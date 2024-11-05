ساعات أمجد الحاج..تعيد صياغة الوقت في تحف فنية

هذه المهمة ليست سهلة، إذ إن كل ساعة من ساعات أمجد تستغرق ستة أشهر على الأقل لإتمامها، مع استمرار النقاشات حول ما إذا كان يجب أن تكون القطع فردية أو ضمن إصدارات محدودة. أما عن العملية الإبداعية، فيوضح أنها تبدأ بفكرة أو "مفهوم". يقول: "يمكن أن تكون مستوحاة من الزهور، السماء، الطبيعة، أو قصة. إنها لحظة سحرية يصعب تفسيرها، حيث تبدأ الفكرة بالتحدث إليك." يبدأ أمجد برسم نماذج أولية، ثم يعمل على التفاصيل، حيث تبقى الجوانب الفنية في المرتبة الثانية.

في بعض الأحيان، تظل الفكرة ضبابية لعدة أشهر قبل أن تتضح، لكنه يشير إلى أن معظم أعماله، التي غالباً ما تبدأ أسعارها من 30 ألف دولار، تُستكمل في غضون ستة أشهر. يقول أمجد: "يجب أن أركز على التفاصيل من زوايا متعددة. ليس الهدف دائماً في حجم القطعة، بل في قدرتها على إيصال معنى عميق."