"زينات أمان": أسطورة بوليوود تعود للأضواء عبر انستغرام

كانت "زينات أمان" بمثابة الرد الهندي على "بريجيت باردو" ـ المرأة التي تحدّت التقاليد وأعادت تعريف دور بطلة الفيلم الهندي، وبتجاهلها الشديد للأعراف الاجتماعية، شقت زينات طريقها عبر الشاشة بطاقة تحررية ومُغرية في الوقت نفسه، محطّمةً بذلك صورة البطلة الأنثوية المهذبة المطيعة.

يبدو أن مسيرتها السينمائية بمثابة بيان جريء لإعادة الاختراع. في (هاري راما هاري كريشنا) Hare Rama Hare Krishna ، كانت طفلة زهرة ذات روح حرة؛ وفي (داهند) Dhund ، كانت الزانية التي تتآمر للتخلص من زوجها؛ وفي (مانورانجان) Manoranjan ، كانت العاهرة السعيدة والمرحة؛ وفي (أجنابي) Ajnabee ، المرأة المهنية الطموحة التي تفكر في الإجهاض. في (روتي كابدا اور ماكان) Roti Kapada Aur Makaan ، كانت باحثة عن الذهب لن تتوقف عن أي شيء للزواج من رجل ثري، وقد أثار أداؤها ضجةً في (ساتيام شيفام ساندارام) Satyam Shivam Sundaram ، حيث كانت مشتعلة بعاطفة جامحة، ولكن في (انساف كا تارازيو) Insaaf Ka Tarazu، حيث صورت ضحية اغتصاب، أثبتت براعتها التمثيلية، وأنعشت حياتها المهنية، ثم تابعت ذلك بسلسلة من النجاحات (قوربان-دوستانا - لاواريس) - Qurbani و Dostana و Laawaris - مما عزز مكانتها كسيدة رائدة في جيلها.