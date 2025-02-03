"سامسونج" تكشف عن خططها للهواتف القابلة للطي
أطلقت شركة سامسونج رسميًا سلسلة هواتف Galaxy S25، ومن المتوقع أن يتبعها هاتف Galaxy S25 Edge الذي طال انتظاره قريبًا. وبينما تتنافس شركة التكنولوجيا العملاقة مع شركة"أبل" Apple في سوق الهواتف الذكية، فقد شاركت أيضًا تفاصيل حول أجهزتها القابلة للطي القادمة والعروض المناسبة للميزانية لعام 2025. ووفقًا لتقرير صادر عن Android Authority ، قدمت مكالمة أرباح الربع الرابع من عام 2024 الأخيرة لشركة Samsung رؤى حول هذه التطورات.
هواتف سامسونج القابلة للطي في المستقبل
أشارت شركة سامسونج خلال مكالمة أرباح الربع الرابع من عام 2024 إلى نيتها توسيع مجموعة هواتفها الذكية القابلة للطي. وعلى الرغم من قلة التفاصيل حول التحسينات المحددة في التصميم والمتانة، كانت إحدى النتائج الرئيسية هي رغبة الشركة في تنويع مجموعة هواتفها القابلة للطي.
واستمرت الشائعات حول طراز Galaxy Z Flip FE لسنوات، وتزايدت التكهنات في الأشهر الأخيرة. سيكون الجهاز القابل للطي بسعر أكثر معقولية بمثابة خطوة استراتيجية لجذب قاعدة عملاء أوسع. بالإضافة إلى ذلك، هناك تكهنات حول طرح طراز Fold SE جديد في المزيد من الأسواق، مما يوسع نطاق Samsung القابل للطي.
ونظراً لأن سامسونج تطلق عادةً هواتف قابلة للطي في النصف الثاني من كل عام، فقد نرى هذه الإضافات الجديدة إلى جانب Galaxy Z Fold 7 و Galaxy Z Flip 7 في وقت لاحق من عام 2025.
هواتف جالكسي الاقتصادية والمتوسطة في عام 2025
كما ظهرت تسريبات حول عروض سامسونج متوسطة المدى، وخاصة فيما يتعلق بهاتف Galaxy A56. ومن المتوقع أن يتميز الهاتف بغلاف كاميرا أعيد تصميمه مع الحفاظ على الحواف المسطحة والإطار المعدني الموجود في Galaxy A55. ومن المثير للاهتمام أن التسريبات والشهادات تشير إلى أن Galaxy A56 سيدعم الشحن السلكي بقوة 45 وات، متجاوزًا حتى Galaxy S25 القياسي في هذا الجانب. ومع ذلك، يُقال إن الجهاز سيحتفظ ببطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، مع تحسينات التحمل التي من المحتمل أن تأتي من شريحة Exynos 1580 المتوقعة وتحسينات البرامج.
وعلى الجانب الأدنى من الطيف، تظل سامسونج ملتزمة بدعمها القوي للبرامج. على سبيل المثال، من المقرر أن يتلقى Galaxy A16 ست سنوات رائعة من تحديثات البرامج، متفوقًا على العديد من منافسيه في فئة الميزانية. وفي حين أن هذا التركيز على دعم البرامج على المدى الطويل أمر جدير بالثناء، إلا أنه يشير إلى أن المستهلكين لا ينبغي أن يتوقعوا تحسينات كبيرة في الأجهزة في أرخص طرازات سامسونج.
مع إطلاق سلسلة Galaxy S25 والتوسع المتوقع في تشكيلاتها القابلة للطي والصديقة للميزانية، يبدو أن سامسونج تعمل على تعزيز مكانتها كشركة رائدة في السوق في عام 2025. وفي حين من المرجح أن تدفع الأجهزة المتميزة حدود الابتكار، تركز الشركة أيضًا على القدرة على تحمل التكاليف وطول العمر في قطاعاتها المتوسطة والميزانية.