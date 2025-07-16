"زاك سنايدر" يزداد إثارة: لعبة"خط الدم" تُطلق ثورة "ريبيل موون" على "نتفليكس"

في توسّع جديد لعالم "ريبيل موون" (قمر المتمردين)، أعلن المخرج الشهير زاك سنايدر عن شراكة مع شركة الألعاب الشهيرة "سوبر إيفل ميغاكورب" لإطلاق لعبة مخصصة للأجهزة الذكية تحت عنوان "خط الدم: لعبة ريبيل موون"، وذلك حصريًا عبر منصة ألعاب نتفليكس اعتباراً من 15 يوليو 2025.
اللعبة تقدم تجربة حركية غامرة تعتمد على نمط القتال السريع والتقدم المستمر في قدرات الشخصيات، وتُصنف ضمن ألعاب تقمّص الأدوار والقتال الجماعي من منظور علوي. تهدف اللعبة إلى إعادة تقديم عالم "ريبيل موون" بأسلوب تفاعلي جديد لمحبي الخيال العلمي والمغامرات.
تجري أحداث اللعبة بعد الجزء الثاني من الفيلم "ريبيل موون – الجزء الثاني: ذا سكارغيفر"، حيث تظهر مجموعة من المقاتلين الجدد ينضمون إلى تمرد شامل ضد إمبراطورية طاغية تُعرف باسم "الإمبيريوم".
على الرغم من أن عالم اللعبة مألوف لمحبي الأفلام، إلا أن الشخصيات جديدة كليًا، وتدور الحبكة حول "الكريبتايا"، وهي وحدة نخبة عنيفة كانت سابقاً في صفوف الإمبراطورية. غير أن اللعبة تعيد صياغة القصة من زاوية مختلفة، حيث ينشأ شرخ داخلي بين "الكريبتايا" والإمبراطورية بعد ألف عام من الولاء، ما يؤدي إلى اندلاع تمرد على مستوى الكوكب.
تأخذ اللعبة اللاعبين في حملة قتالية مشوقة عبر كوكب "كريبت"، تتنوع خلالها البيئات بين معسكرات سجن جليدية، وصحارى محترقة، ومعاقل جبلية مورقة.
اللعبة من منظور علوي وتُصنَّف ضمن ألعاب الحركة وتقمص الأدوار، وتدمج بين القتال الحماسي الفوري وخيارات التخصيص والتقدم في المهارات.
وصف مخرج اللعبة، روبرت جاليراني، أسلوبها قائلاً:
"إنها لعبة تليق باسم زاك سنايدر، لا تكتمل بدون الانفجارات والأكشن المتواصل — تصميماً وسرداً."
يستطيع اللاعبون الاختيار من بين أربع فئات قتالية، لكل منها أسلوبها ومهاراتها الخاصة:
حارس الراية (Bannerguard): مقاتلون أشداء متخصصون في امتصاص ضربات العدو.
المستدعي (Evoker): وحدات دعم تكتيكية تعتمد على الشفاء والتحكم بالمسافات.
القرين (Kindred): رماة بخفة عالية، يجيدون القتال عن بعد.
المنبوذ (Forsaken): مقاتلو اشتباك متخصصون في التخفي والهجمات المباغتة.
توفر اللعبة نظام تقدم فريداً لكل فئة، ما يعني اختلافاً واضحاً في أساليب اللعب والتكتيك المتبع بين اللاعبين.
يمكن خوض المعارك بشكل فردي أو ضمن فريق مكوَّن من خمسة لاعبين عبر الإنترنت، حيث يتطلب النجاح تنسيقًا عاليًا بين أعضاء الفريق والتكامل في المهام.
وعلى الرغم من أنها صُممت خصيصاً لأجهزة الهاتف المحمول، فإن جودة اللعبة التقنية تتفوق على العديد من ألعاب الكونسول، مع رسوميات ديناميكية عالية، ومؤثرات سينمائية، وعناصر سرد بصري مدمجة في تصميم البيئات.
أكد المنتج التنفيذي سام هارت أن اللعبة تم تطويرها بالتوازي مع إنتاج الأفلام، وأضاف:
"استوحينا التصميم من مفهوم العائلة المتكوّنة خلال الأزمات، والتباين بين النظام الصارم للإمبراطورية والتمرد الشعبي العفوي — كل ذلك مع الحفاظ على هوية خاصة تميز نسخة اللعبة عن الفيلم."
وتم دمج عناصر إبداعية مثل ميكانيكيات خفية تسمح للاعبين باستخدام براميل متفجرة لإنشاء كمائن، وهي ميزات تفتح الباب لتكتيكات مبتكرة في أسلوب اللعب.
قال زاك سنايدر في رسالة للمجتمع خلال حدث إطلاق اللعبة:
"لقد ألهمني المعجبون طوال الوقت. لا تحد نفسك بخطة واحدة — جرب استراتيجيات مختلفة، وابنِ شخصيتك بطرق جديدة. ليست القوة دائمًا في الأرقام، بل في الخيارات التي تملكها."
ولدى استقبال اللعبة بشكل إيجابي، قد تكون هذه مجرد بداية لعالم موسع من "ريبيل موون"، ليس فقط في السينما، بل في ألعاب الفيديو أيضًا.
تتوفر "خط الدم: لعبة ريبيل موون" حصريًا عبر تطبيق نتفليكس للألعاب، وهي مجانية تمامًا لمشتركي المنصة، دون إعلانات أو مشتريات داخل اللعبة — مما يجعلها تجربة متكاملة بأسلوب سهل الوصول وعالي الجودة.
إنها تجربة تفتتح فصلاً جديداً في عالم الخيال العلمي، وتمنح محبي "ريبيل موون" فرصة للغوص أعمق في أحداث وصراعات هذا الكون المثير، والتحكم فيه بطرق لم تكن ممكنة من قبل.