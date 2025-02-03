"سامسونج" تكشف عن خططها للهواتف القابلة للطي

وعلى الجانب الأدنى من الطيف، تظل سامسونج ملتزمة بدعمها القوي للبرامج. على سبيل المثال، من المقرر أن يتلقى Galaxy A16 ست سنوات رائعة من تحديثات البرامج، متفوقًا على العديد من منافسيه في فئة الميزانية. وفي حين أن هذا التركيز على دعم البرامج على المدى الطويل أمر جدير بالثناء، إلا أنه يشير إلى أن المستهلكين لا ينبغي أن يتوقعوا تحسينات كبيرة في الأجهزة في أرخص طرازات سامسونج.