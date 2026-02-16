رمضان الإمارات.. خارطة طريقك لفعاليات مجتمعية وتجاربَ إفطار لا تفوت

في فستيفال باي، تبدأ الأمسية عند غروب الشمس بمدفع رمضان التقليدي الذي يعلن عن الإفطار، يليه سوق رمضان في الهواء الطلق وجلسة مجلس على الواجهة البحرية، مفتوحة يومياً من الساعة 5 مساءً حتى 1 صباحاً. ومن الساعة 7 مساءً فصاعداً، تنبض المنطقة بالحياة مع عرض إسقاط IMAGINE الرمضاني كل ساعة، بالإضافة إلى عروض ثقافية حية مثل العود والقانون والإيقاع العربي، فضلاً عن مواكب الفوانيس والترفيه المتجول.