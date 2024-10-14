رموش "هينا خان" رمز قوتها مع اقتراب نهاية علاجها الكيميائي

كانت الممثلة الهندية "هينا خان"، التي كانت تكافح سرطان الثدي في مرحلته الثالثة، صادقة مع المعجبين والمحبين بشأن صراعها.

منذ أن تحدثت عن تشخيص حالتها في يونيو/حزيران، كانت تشارك تحديثات عن حياتها بانتظام. سواء كان الأمر يتعلق بفقدان الشعر أو الذهاب إلى أول جلسة علاج كيميائي، فقد كانت تشارك رحلتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

من المعروف أن العلاج الكيميائي يؤثر سلباً على شعر الشخص.