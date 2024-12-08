"سانديا مريدول": من النجومية إلى الشفاء عبر الكتابة

شخصيتها على الشاشة كفتاة قوية الإرادة ورائعة مليئة بالمشاغبة والكتاب الذي هو شريحة من الحياة مغموسة في الفلسفة يبدو وكأنه ثنائية، لكنها تقول: "لم أدع الطفل بداخلي يموت أبدًا. الطفل شقي، كل أصدقائي في حالة صدمة بشأن كتابي من القصائد. أخبرت شبانة جي والدتي أن " yeh toh hamare group ki joker hain، itni mastikhor hai، yeh kaise ho gaya؟" (إنها مهرج مجموعتنا وهي شقية للغاية. كيف حدث الكتاب؟"