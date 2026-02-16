رمضان الإمارات.. خارطة طريقك لفعاليات مجتمعية وتجاربَ إفطار لا تفوت

يمكن أن يمر شهر رمضان المبارك بسرعة، ومع وجود العديد من الفعاليات والعروض والتجارب التي تحدث في جميع أنحاء الإمارات، من السهل أن تفوتك. من الأسواق الليلية والأنشطة العائلية إلى الإفطارات ومهرجانات التسوق والفعاليات المجتمعية، إليك دليل عملي لما يحدث في رمضان هذا العام.
لأولئك الذين يتطلعون لتجربة شيء مختلف هذا الشهر، يمكن للمقيمين في الإمارات الوصول إلى أسعار رمضان محدودة المدة على تجربتين مغامرتين شهيرتين، متاحتين من 13 فبراير حتى نهاية رمضان.
في سكاي دايف دبي، يمكن للمقيمين الحصول على خصم 300 درهم على القفز المظلي الترادفي فوق نخلة جميرا عند الحجز عبر الإنترنت. تتضمن التجربة صوراً وفيديوهات، مع بدء العمليات يومياً من الساعة 7 صباحاً.
في غضون ذلك، تقدم إكس لاين دبي رحلات بسعر مخفض قدره 600 درهم. يمتد الانزلاق بالحبل لمسافة كيلومتر واحد فوق مرسى دبي، مع جلسات تعمل بين الساعة 10 صباحاً و12:20 ظهراً ومن الساعة 2 ظهراً إلى 5 مساءً. تتضمن التجربة أيضاً صوراً وفيديوهات رقمية.
العروض متاحة للمقيمين في الإمارات فقط، مع ضرورة إبراز بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول.
يستضيف دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا مجموعة من التجارب المسائية للعائلات والزوار، وتستمر حتى 23 مارس.
في فستيفال باي، تبدأ الأمسية عند غروب الشمس بمدفع رمضان التقليدي الذي يعلن عن الإفطار، يليه سوق رمضان في الهواء الطلق وجلسة مجلس على الواجهة البحرية، مفتوحة يومياً من الساعة 5 مساءً حتى 1 صباحاً. ومن الساعة 7 مساءً فصاعداً، تنبض المنطقة بالحياة مع عرض إسقاط IMAGINE الرمضاني كل ساعة، بالإضافة إلى عروض ثقافية حية مثل العود والقانون والإيقاع العربي، فضلاً عن مواكب الفوانيس والترفيه المتجول.
يمكن للزوار أيضاً مشاهدة عروض الطائرات بدون طيار اليومية في الساعة 7:30 مساءً و10:30 مساءً، بينما تشمل أمسيات أيام الأسبوع بين الساعة 8 مساءً و10 مساءً هدايا مجانية مثل التمور والحلويات.
في فستيفال بلازا، يتحول التركيز إلى الأنشطة العائلية والتفاعلية. يمتد البرنامج من 1 مارس إلى 23 مارس بين الساعة 4 مساءً و10 مساءً، ويتضمن ورش عمل عملية للأطفال مثل الرسم على الفخار والتطريز، ومحطة حناء تقليدية، وتقديم القهوة العربية والتمر من الساعة 7 مساءً، مما يخلق أجواء رمضانية مريحة للزوار.
بطولات كرة القدم الرمضانية، وفعاليات رياضية للشباب، ومسابقات تلاوة القرآن’ية، وأنشطة ثقافية كلها جزء من مهرجان رمضان الشارقة 2026، الذي انطلق في 15 فبراير ويستمر حتى 25 مارس.
يقام المهرجان في جميع أنحاء الإمارة، ويجمع بين عروض التسوق وسحوبات اليانصيب والأنشطة العائلية التي تعكس روح الشهر، وذلك في المراكز التجارية ومراكز البيع بالتجزئة والأماكن العامة. يمكن للزوار أيضًا استكشاف المتاجر المؤقتة التي تضم رواد الأعمال المحليين والشركات الصغيرة والأسر المنتجة.
من أبرز الفعاليات معرض ليالي رمضان في إكسبو سنتر الشارقة، حيث يمكن للمتسوقين العثور على خصومات موسمية على مجموعة واسعة من المنتجات، بالإضافة إلى المشاركة في سحوبات الجوائز والتجارب التفاعلية.
إذا كنت تبحث عن شيء أكثر استرخاءً من المجلس المعتاد أو خيمة الفندق، فإن تيرا في إكسبو سيتي دبي تستضيف فعالية مؤقتة في عطلة نهاية الأسبوع تسمى ليالي رمضان.
تقام الفعالية كل سبت وأحد من 21 فبراير إلى 15 مارس، وتفتح الأبواب من الساعة 4 مساءً، مما يجعلها خطة سهلة قبل الإفطار أو في وقت مبكر من المساء. توقع إعدادًا خارجيًا غير رسمي مع حدائق وألعاب والكثير من المساحة للجلوس والاسترخاء مع الأصدقاء أو العائلة.
تبلغ رسوم الدخول 20 درهمًا، مما يتيح الوصول إلى الأنشطة، بينما يشمل 80 درهمًا وجبة رمضانية بسيطة مع التمر واللبن والبرياني. تتوفر أيضًا قائمة طعام حسب الطلب في الموقع لأولئك الذين يفضلون اختيار أطباقهم الخاصة.
إنها ليست خيمة رسمية أو تجربة بوفيه، بل هي مجرد أمسية بسيطة على طراز المجتمع تحت الأضواء، مصممة لأي شخص يرغب في الاستمتاع بأجواء رمضان دون الحشود أو الأسعار المرتفعة.
إذا كنت تستضيف ضيوفًا في رمضان هذا العام، فقد أطلقت لايف ستايل في سنتربوينت مجموعات منزلية موسمية تركز على جعل التجمعات اليومية تبدو أكثر خصوصية.
تتضمن المجموعة قطعًا عملية للضيافة وعناصر زخرفية بسيطة مثل أوعية التمر وأطقم التقديم، ومجموعات الشاي والأواني الزجاجية، وأطباق بتصميمات النجوم والقمر، بالإضافة إلى الشموع وموزعات العطور ومباخر الزيوت. تتوفر أيضًا مجموعات هدايا جاهزة لأولئك الذين يبحثون عن خيارات سهلة للأصدقاء والعائلة.
لا تقتصر عروض رمضان على الإفطار فقط. لأولئك الذين يفضلون وتيرة أبطأ في وقت متأخر من الليل، تقدم العديد من الفنادق في جميع أنحاء المدينة تجارب سحور تبدأ بعد ذروة حركة المرور والزحام المسائي بوقت طويل.
في سولارا، فندق العنوان دبي مول، يُقدم السحور من الساعة 10 مساءً فصاعداً طوال شهر رمضان. تتميز التجربة بقائمة طعام محددة تمزج بين الأطباق التقليدية المفضلة والأطباق المعاصرة، مصحوبة بموسيقى العود الحية في أجواء صالة مريحة تطل على وسط المدينة.
السعر: 275 درهماً للشخص الواحد.
بالقرب من هناك، يقدم إيوان في بالاس داون تاون أجواءً أكثر تقليدية مستوحاة من التصميم العثماني. يمكن للضيوف الاختيار بين بوفيه سحور مع محطات طهي حية وحلويات من الخميس إلى السبت، أو قائمة طعام محددة من الأحد إلى الأربعاء، وكلاهما متاح من الساعة 10 مساءً فصاعداً.
السعر: 275 درهماً للبوفيه، 225 درهماً للقائمة المحددة.
إذا كنت تبحث عن تجربة شيء مختلف هذا الشهر، يقدم مقهى الحي Spill the Bean لمسة خاصة على طبق تقليدي مفضل.
يقدم المقهى عصيدة الدخن الخالية من الغلوتين بسعر 28 درهماً، وهي متوفرة حتى نهاية الشهر. هذه الحلوى، التي تُصنع عادةً من القمح والتمر للمناسبات الخاصة، أعيد تصورها باستخدام السمن الممزوج بالزعفران وشراب التمر.
إنه خيار محلي صغير لأولئك الذين يتطلعون إلى استكشاف النكهات الموسمية بما يتجاوز حلويات رمضان المعتادة.