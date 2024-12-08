"سانديا مريدول": من النجومية إلى الشفاء عبر الكتابة
بعد المسلسلات التلفزيونية، إلى الأفلام مثل Page 3 إلى Honeymoon Travels ، وبرامج تلفزيون الواقع، والكوميديا الارتجالية، نجحت "سانديا مريدول" في جذب انتباه الجماهير من خلال كتابها الشعري بعنوان Untamed .
تقول إن الكتابة لم تكن تهدف إلى تحويلها إلى كتاب، بل كانت عملية شفاء. وتقول: "يمكنني القول إنني استخدمت عملية الشفاء برمتها بشكل جيد. لطالما كنت أقدر الألم وفقدت العديد من الأشخاص في حياتي، لذا بدلاً من الشعور بالكثير من المشاعر السلبية، عملت على تحسين نفسي وهذا الكتاب هو نتاج هذا العمل".
وقالت الممثلة "شبانة عزمي" التي أطلقت كتابها إن الشجاعة جزء لا يتجزأ من الكتاب. كانت ميريدول تكتب بضع صفحات وتعرضها على أصدقائها، وكان بعضهم يشجعها بشدة. تقول: "حتى الآن عندما أمسك الكتاب في يدي وأقرأ اسمي عليه، أشعر وكأنني حققت معجزة. كانت الشجاعة هي السماح لنفسي بالشعور بكل شيء، لقد كسرني وشفاني".
شخصيتها على الشاشة كفتاة قوية الإرادة ورائعة مليئة بالمشاغبة والكتاب الذي هو شريحة من الحياة مغموسة في الفلسفة يبدو وكأنه ثنائية، لكنها تقول: "لم أدع الطفل بداخلي يموت أبدًا. الطفل شقي، كل أصدقائي في حالة صدمة بشأن كتابي من القصائد. أخبرت شبانة جي والدتي أن " yeh toh hamare group ki joker hain، itni mastikhor hai، yeh kaise ho gaya؟" (إنها مهرج مجموعتنا وهي شقية للغاية. كيف حدث الكتاب؟"
قبل شهرين، قدمت ميريدول عرضها الكوميدي. وتوضح: "أحتضن جوانب مختلفة من شخصيتي التي ليست كلها سخيفة ومحبة للمرح وجريئة. كنت أتجاهل جانبًا واحدًا من شخصيتي. فالشقاوة والفكاهة والجدية جزء من شخصيتي".
وتقول إنه حتى لو كان شخص ما مضحكًا، فهذا لا يعني أنه ليس حزينًا. وتتذكر قائلة: "بدأت أتابع الممثل الهوليوودي الراحل روبن ويليامز على وسائل التواصل الاجتماعي"، معترفة بأنها شعرت بألمه.
تتذكر إحدى المرات التي كانت تمر فيها باضطراب عاطفي. "أصبحت صعبة التعامل مع الناس. لم يكن الناس يريدون رؤية الجانب الآخر مني. لقد سئمت من سوء فهم الآخرين لي".
بدأت كتابة الكتاب أثناء الجائحة، استهلكت الكتابة ميريدول كثيرًا لدرجة أنها كانت تكمل أعمالها المنزلية وتركض إلى مذكراتها، وتخرج قلمها الأخضر وتبدأ في الكتابة بشراسة. تقول: "كان الأمر أشبه بتعويذة".
هل ساعدها تأليف الكتاب في التغلب على مشاكلها؟ تقول: "لقد ساعدني على إدراك ما كنت أشعر به. في كتابتي الأولى، كان هناك شعور كبير بأنني أقل مما أنا عليه وأنني أخذل الناس. لقد فشلت في قبول الجانب المظلم من الحياة وبدأت أصدق صورتي كنجمة روك رائعة".
فهل ترى الآن أن الشوكة اختفت من ذاكرتها؟ "نعم، ولكنني أعلم أيضًا أنه سيكون هناك المزيد من الأشواك"، تهز كتفيها، مضيفة أنها تمتلك الآن الأدوات اللازمة للتعامل معها.
كان أصدقاء ميريدول من المشاهير، ومن بينهم "فيديا بالان"، و"ديا ميرزا"، و"كونكونا سين شارما"، و"تانيشتا موخيرجي"، يقرؤون قصائدها بصوت عالٍ ويستمتعون بالعواطف المعبر عنها فيها. والآن يطلبون منها قراءة قصائدها على المسرح.
"معظمنا معتادون على تجاهل النساء ذوات الإرادة القوية. يبدو أنهن يسيطرن على كل شيء بينما الحقيقة هي أن الجميع بحاجة إلى الحب والاهتمام والمساعدة. أن تكون قوياً لا يعني أن تكون سعيدًا. لقد أجريت محادثة مع [الصحفية الهندية] باركا دوت حول انقطاع الطمث وكيف يتم تدريب النساء على التعامل مع مراحلهن. [ولكن] لماذا تكون هذه المشكلة "مشكلتها" فقط؟" تسأل.
لقد نجحت ميريدول في تحويل الألم إلى شعر بطريقة رائعة. تقول: "عندما فقدت أخي العزيز، رأيت عيني أمي الخاويتين وشعرت أنني فقدت أحد أطرافي. انتقلت من مومباي إلى دلهي لأكون معها". لكنها تقول إنها واجهت بعض الانتقادات اللاذعة. "سألني الناس لماذا تأخذين الكثير من الفجوات؟ أنا لست محتالة لمجرد ذلك. أنا أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي عندما أريد نشر محتوى ذي صلة. إنها ليست عملتي. كيف يمكنك وضع "الإعجابات" فوق الحرفة والمهارات؟"
يصطحب تيد إكس ميريدول إلى الكليات وتستمر في التحدث إلى شباب اليوم. "أريد أن أقضي المزيد من الوقت في الكتابة والتواجد على المسرح. نعم، لقد أصبحت الآن أحضر المهرجانات الأدبية وأستمتع بها".