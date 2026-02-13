رومانسية بلا حدود وميزانية بحدود.. ذكريات عيد الحب تزهر في الإمارات

يستضيف برانش & كيك في العنوان مونتغمري، دبي، مسابقة كلاب عيد الحب’ في 14 فبراير من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 مساءً، مقدمًا فترة ما بعد الظهر مبهجة للأزواج والعائلات ورفاقهم الفرويين. سيتضمن الحدث مسابقات مرحة مثل الحيل والمواهب، وشبيه المالك والكلب، وأجمل صورة، مما يمنح أصحاب الحيوانات الأليفة فرصة لاستعراض أصدقائهم ذوي الأرجل الأربعة.

ستحصل الكلاب المسجلة على بوبتشينو مجاني، بينما يمكن للمالكين الاستمتاع بالقهوة والكوكيز مجانًا. تتضمن التجربة أيضًا كشك تصوير مشترك، وجوائز، وهدايا، وإعدادًا مريحًا ومناسبًا للكلاب. للأزواج الذين يبحثون عن شيء مختلف عن موعد العشاء المعتاد، يقدم هذا الحدث المجاني طريقة ممتعة للاحتفال بالحب والضحك والرفقة.

الحب & العشق