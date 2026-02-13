رومانسية بلا حدود وميزانية بحدود.. ذكريات عيد الحب تزهر في الإمارات

في مدينة تشتهر بالمطاعم الفاخرة والإيماءات الكبيرة، يمكن أن يتحول عيد الحب’ بسرعة إلى ليلة مكلفة. لكن الاحتفال بـ ‘الحب’ لا يجب أن يأتي بفاتورة باهظة. هذا العام، أصبح لدى الأزواج في جميع أنحاء الإمارات خيارات أكثر من أي وقت مضى لتخطيط موعد ذي معنى دون الإفراط في الإنفاق.
إليكم أفكار عيد الحب’ الصديقة للميزانية في جميع أنحاء الإمارات والتي تقدم الرومانسية دون تكلفة باهظة.
عيد حب فروي
ما هو أفضل من قضاء عيد الحب’ محاطًا بالجراء؟ لمحبي الحيوانات، قد يكون هذا هو الموعد المثالي.
يستضيف برانش & كيك في العنوان مونتغمري، دبي، مسابقة كلاب عيد الحب’ في 14 فبراير من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 مساءً، مقدمًا فترة ما بعد الظهر مبهجة للأزواج والعائلات ورفاقهم الفرويين. سيتضمن الحدث مسابقات مرحة مثل الحيل والمواهب، وشبيه المالك والكلب، وأجمل صورة، مما يمنح أصحاب الحيوانات الأليفة فرصة لاستعراض أصدقائهم ذوي الأرجل الأربعة.
ستحصل الكلاب المسجلة على بوبتشينو مجاني، بينما يمكن للمالكين الاستمتاع بالقهوة والكوكيز مجانًا. تتضمن التجربة أيضًا كشك تصوير مشترك، وجوائز، وهدايا، وإعدادًا مريحًا ومناسبًا للكلاب. للأزواج الذين يبحثون عن شيء مختلف عن موعد العشاء المعتاد، يقدم هذا الحدث المجاني طريقة ممتعة للاحتفال بالحب والضحك والرفقة.
الحب & العشق
لأولئك الذين يبحثون عن تجربة عشاء أكثر تقليدية مع البقاء ضمن الميزانية، يقدم مطعم واغاه بوردر في فندق فور بوينتس باي شيراتون ديرة باقة عشاء عيد الحب’ المنسقة.
تجربة ISHQ-E-ZAIKA بسعر 199 درهمًا إماراتيًا للزوجين وتتضمن وجبة هندية من أربعة أطباق مصممة للمشاركة. تشمل القائمة تشاتس لذيذة، ومقبلات مشوية، وكاري كلاسيكي، ومجموعة مختارة من البرياني، ومجموعة متنوعة من الحلويات ذات الطابع الخاص لإنهاء الأمسية بلمسة حلوة.
إضافة إلى الأجواء، تتضمن التجربة أيضًا ترفيهًا حيًا وتستمر من الساعة 6:30 مساءً حتى 10:30 مساءً في 14 فبراير. للأزواج الذين يرغبون في عشاء احتفالي دون تجاوز 200 درهم، يوفر هذا الخيار القيمة والأجواء.
ليلة موعد تحت النجوم
إذا لم تكن حجوزات العشاء هي أسلوبك المفضل، فإن ليلة فيلم في الهواء الطلق يمكن أن تكون بديلاً بسيطًا ورومانسيًا.
تقدم فوكس موونلايت تجربة سينمائية لعيد الحب’s تستبدل المسارح المزدحمة بالسماء المفتوحة، وطقس فبراير البارد، وأجواء مريحة. تتضمن الباقة القياسية تذكرتين بسعر 140 درهمًا إماراتيًا، مما يجعلها فكرة موعد سهلة وبأسعار معقولة.
يمكن للأزواج إضافة الطعام والمشروبات من قائمة الطعام الانتقائية لتخصيص الأمسية. مع البطانيات والفشار وفيلم تحت النجوم، يعد هذا خيارًا بسيطًا لأولئك الذين يفضلون شيئًا غير رسمي ولا يُنسى على ليلة رسمية في الخارج.
إذا كان بإمكانك زيادة الميزانية قليلاً
للأزواج المستعدين لإنفاق المزيد قليلاً، تقدم تجربة تناول الطعام على السطح مع إطلالات على برج العرب في Deck Se7en، البرشاء، احتفالًا مطورًا دون الدخول في منطقة الرفاهية.
بسعر 299 درهمًا إماراتيًا للزوجين، تتضمن الباقة قائمة طعام محددة من ثلاثة أطباق لشخصين، ومشروبات، ووردة مجانية، وإعداد طاولة رومانسية يتزامن مع غروب الشمس. مع إطلالات على المدينة، وأجواء مريحة، وتفاصيل مدروسة، تم تصميمها لأولئك الذين يرغبون في أجواء موعد فاخر بسعر أكثر سهولة.
إذا كنت مستعدًا لإنفاق المزيد قليلاً لقضاء ليلة أكثر غمرًا، فإن Flying Elephant Mystical Mixology يقدم تجربة عيد الحب’s تتجاوز موعد العشاء التقليدي.
تقع التجربة في مكان على طراز حانة سرية مصمم لأجواء حميمة ومسرحية، وتتضمن قائمة طعام محددة من ثلاثة أطباق لشخصين، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشروبات. بسعر 399 درهمًا إماراتيًا للزوجين، سيتلقى العشاق أيضًا صندوق حلويات فاخر مجاني من خويا وبرعم وردة، مما يضيف لمسة مدروسة إلى الأمسية.
يُقترن الاحتفال بترفيه حي، يضم فرقة هندية خلال النهار وأجواء يقودها منسق أغاني (دي جي) في الليل، مما يجعله مناسبًا لكل من موعد غداء مريح أو أمسية حيوية في الخارج.
متاح في 14 فبراير، يتم تقديم الغداء من الساعة 12 ظهرًا حتى 3 مساءً، بينما يقدم العشاء من الساعة 8 مساءً حتى منتصف الليل.