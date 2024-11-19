"زينات أمان": أسطورة بوليوود تعود للأضواء عبر انستغرام
كانت "زينات أمان" بمثابة الرد الهندي على "بريجيت باردو" ـ المرأة التي تحدّت التقاليد وأعادت تعريف دور بطلة الفيلم الهندي، وبتجاهلها الشديد للأعراف الاجتماعية، شقت زينات طريقها عبر الشاشة بطاقة تحررية ومُغرية في الوقت نفسه، محطّمةً بذلك صورة البطلة الأنثوية المهذبة المطيعة.
يبدو أن مسيرتها السينمائية بمثابة بيان جريء لإعادة الاختراع. في (هاري راما هاري كريشنا) Hare Rama Hare Krishna ، كانت طفلة زهرة ذات روح حرة؛ وفي (داهند) Dhund ، كانت الزانية التي تتآمر للتخلص من زوجها؛ وفي (مانورانجان) Manoranjan ، كانت العاهرة السعيدة والمرحة؛ وفي (أجنابي) Ajnabee ، المرأة المهنية الطموحة التي تفكر في الإجهاض. في (روتي كابدا اور ماكان) Roti Kapada Aur Makaan ، كانت باحثة عن الذهب لن تتوقف عن أي شيء للزواج من رجل ثري، وقد أثار أداؤها ضجةً في (ساتيام شيفام ساندارام) Satyam Shivam Sundaram ، حيث كانت مشتعلة بعاطفة جامحة، ولكن في (انساف كا تارازيو) Insaaf Ka Tarazu، حيث صورت ضحية اغتصاب، أثبتت براعتها التمثيلية، وأنعشت حياتها المهنية، ثم تابعت ذلك بسلسلة من النجاحات (قوربان-دوستانا - لاواريس) - Qurbani و Dostana و Laawaris - مما عزز مكانتها كسيدة رائدة في جيلها.
كان صعود زينات أمان السريع إلى الشهرة مدفوعاً باختيارها الجريء للأدوار، لكن حياتها الشخصية، وخاصة علاقاتها، أصبحت مصدراً لألم كبير وتدقيق عام، مما أدى في النهاية إلى سقوطها من الجنة، في عام 1978، تزوجت من الممثل "سنجاي خان"، لكن الزواج سرعان ما أصبح سيئاً بسبب الاضطرابات والمأساة المزعومة. فانتهى الأمر بحزن شديد.
كما انتهت علاقتها التالية بالممثل "مظهر خان" بالحزن، وبعد وفاة مظهر، اتخذت الأمور منعطفاً مظلماً آخر عندما طالبت عائلته بأصوله ومنعتها من تقديم واجب العزاء لها، وقد ترك مزيجٌ من الحزن والخيانة والفضيحة العامة ندوباً عميقة في قلب زينات، فابتعدت عن الأضواء.
مرت سنوات وظلت زينات أمان بعيدة عن الأنظار إلى حد كبير، ولم تظهر إلا نادراً في مناسبات حصرية. ولكن في عودة مذهلة، عادت للظهور على وسائل التواصل الاجتماعي. وأعاد ظهورها على إنستغرام في السنوات الأخيرة اهتمام المعجبين القدامى والجيل الجديد. تناولت منشورات زينات الصريحة والمثيرة للتفكير كل شيء بدءاً من تعقيدات وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحديات الشيخوخة، والتأييدات غير المدفوعة الأجر، والمشهد المتطور للنسوية، لقد جعلها صدقها وحكمتها صوتاً محبوباً في العالم الرقمي، مع آلاف المتابعين الحريصين على سماع تأمّلاتها في الحياة والتمكين والمرونة.
لم تكن زينات أمان مجرد نجمة سينمائية؛ بل كانت ظاهرة ثقافية، ورمزاً للتحول المضطرب بين المحافظة في العالم القديم والموجة الناشئة من تحرير المرأة، بمغامراتها العاطفية العاصفة، واختياراتها الجريئة، ورومانسيتها الصريحة التي لا تعتذر، جسدت روح امرأة على أعتاب التغيير، وحتى عندما ابتعدت طواعية عن الأضواء في منتصف الثمانينيات، فقد استمر تأثيرها في أمثال بارفين بابي، وسوشميتا سين، وبيباشا باسو - كل واحدة منهن، حملت الشعلة التي أشعلتها بطريقتها الخاصة. تظل زينات أمان الأصلية متقدمة على عصرها إلى الأبد، كانت عودتها غير عادية. لقد استعادت مكانتها ليس كأيقونة تتلاشى، ولكن كصوت مهم وقوي لديه الكثير ليقوله.
صادق سليم هو كاتب مقيم في الإمارات العربية المتحدة ويمكن التواصل معه على حسابه على الانستغرام