"زاك سنايدر" يزداد إثارة: لعبة"خط الدم" تُطلق ثورة "ريبيل موون" على "نتفليكس"

قصة اللعبة: ثورة جديدة تنطلق

تجري أحداث اللعبة بعد الجزء الثاني من الفيلم "ريبيل موون – الجزء الثاني: ذا سكارغيفر"، حيث تظهر مجموعة من المقاتلين الجدد ينضمون إلى تمرد شامل ضد إمبراطورية طاغية تُعرف باسم "الإمبيريوم".

على الرغم من أن عالم اللعبة مألوف لمحبي الأفلام، إلا أن الشخصيات جديدة كليًا، وتدور الحبكة حول "الكريبتايا"، وهي وحدة نخبة عنيفة كانت سابقاً في صفوف الإمبراطورية. غير أن اللعبة تعيد صياغة القصة من زاوية مختلفة، حيث ينشأ شرخ داخلي بين "الكريبتايا" والإمبراطورية بعد ألف عام من الولاء، ما يؤدي إلى اندلاع تمرد على مستوى الكوكب.

تأخذ اللعبة اللاعبين في حملة قتالية مشوقة عبر كوكب "كريبت"، تتنوع خلالها البيئات بين معسكرات سجن جليدية، وصحارى محترقة، ومعاقل جبلية مورقة.