النجاحات التجارية والأفلام التي نالت استحسان النقاد. وهي تعزو ذلك إلى سعيها الدائم إلى التحديات الإبداعية. وهي لا تريد أن تضع نفسها في خانة واحدة، وتقول: "إذا فعلت ذلك، فسوف أتوقف عن النمو كممثلة. ولهذا السبب فإن فيلموغرافيا الخاصة بي عبارة عن مزيج من السينما السائدة والسينما الموجهة نحو المحتوى - فهي تجعل الأمور مثيرة وجديدة".
وتتطلع سانيا إلى المستقبل، وتأمل أن تترك وراءها إرثًا من القصص الأصيلة. وتقول: "كممثلة، لدي منصة، وكلما شاركت في فيلم، أشعر أن جميع قيمي الأساسية موجودة في المقدمة. هؤلاء هم النساء اللواتي أراهن من حولي. هؤلاء هم النساء اللواتي قمن بتمكيني وتشكيل شخصيتي كإنسانة. لذلك أريد حقًا تصوير النساء بالطريقة الصحيحة على الشاشة".
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