رموز تعبيرية جديدة إلى الهواتف الذكية العام المقبل

في العام المقبل، سيتمكن مستخدمو الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الوصول إلى مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية، وفقاً لتقرير صادر عن شبكة "سي ان ان". من بين هذه الرموز، يظهر رمز طال انتظاره ويتردد صداه لدى العديد من الأشخاص: وجه منهك مع أكياس تحت عينيه، والذي يعبر عن الشعور بالإرهاق والتعب. هذه الإضافة هي واحدة من ثمانية رموز تعبيرية جديدة تم اعتمادها من قبل اتحاد "يونيكود"، المنظمة غير الربحية المسؤولة عن تنظيم وتوحيد معايير الرموز التعبيرية على مستوى العالم.