رموش "هينا خان" رمز قوتها مع اقتراب نهاية علاجها الكيميائي
كانت الممثلة الهندية "هينا خان"، التي كانت تكافح سرطان الثدي في مرحلته الثالثة، صادقة مع المعجبين والمحبين بشأن صراعها.
منذ أن تحدثت عن تشخيص حالتها في يونيو/حزيران، كانت تشارك تحديثات عن حياتها بانتظام. سواء كان الأمر يتعلق بفقدان الشعر أو الذهاب إلى أول جلسة علاج كيميائي، فقد كانت تشارك رحلتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
من المعروف أن العلاج الكيميائي يؤثر سلباً على شعر الشخص.
اليوم، نشرت صورة لرموشها، حيث فقدت الكثير منها خلال فترة علاجها. وبينما شاركت الصورة المقربة لرموشها الطويلة المتبقية، وصفتها بأنها "مصدر قوتها الحالي". وكتبت في تعليق الصورة: "كانت جزءاً من لواء قوي وجميل زين عيني. رموشي الطويلة والجميلة وراثياً.. هذه الرمش الشجاعة، المحاربة الوحيدة، قد كافحت كل شيء بجانبي 💪. أصبحت أقرب إلى آخر مرحلة من العلاج الكيميائي، هذه الرمش الواحدة هي حافزي. سنرى كل هذا حتى النهاية ❤️🩹😊. نعم، سنفعل ذلك إن شاء الله 🤲".
واعترفت أيضاً في التعليق على الصورة أنها لم تكن ترتدي رموشاً صناعية من قبل، لكنها الآن تفعل ذلك أثناء التصوير.
تقترب خان، التي اشتهرت بدورها في الدراما الهندية (ياه ريشتا كيا كيهلات هاي) Yeh Rishta Kya Kehlata Hai، من نهاية مراحل العلاج الكيميائي.
نتمنى لها كل التوفيق.