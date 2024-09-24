رموز تعبيرية جديدة إلى الهواتف الذكية العام المقبل
في العام المقبل، سيتمكن مستخدمو الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الوصول إلى مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية، وفقاً لتقرير صادر عن شبكة "سي ان ان". من بين هذه الرموز، يظهر رمز طال انتظاره ويتردد صداه لدى العديد من الأشخاص: وجه منهك مع أكياس تحت عينيه، والذي يعبر عن الشعور بالإرهاق والتعب. هذه الإضافة هي واحدة من ثمانية رموز تعبيرية جديدة تم اعتمادها من قبل اتحاد "يونيكود"، المنظمة غير الربحية المسؤولة عن تنظيم وتوحيد معايير الرموز التعبيرية على مستوى العالم.
فاز الرمز التعبيري المرهق، الذي يمثل مشاعر الإرهاق التي يعاني منها الكثيرون في عالم اليوم سريع الوتيرة، بلقب "الرمز التعبيري الأكثر ترقباً" في جوائز الرموز التعبيرية العالمية، بعد أن حصل على أكثر من 60% من الأصوات. تعكس شعبيته الشوق الجماعي للتعبير الرقمي عن الشعور بالتعب والإرهاق، وسيكون هذا الرمز متاحاً قريباً للمستخدمين عبر مختلف المنصات. لذا، لا تتردد في استخدامه متى شئت للتعبير عن شعورك في مهامك اليومية أو تفاعلاتك.
وترافق الوجه المرهق بعض الرموز التعبيرية الفريدة الأخرى ذات المعاني المتنوعة، مثل: نبات جذري، وقيثارة، وبصمة إصبع، وبقعة أرجوانية، ومجرفة، وعلم يمثل جزيرة سارك، وهي جزيرة صغيرة في القناة الإنجليزية. ومن بين هذه الرموز، يستحق رمز الشجرة الخالية من الأوراق تسليط الضوء، فرغم بساطته الظاهرية، يحمل رسالة عميقة. قدم برايان بايهاكي هذا الرمز التعبيري، ليعبر عن الانتشار المتزايد للجفاف ويشير إلى الحاجة الملحة للتصدي لتغير المناخ وحماية البيئة.
تمت بالفعل معاينة مجموعة الرموز التعبيرية الجديدة بواسطة (ايموجي بيديا)، الموقع المرجعي الشهير للرموز التعبيرية، حيث أصدر صوراً لها في وقت سابق من هذا العام. ومن المتوقع أن تتاح هذه الرموز التعبيرية الجديدة عبر الأجهزة المختلفة خلال عام 2025، حيث ستقوم أنظمة تشغيل مثل آبل ايسو واندرويد التابعة لشركة (ألفا بيت) بتضمينها بتصاميم فريدة تضفي لمساتها الخاصة. هذا التحديث سيمنح المستخدمين خيارات أوسع للتعبير الرقمي بشكل أكثر تنوعاً وإبداعاً.
بينما ننتظر التشكيلة الجديدة، شاركنا بالذي تفضله حالياً. أما عن الذي أفضله، فهو الوجه الأصفر ذو الفم المفتوح الذي يصرخ، مع تدفق دموع غزيرة من عينين مغمضتين.