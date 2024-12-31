روعة ليلة رأس السنة بأبوظبي مع "ديل سي ديسي"

لقد حان الوقت مرة أخرى لنودع العام الماضي ونرحب بالعام الجديد. اجعل احتفالك أكثر إثارة مع فعالية ديل سي ديسي: روعة ليلة رأس السنة الجديدة في سبورتس 321 ، جزيرة الحديريات، أبوظبي. يعد هذا الحدث بتقديم ليلة مليئة بالترفيه والموسيقى والاحتفالات الثقافية التي لا تُنسى.

سيترأس الحفل الفنان ميلو دي، الذي سيبهر الجمهور بأغانيه التي تصدرت قوائم الأغاني الأكثر مبيعاً. وسيشارك في الحدث دي جي جيزباجا، الذي يحظى بشهرة عالمية. كما ستتضمن الأمسية عروض بوليوودية مميزة، وطاقة إيقاعية من الطبول التقليدية، بالإضافة إلى سحوبات محظوظة تقدم جوائز مثيرة.

تم تصميم الحدث ليقدم شيئاً للجميع. يمكن للضيوف التطلع إلى مجموعات دي جي حيوية، وأكشاك طعام لذيذة تقدم مأكولات متنوعة، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة التي ستبقي الروح المعنوية مرتفعة. وسيتوج المساء بالعد التنازلي المذهل، للترحيب بالعام 2025 بأجواء مليئة بالطاقة والإثارة.

قالت سيمرا، منسقة الفعاليات في شركة إبريكس: "نحن متحمسون لاستضافة 'ديل سي ديسي' وتقديم مزيج فريد من الذوق الدولي والهندي في أبوظبي بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة، مع ميلودي و دي جي جيباجاو وعروض بوليوود والعديد من الفعاليات الأخرى، من المتوقع أن يكون هذا الاحتفال غير عادي وسيترك ذكريات لا تُنسى.

لمزيد من المعلومات والتذاكر، يرجى زيارة https://abu-dhabi.platinumlist.net/event-tickets/96077/dil-se-desi-new-years-eve-extravaganza أو التواصل عبر البريد الإلكتروني simra@epricx.com.