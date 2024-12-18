"ساناز سوتوده": ربط الثقافات بمفاتيح البيانو في الإمارات

بعد أن قدمت عروضها في أماكن مرموقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قاعة ويجمور في لندن، تعتبر ساناز هذه التجارب بمثابة علامات فارقة في مسيرتها المهنية. وتقول: "تتميز قاعة ويجمور بحميميتها وتاريخها - إنها مساحة سحرية لأي موسيقي".

وقد ساهم تعرضها للتقاليد الموسيقية المتنوعة في تشكيل نهجها في الأداء والتأليف. وتوضح قائلة: "الموسيقى لغة عالمية تتجاوز الحواجز الثقافية". وكان تعاونها مع فنانين من خلفيات مختلفة مجزياً بشكل خاص، مما سمح لها باستكشاف التقاطعات بين الأنماط والتقاليد الموسيقية المختلفة.